Στο Γκντανσκ το φόρουμ ανάκαμψης για την Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία συνεχίζει ακάθεκτη τις πυραυλικές επιθέσεις στην ουκρανική επικράτεια, εντούτοις η συζήτηση για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με τη συμμετοχή και των ευρωπαϊκών κρατών συνεχίζεται. Πρόκειται για ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα ανώτερα κλιμάκια των ευρωπαϊκών θεσμών, τις ΗΠΑ, ενώ στο κάδρο βρίσκεται και η ελληνική πλευρά, ευελπιστώντας να αφήσει το δικό της στίγμα σε μία κοινή προσπάθεια, με έμφαση σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ενέργεια, ο κατασκευαστικός κλάδος και άλλοι. Εξάλλου, η Ελλάδα έκανε ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα από τη συμμετοχή της στη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα καταλήγει στην Ουκρανία.

Η ανταλλαγή απόψεων και η εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για την επόμενη μέρα σε μία χώρα που βάλλεται από τον πολεμο και τις συνέπειες του, ξεκίνησε από το 2022. Οι συμμετέχοντες και άλλοι ενδιαφερόμενοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να σχεδιάσουν το επίμαχο πλάνο και ακολούθως να υλοποιήσουν δράσεις, την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται και η επιθετικότητα των Ρώσων δεν φαίνεται να κοπάζει τουλάχιστον για το επομενο χρονικο διάστημα. Με άλλα λόγια, το νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ουκρανία πραγματοποιείται τη στιγμή που ολοι οι stakeholders παρατηρούν με αγωνία τις εξελίξεις στο ανατολικό μέτωπο.

Στο Γκντανσκ της Πολωνίας αναμένεται να δώσουν το παρόν επιφανείς προσωπικότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς, ο Λιθουανός Πρόεδρος Ναουσέντα, ο Τσέχος Πρωθυπουργός Μπάμπις, αλλά και οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ωστόσο, έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μην παραβρεθεί στο φόρουμ, αν και πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που αφορά πρωτίστως τη χώρα του. Οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας το τελευταίο διάστημα δεν άφησαν περιθώρια για δεύτερες σκέψεις στον κ. Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι αιτία για την επιδείνωση στις σχέσεις Βαρσοβίας και Κιέβου αποτέλεσε η αποφαση του Ζελένσκι να ονοματίσει μια στρατιωτική μονάδα προς τιμήν του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού (UPA) την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Ουκρανία, ο UPA τιμάται ευρέως για τον ρόλο του στην αντίσταση κατά της σοβιετικής κυριαρχίας και ευρύτερα στον αγώνα για την ουκρανική ανεξαρτησία. Αντίθετα, στην Πολωνία, η συγκεκριμένη ομάδα συνδέεται με την τραγωδία του Βολίν την ίδια περίοδο, όπου έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες Πολωνοί.

Η συγκεκριμένη απόφαση του Ουκρανού Προέδρου προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στην Πολωνία, ενώ ο Πρόεδρος Ναβρότσκι αφαίρεσε από τον Ουκρανό ομόλογό του την ύψιστη τιμή που του είχε αποδώσει η χώρα του, δηλαδή το Τάγμα του Λευκού Αετού. Αμέσως πήρε τη σκυτάλη ο κ. Ζελένσκι, επέστρεψε το βραβείο στη Βαρσοβία και ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο φόρουμ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Η απόφαση αυτή σχολιάστηκε ανάλογα από τους Πολωνούς αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν για τεράστιο λάθος και κατηγόρησαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «αυτοπυροβολεί τα πόδια του». Μία πιο εξισορροπιστική προσέγγιση για το επίμαχο θέμα έχει ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τουσκ, ο οποίος εκτιμά ότι η διένεξη αυτή έχει έναν μόνο κερδισμένο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Επί της ουσίας, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας συνιστά ένα σημαντικό έργο με πολιτικές προεκτάσεις για την Ε.Ε, τη στιγμή δε που οι διαδικασίες για την πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια έχουν επιταχυνθεί.