Η θλιβερή επέτειος των capital controls, οι ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν με τις ευρωπαϊκές, τα ρεκόρ του Χρηματιστηρίου, η Alpha ενισχύεται στην ασφαλιστική αγορά

Capital controls(1): Σαν σήμερα 29 Ιουνίου, 11 χρόνια πριν, το 2015, οι Έλληνες ξύπνησαν με κλειστές τις τράπεζες, καθώς την προηγούμενη η κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή capitals controls. Ο ηλικιωμένος άνδρας που κλαίει απελπισμένος έξω από κλειστή τράπεζα προσπαθώντας να πάρει τη σύνταξή του έγινε το σύμβολο της απόγνωσης, που προκάλεσαν οι χειρισμοί της «πρώτης φορά αριστερά» και των Τσίπρα και Βαρουφάκη. Είχε προηγηθεί στις 27 Ιουνίου η ανακοίνωση δημοψηφίσματος η οποία προκάλεσε και τους τριγμούς στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Όλα έδειχναν ότι θα είχαμε ένα γενικευμένο bank run και το κλείσιμο των τραπεζών ήταν αναπόφευκτο.

Capital controls(2): Οι ουρές έξω από τις τράπεζες και τα ΑΤΜ έγιναν καθημερινό φαινόμενο, καθώς οι πολίτες έσπευδαν να κάνουν τις αναλήψεις τους πριν εξαντληθεί το ημερήσιο όριο των 60 ευρώ. Στις 20 Ιουλίου 2015 οι τράπεζες ανοίγουν ξανά, αλλά οι περιορισμοί παραμένουν. Η επιστροφή στην «κανονικότητα» είναι μόνο μερική. Πάντως οι υποψιασμένοι που έβλεπαν …μπροστά καθώς ανέμεναν παρατράγουδα από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισαν να παίρνουν τα ευρώ τους από τις τράπεζες από τον Δεκέμβριο του 2014 και μέχρι τον Ιούλιο του 2015, οπότε και επιβλήθηκαν τα capital control, οι εκροές καταθέσεων ξεπέρασαν τα 42 δισ. ευρώ.

Capital controls(3): Όμως το λεγόμενο «έξυπνο χρήμα», τα «μεγάλα πορτοφόλια» εγκαίρως μέσω των τμημάτων των private banking των τραπεζών είχαν βρει τον τρόπο εξαγωγής κεφαλαίων σε ασφαλείς προορισμούς, χωρίς να δημιουργείται το παραμικρό πρόβλημα με την εφορία. Πολλές μεγάλες τράπεζες έδωσαν στους πελάτες τους με «μεγάλα πορτοφόλια» μια θαυμάσια δυνατότητα «ασφαλούς» εξαγωγής των κεφαλαίων τους. Καταθέσεις στην Ελλάδα μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς προορισμούς, όπως το Λουξεμβούργο, όχι όμως για να «παρκάρουν» σε λογαριασμούς καταθέσεων, αλλά για να τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια, που διαχειρίζονται εταιρείες των ίδιων τραπεζικών ομίλων στο Λουξεμβούργο. Μάλιστα οι τράπεζες έχουν διαφημίσει μέσω του Τύπου το… προϊόν τους.

T ράπεζες: Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε πορεία σύγκλισης με τις ευρωπαϊκές, καθώς έχουν αποκαταστήσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, κατατάσσονται μεταξύ των πλέον κερδοφόρων στην Ευρώπη, παρουσιάζουν ισχυρότερη απόδοση από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Η ΕΚΤ, σε έκθεσή της, επισημαίνει την υπεροχή τους σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στους εξής τομείς:

1.Η ετήσια αύξησή της κερδοφορίας στο α΄ τρίμηνο έφτασε το 8,73% έναντι ανόδου 4,7% στην Ευρώπη.

2. Η οργανική κερδοφορία διαμορφώθηκε στο 4,82% έναντι 2,77% κατά μέσο όρο στις συστημικές τράπεζες της Ευρώπης.

3. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα διαμορφώθηκε στο α΄ τρίμηνο σε 36% έναντι 55% στην Ευρώπη συνολικά, με τη διαμόρφωση των δεικτών αποδοτικότητας στο 11%, έναντι 10% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

4. Ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 65% έναντι 102% του μέσου όρου στην Ευρώπη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με λίγες μόνο συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη της τάξης του 15% από τις αρχές του έτους. Παρά τις αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, τον επίμονο πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται κοντά στα 344 εκατ., στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Το πραγματικό «ταμείο» του πρώτου εξαμήνου, ωστόσο, βρίσκεται στην ένταση της άντλησης κεφαλαίων. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων εταιρικών πράξεων της Άκτωρ και της ElvalHalcor τον Ιούλιο, ανέρχονται πλέον στα 6,8 δισ. Αν προστεθούν και οι εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις, το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί μέσω της αγοράς φθάνει τα 7,5 δισ. σύμφωνα με την Beta.

Πολιτική: Είναι να γελάς ή να κλαις ακούγοντας τον Αλέξη ότι στις επόμενες εκλογές θα αναμετρηθεί η εντιμότητα(το κόμμα του Αλέξη) με τη διαφθορά. Να θυμίσουμε τα βοσκοτόπια, την Attica Bank, τις τηλεοπτικές άδειεςς Να θυμίσουμε τα βλήματα που έστειλαν στη Σαουδική Αραβία, την εξαγορά στα Σκόπια από τη ΔΕΗ ηλεκτρικής εταιρείας που ανήκε σε φίλο του Ζάεφ;

Να θυμίσουμε τις παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων επί ΕΥΠ του Τσίπρα, ενώ σήμερα διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους; Και τέλος να θυμίσουμε τη Novartis;

Alpha Bank: Την ενίσχυση της θέσης της Alpha Bank στην ασφαλιστική αγορά προανήγγειλε ο CEO της τράπεζας κ. Β. Ψάλτης στην ετήσια Γ.Σ. Η Alpha Bank διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στον ασφαλιστικό κλάδο μέσω της AlphaLife και της συνεργασίας με τη Generali, ενώ παράλληλα αναπτύσσει ακόμη ένα κανάλι δραστηριοποίησης, αυτό του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. Όπως εξήγησε, στόχος είναι η ανάπτυξη λύσεων που θα απευθύνονται στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους, ενισχύοντας την παρουσία της τράπεζας στην αγορά των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, είπε ότι η Alpha Bank κινείται και στον χώρο της πρωτασφάλισης μέσω της Universal Life στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως ένα νέο εγχείρημα, το οποίο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια επανατοποθέτησης της τράπεζας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Πειραιώς: Ανεβάζει τον πήχη των μισθών η Πειραιώς, η διοίκηση της οποίας συμφώνησε με τους συλλόγους των εργαζομέων τη νέα τριετή σύμβαση στην οποία προβλέπειται τη θέσπιση κατώτατου μισθού 1.700 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους από την 1η Φεβρουαρίου 2027, καθώς και συνολικές αυξήσεις στο επιχειρησιακό επίδομα που θα φθάσουν έως τα 305 ευρώ στην τριετία 2027-2029. Η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Πολλές, νέες Συλλογικές Συμβάσεις με υψηλότερες απολαβές και καλύτερους όρους εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Attica Πολυκαταστήματα: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλους της IDEAL Holdings, στο Euronext Athens. Το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται σε 212 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε 3,20 ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 18.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας. Η ισχυρή συμμετοχή από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τη διαχρονική κερδοφορία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας.

Υ.Γ(1): Η κυβέρνηση θα επέμβει; Θυμίζοντας την Χρυσή Αυγή το παράρτημα του Ρουβίκωνα στη Θεσσαλονίκη έκανε βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βάζοντας στο στόχαστρο τους Ισραηλινούς οι οποίοι επενδύουν στην πόλη.

Υ.Γ(2): Ένας αγρότης στη Μ. Βρετανία έγραψε στο χωράφι του: «Το Brexit χρεοκόπησε την Βρετανία».