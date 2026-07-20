Hoolie: Πληρώνεις πολλά στον κτηνίατρο; Η ασφάλιση κατοικίδιου είναι η λύση που χρειάζεσαι!

Στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικίδιων αντιμετωπίζουν μια σκληρή πραγματικότητα: η αγάπη για τον τετράποδο φίλο τους συνοδεύεται από απρόβλεπτα και συχνά υψηλά έξοδα υγείας.

Μια απλή επίσκεψη στον κτηνίατρο μπορεί να ξεκινήσει από 30€ και πάνω, ενώ ένα σοβαρό ατύχημα, χειρουργείο ή χρόνια πάθηση μπορεί εύκολα να φτάσει τα 1.000-5.000€ ή και περισσότερο. Σε τέτοιες στιγμές, πολλοί αναγκάζονται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, που επηρεάζουν τόσο την οικονομική τους κατάσταση όσο και την ευημερία του κατοικίδιου.

Γιατί η ασφάλιση κατοικίδιου δεν είναι «πολυτέλεια», αλλά αναγκαιότητα

Τα κατοικίδια είναι μέλη της οικογένειας. Όταν αρρωσταίνουν ή τραυματίζονται, το άγχος είναι τεράστιο — όχι μόνο συναισθηματικό, αλλά και οικονομικό.

Η ασφάλιση κατοικίδιου λειτουργεί ακριβώς όπως η δική μας ιατρική κάλυψη: μεταφέρει το ρίσκο σε μια εταιρεία και σου δίνει τη δυνατότητα να παρέχεις την καλύτερη δυνατή φροντίδα χωρίς να ανησυχείς για το «πόσο θα κοστίσει».

Με ένα μηνιαίο κόστος που ξεκινά από περίπου 8-10€ (ανάλογα με το πακέτο, την ηλικία και το είδος του ζώου), μπορείς να καλύψεις έως 90% των εξόδων για:

Tραυματισμούς

Ασθένειες και χρόνια προβλήματα

Διαγνωστικές εξετάσεις (αίμα, ακτινογραφίες, υπέρηχοι)

Χειρουργεία και νοσηλεία

Φάρμακα

Αυτό σημαίνει ότι αντί να πληρώνεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου σε μια κρίση, η ασφάλιση απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του βάρους, προστατεύοντάς σε από δυσάρεστες εκπλήξεις και οικονομικές δυσκολίες.

Hoolie: Η game changer στην ελληνική αγορά ασφάλισης κατοικίδιων

Στην Ελλάδα, η Hoolie Pet Insurance ξεχωρίζει ως η πρώτη εξειδικευμένη εταιρεία αποκλειστικά για κατοικίδια (σκύλους και γάτες). Δεν είναι μια γενική ασφαλιστική που προσφέρει «ένα πακέτο παραπάνω» — είναι σχεδιασμένη από την αρχή γύρω από τις πραγματικές ανάγκες των κηδεμόνων και των ζώων.

Τι την κάνει μοναδική;

Κάλυψη έως 90% των εξόδων, με ετήσια όρια από 2.000€ (Silver) έως 5.000€ (Platinum Dynasty).

Απόλυτη ελευθερία επιλογής κτηνιάτρου : Πας σε όποιον θέλεις στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμούς δικτύου.

Πρωτοποριακές καλύψεις που δεν θα βρεις εύκολα αλλού, όπως Farewell Coverage — μια ευαίσθητη υποστήριξη για τις δύσκολες στιγμές του αποχαιρετισμού, διαθέσιμη για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Η απόλυτη καινοτομία: Δωρεάν ψηφιακή διάγνωση σε 1 λεπτό

Η Hoolie είναι η μόνη εταιρεία στην Ευρώπη που προσφέρει Hoolie AI Diagnosis — μια επαναστατική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Τραβάς μια φωτογραφία (ή σύντομα βίντεο) του κατοικίδιου σου (μάτια, δέρμα, αρθρώσεις κ.λπ.), και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό λαμβάνεις προκαταρκτική ανάλυση με υψηλή ακρίβεια. Η υπηρεσία είναι δωρεάν για τους ασφαλισμένους (με όρια ανάλογα το πακέτο) και βοηθά στην έγκαιρη παρέμβαση, μειώνοντας άγχος και περιττά έξοδα.

Επιπλέον, η Hoolie καλύπτει και άλλες σημαντικές πτυχές όπως αστική ευθύνη, νομική προστασία, απώλεια/κλοπή κατοικίδιου, ακόμα και απώλεια διαβατηρίου.

Συμπέρασμα: Μια μικρή επένδυση για μεγάλη ηρεμία

Δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστούμε βοήθεια, αλλά όταν συμβεί, η διαφορά είναι τεράστια. Με την Hoolie δεν πληρώνεις «πολλά στον κτηνίατρο» — προστατεύεις τον αγαπημένο σου σύντροφο και την οικονομική σου γαλήνη. Είναι η έξυπνη, υπεύθυνη και μακροπρόθεσμα οικονομική επιλογή για κάθε κηδεμόνα που θέλει να προσφέρει απεριόριστη αγάπη χωρίς όρια.

Έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα;

Επισκέψου το pet-insurance.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στο κατοικίδιό σου. Η ηρεμία σου και η υγεία του αξίζουν!

When you love, you care 🐾