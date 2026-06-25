Εργασιομανία στους Ασφαλιστές: Η «Κρυφή Ασθένεια» που Απειλεί την Καριέρα, την Υγεία και την Οικογένεια

Όταν η επιτυχία στις ασφαλιστικές πωλήσεις μετατρέπεται σε παγίδα

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς επαγγελματικούς χώρους. Στόχοι παραγωγής, ανανεώσεις συμβολαίων, εύρεση νέων πελατών, διαρκείς επικοινωνίες, ανταγωνισμός και πίεση για αποτελέσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η υπερβολική εργασία συχνά θεωρείται φυσιολογική.

Αλλά πού τελειώνει η επαγγελματική αφοσίωση και πού ξεκινά η εργασιομανία;

Πολλοί ασφαλιστές, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, managers και CEOs ασφαλιστικών εταιρειών πιστεύουν ότι η επιτυχία έρχεται μόνο μέσα από ατελείωτες ώρες δουλειάς, όμως η πραγματικότητα δείχνει κάτι διαφορετικό.

Η εργασιομανία μπορεί να καταστρέψει αργά και αθόρυβα την υγεία, τις σχέσεις και τελικά την ίδια την επαγγελματική απόδοση.

Τι είναι πραγματικά η εργασιομανία;

Η εργασιομανία δεν σημαίνει απλά ότι κάποιος δουλεύει πολύ, σημαίνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει να δουλεύει.

Ακόμα και όταν βρίσκεται με την οικογένειά του, σκέφτεται πελάτες, ακόμα και στις διακοπές, απαντά emails, το βράδυ ελέγχει μηνύματα και παραγωγές.

Δεν εργάζεται επειδή το επιλέγει, εργάζεται επειδή νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.

Ένα παράδειγμα που συναντάμε καθημερινά

Ο Γιάννης είναι ασφαλιστικός σύμβουλος, ξεκινά στις 8 το πρωί και τελειώνει στις 10 το βράδυ. Έχει πάντα το κινητό ανοιχτό και απαντά σε πελάτες Κυριακή βράδυ.

Δεν έχει πάρει πραγματικές διακοπές εδώ και τρία χρόνια. Οι συνεργάτες του τον θαυμάζουν γιατί οι αριθμοί του είναι εντυπωσιακοί.

Όμως:

Κοιμάται ελάχιστα.

Έχει συνεχές άγχος.

Είναι ευέξαπτος.

Η σχέση του με την οικογένειά του επιδεινώνεται.

Δεν θυμάται πότε ήταν πραγματικά ξεκούραστος.

Είναι επιτυχημένος ή εξαντλημένος;

Η απάντηση συχνά έρχεται όταν είναι ήδη αργά.

Γιατί οι ασφαλιστές κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους επαγγελματίες;

Ο ασφαλιστικός χώρος έχει χαρακτηριστικά που ευνοούν την εργασιομανία:

Συνεχής πίεση στόχων

Οι παραγωγικοί στόχοι δεν σταματούν ποτέ.

Μόλις πετύχεις έναν, εμφανίζεται ο επόμενος.

Προμήθειες και μεταβλητό εισόδημα

Πολλοί επαγγελματίες αισθάνονται ότι αν σταματήσουν έστω και λίγο, θα χάσουν εισόδημα.

FOMO (Fear Of Missing Out)

Ο φόβος ότι ένας ανταγωνιστής θα κλείσει τον πελάτη που δεν πρόλαβες να εξυπηρετήσεις.

Ψηφιακή υπερσύνδεση

Emails - Messenger - WhatsApp – Viber - LinkedIn.

Η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ένας ασφαλιστής οδηγείται σε burnout

Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αρκετά από τα παρακάτω, ίσως ήρθε η στιγμή για προβληματισμό:

✓ Νιώθετε ενοχές όταν ξεκουράζεστε.

✓ Ελέγχετε συνεχώς το κινητό.

✓ Δεν μπορείτε να απολαύσετε διακοπές.

✓ Η οικογένεια παραπονιέται ότι είστε πάντα «στη δουλειά».

✓ Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε.

✓ Νιώθετε διαρκώς κουρασμένοι.

✓ Έχετε χάσει το κίνητρο που είχατε παλαιότερα.

✓ Η χαρά κάθε νέας πώλησης κρατά μόνο λίγες ώρες.

Η μεγάλη παρεξήγηση των κορυφαίων performers

Στον ασφαλιστικό χώρο συχνά εξυμνούμε εκείνον που δουλεύει ασταμάτητα, όμως οι πραγματικά επιτυχημένοι επαγγελματίες δεν είναι αυτοί που καίγονται γρηγορότερα.

Είναι αυτοί που παραμένουν αποδοτικοί για δεκαετίες. Ένας ασφαλιστής που παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα για 25 χρόνια έχει μεγαλύτερη αξία από κάποιον που εξαντλείται μέσα σε 5.

Η επιτυχία στις ασφάλειες είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ.

Το μήνυμα προς CEOs και Διευθυντές Πωλήσεων

Η εργασιομανία δεν είναι μόνο ατομικό πρόβλημα, είναι και οργανωτικό.

Όταν μια ασφαλιστική εταιρεία επιβραβεύει αποκλειστικά τους αριθμούς και αγνοεί την ψυχική υγεία των ανθρώπων της, δημιουργεί κουλτούρα εξουθένωσης.

Οι καλύτεροι οργανισμοί του μέλλοντος θα επενδύσουν σε:

Work-life balance

Ψυχική ανθεκτικότητα

Employee wellbeing

Υγιή ηγεσία

Βιώσιμη παραγωγικότητα

Πρόληψη burnout

Γιατί οι άνθρωποι είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Η νέα εποχή των ασφαλιστικών πωλήσεων

Ο σύγχρονος ασφαλιστής δεν χρειάζεται να δουλεύει περισσότερο, χρειάζεται να δουλεύει εξυπνότερα.

Η τεχνολογία, τα CRM, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο που απαιτούν οι καθημερινές διαδικασίες.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του μέλλοντος δεν θα είναι οι περισσότερες ώρες εργασίας.

Θα είναι:

η συναισθηματική νοημοσύνη,

η ποιότητα των σχέσεων,

η εμπιστοσύνη των πελατών,

η προσωπική ισορροπία.

Το σημαντικότερο που πρέπει να θυμάσαι

Δεν γεννήθηκες μόνο για να κυνηγάς παραγωγές.

Δεν είσαι μόνο οι στόχοι σου.

Δεν είσαι μόνο οι πωλήσεις σου.

Η πραγματική επιτυχία δεν είναι να κατακτήσεις την αγορά χάνοντας τον εαυτό σου, είναι να χτίσεις μια μεγάλη καριέρα, χωρίς να θυσιάσεις την υγεία, την οικογένεια και την ποιότητα ζωής σου.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, οι αριθμοί μετράνε αλλά οι άνθρωποι μετράνε περισσότερο!!!