Ο ίσκιος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από τον Χρήστο Μποκόρο

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Εθνική Βιβλιθήκη, ΚΠΙΣΝ η έκθεση με 23 + 1 προσωπογραφίες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει την έκθεση του Χρήστου Μποκόρου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο ίσκιος του, σε επιμέλεια του Κωνσταντίνου Παπαχρίστου. Η έκθεση έχει ως αφετηρία την ιστορική φωτογραφία που τράβηξε το 1906 στη Δεξαμενή ο φίλος του, συγγραφέας Παύλος Νιρβάνας, παραδίδοντας στους μεταγενέστερους τη μορφή του. Με αφορμή αυτή τη φωτογραφία, ο Μποκόρος δημιούργησε μια σειρά 23 προσωπογραφιών του Παπαδιαμάντη. Όλα τα έργα έχουν την ίδια διάσταση και είναι φτιαγμένα με διάφορα αγαπημένα στον ζωγράφο υλικά (λάδια, κόλλες, παλιά πανιά και υφάσματα, χρησιμοποιημένα ξύλα και άλλα). Δημιουργήθηκαν τα δυο τελευταία χρόνια και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην έκθεση αυτή. Κάθε προσωπογραφία συνοδεύεται από σύντομο κείμενο του ζωγράφου, που κατά κάποιον τρόπο αφηγείται την ιστορία του έργου. Στην αρχή της έκθεσης ο επισκέπτης θα δει την αυθεντική φωτογραφία του Παύλου Νιρβάνα, ενώ στο τέλος της έχει τοποθετηθεί το προγενέστερο έργο Συντροφιά με τον κυρ Αλέξανδρο (2011), στο οποίο συναντιούνται νοητά για πρώτη φορά ο συγγραφέας με τον ζωγράφο.

Σχετικά με την έκθεση, ο Χρήστος Μποκόρος σημειώνει: «Πώς εικονίζεται η βιωματική σχέση, από την παιδική μου ακόμη ηλικία, με τα κείμενα του μεγάλου συγγραφέα; Τι εικόνα μπορούμε να συγκρατήσουμε από τη μνήμη της λογοτεχνίας; Ποιο πρόσωπο του δημιουργού της ανακαλούμε στο ζωντανό μας παρόν; Απέναντι σε τέτοια ερωτήματα προέκυψαν αυτά τα 23+1 απρόοπτα έργα, τα οποία δεν είναι πορτραίτα, με την συνηθισμένη αντίληψη του όρου, αλλά αποτυπώσεις του ίσκιου που άφησε στη ζωή μου η συνάντηση με τα διηγήματα και τον μύθο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη».

Στην κεντρική προθήκη της έκθεσης παρουσιάζεται επιλογή από χειρόγραφα και εκδόσεις έργων του Παπαδιαμάντη από τις Συλλογές της ΕΒΕ και από την πρόσφατη δωρεά του Κωνσταντίνου Παπαχρίστου.

Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό Κατάλογο, σε επιμέλεια του Σταύρου Ζουμπουλάκη, Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Πληροφορίες

Εγκαίνια έκθεσης: 15 Μαΐου 2026, στις 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 15 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2026

Δευτέρα έως Κυριακή, 09:30-20:00

Αίθουσα Πολλαπλών Προβολών 2ου ορόφου ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ

Είσοδος ελεύθερη