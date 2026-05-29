Το ΔΝΤ βάζει «άριστα» στις τράπεζες, οι τριγωνικές συναλλαγές τραπεζών, servicers και funds, η επέκταση στο «Μπλοκ 10» και η δυναμική ανάπτυξη της Lavipharm

Τράπεζες- ΔΝΤ: Οι ελληνικές τράπεζες πέρασαν με πολύ καλό βαθμό τις εξετάσεις, τα αυστηρά stress tests του Ταμείου από το ΔΝΤ, το οποίο τις χαρακτηρίζει» ανθεκτικές και καλά κεφαλαιοποιημένες οι ελληνικές τράπεζες. Περιορισμένους κινδύνους για τις τράπεζες, οι οποίοι παραμένουν διαχείρισιμοι παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βλέπει το ΔΝΤ σε ειδική έκθεσή του για το τραπεζικό σύστημα. Όμως αναφερόμενο το ΔΝΤ στην πιστωτική επέκταση σημειώνει ότι τα δάνεια κατευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε μεγάλες επιχειρήσεις και αφήνουν εκτός τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις και ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους servicers.

Τράπεζες- servicers: Υπάρχουν καταγγελίες για τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών, servicers και funds για αγορές ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασμούς, αγοράζονται φτηνά από εταιρείες που συνδέονται με τις τράπεζες και στη συνέχεια μεταπωλούνται σε υψηλότερες τιμές. Ο Γ. Στουρνάρας προσπάθησε να βάλει τέλος σε αυτές τις φήμες, χαρακτηρίζοντας ως «αστικό μύθο τις τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – Servicers». Επίσης ανέφερε: « Οι τράπεζες είναι μέτοχοι αυτών των εταιρειών αλλά δεν ενοποιούν τα αποτελέσματα και απαγορεύεται από τον επόπτη να παίρνουν πίσω δάνεια και ακίνητα.». Οι Servicers, οι οποίοι δημιουργήθηκαν ως θυγατρικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, έχουν έδρα στην Ελλάδα και εποπτεύονται από την ΤτΕ. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η ΤτΕ έχει επιβάλλει συνολικά πρόστιμα 9,5 εκατ. για παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους.

ΔΝΤ: Ισχυρή η ελληνική οικονομία, ανθεκτική, αντιμετωπίζει επιτυχώς το σοκ του πολέμου την Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ΔΝΤ, με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα στηρίζεται από τις ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κόντρα στις επιπτώσεις του πόλεμου στην Μέση Ανατολή σύμφωνα με το ΔΝΤ. Η εκτίμηση του Ταμείου είναι ότι η ανάπτυξη το 2026 στη χώρα μας θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Οι μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχουν δώσει κάποιο χώρο στην κυβέρνηση για μέτρα στήριξης του εισοδήματος των νοικοκυριών με παράλληλη ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους.

ΠΑΣΟΚ(1): Στο ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να «σκοτώσουν τον αγγελιοφόρο» που τους φέρνει μαύρα μαντάτα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα έβαλαν με τους δημοσκόπους αμφισβητώντας τις δημοσκοπήσεις. Να φτιάξει αφήγημα για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί ο Ανδρουλάκης: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, αλλά χειραγώγηση της κοινής γνώμης αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, μετά από δημοσκόπηση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση. Η εταιρεία RealPolls κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια αμφισβήτησης της αξιοπιστίας τόσο της ίδιας όσο και συνολικά του κλάδου των ερευνών κοινής γνώμης και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων.

ΠΑΣΟΚ(2): Η καλύτερη «απάντηση» έρχεται από τον έγκυρο δημοσκόπο και αναλυτή κ. Ζ. Ζούπη, με άρθρο του στο «liberal.gr»: «Τον Νοέμβριο του 2024 εξέλεγαν Πρόεδρο ξανά τον Ν. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ - που κάποιοι γράφουν ότι αδικείται μόνιμα από τις δημοσκοπικές εταιρείες - βρέθηκε να μετριέται κατά μέσο όρο στο 18,9%. Από τις Ευρωεκλογές και αξιοποιώντας την πτώση της ΝΔ στον χώρο του Κέντρου περνούσε πρώτο για πρώτη φορά, κάτι που το κρατούσε μέχρι το τέλος του 2024. Αντί να ισοπεδώσει τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει τις δυνάμεις του και να χτυπήσει την ΝΔ στον χώρο του Κέντρου, θυμήθηκε να κάνει αριστερή στροφή, να χαρίζεται στα υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ, να μπλέκει σε συζητήσεις για προοδευτική συνεργασία που δεν στηριζόταν σε κανένα στοιχείο, να καταφεύγει σε ένα ισοπεδωτικό λόγο.

Ενέργεια: Μια νέα δυναμική για τις έρευνες υδρογονανθράκων σηματοδοτεί η είσοδος της αμερικανικής Chevron στο Block 10, ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, σε συνεργασία με τη HelleniQ Energy και παράλληλα ενισχύει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στο Block 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους. Η επέκταση στο «Μπλοκ 10» δημιουργεί μια ενιαία ερευνητική ζώνη 14.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας τη στρατηγική τους παρουσία. Ελπίδες για δυναμικό έως 270 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Η Chevron και η HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Motor Oil: Παρά το δύσκολο γεωπολιτικό σκηνικό και το δύσκολο 2024 η Motor Oil κατάφερε το α’ τρίμηνο να επιστρέψει δυναμική και να καταγράψει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Η Motor Oil κατέγραψε υπερδιπλασιασμό EBITDA, ισχυρές ταμειακές ροές και σημαντική μείωση δανεισμού, επωφελούμενη από τα υψηλά περιθώρια διύλισης και την ανθεκτική ζήτηση καυσίμων. Όσον αφορά τη συνέχεια της χρονιάς, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι τα περιθώρια διύλισης θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, αντίστοιχα ή και υψηλότερα από εκείνα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Παράλληλα, η Motor Oil θεωρεί ότι η εξομάλυνση των εφοδιαστικών αλυσίδων στη Μέση Ανατολή θα απαιτήσει χρόνο, ακόμη και μετά την πλήρη αποκατάσταση των ροών μέσω του Ορμούζ.

Lavipharm: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, αύξηση τζίρου 12,8% στα 16,59 εκατ. και άνοδο καθαρών κερδών προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά 28,6% στα 1,41 εκατ. κατέγραψε η Lavipharm κατά το πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 11% στα 3,13 εκατ., με βασικό μοχλό την άνοδο των πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Υ.Γ (1): Ξαναχτύπησε ο «Κόκκινος Πάνος». Μιλώντας στο «mononews.gr» μας απείλησε ότι θα «αναστήσει» τους ΑΝΕΛ, εάν υπάρξει πολιτική αστάθεια μετά τις εκλογές. «Αν τεθεί ζήτημα ηγεσίας στη ΝΔ, αμέσως μετά τις πρώτες εκλογές και βγει για παράδειγμα ο Νίκος Δένδιας αρχηγός, θα κατέβω με τους ΑΝΕΛ για να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία» λέει χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τα σενάρια περί ανακοίνωσης νέου κόμματος από τον Α. Σαμαρά, ο Π. Καμμένος τονίζει στο: «Δεν πρόκειται να αφήσω τη ΝΔ στον Αντώνη Σαμαρά».

Υ.Γ (2): Νίκος Νυφούδης: «Είσαι καραγκιόζης, ο πιο ανεπανάληπτος ψεύτης». Ο καραγκιόζης και ο ψεύτης, μάλλον έγινε σοβαρός και ειλικρινής.