Media & Magazine Days 2026: Ένα τριήμερο αφιερωμένο στον Τύπο & τη φιλαναγνωσία

Η ΕΔΙΠΤ εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό για την αξία του έντυπου Τύπου

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.) διοργανώνει το Media & Magazine Days 2026, μια τριήμερη πρωτοβουλία αφιερωμένη στη διαχρονική αξία του περιοδικού Τύπου, της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της ποιοτικής ενημέρωσης. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό που θα συνδέει τον κόσμο των media με την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη νέα γενιά.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2026 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218).

Κεντρική Ημερίδα – Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Στις 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Ημερίδα, με επίκεντρο το παρόν και το μέλλον του περιοδικού Τύπου στην Ελλάδα. Κεντρικό γεγονός θα αποτελέσει η επίσημη παρουσίαση της νέας πανελλήνιας έρευνας αναγνωσιμότητας για τον περιοδικό Τύπο, που υλοποίησε η Focus Bari για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ, δέκα χρόνια μετά την τελευταία αντίστοιχη καταγραφή.

Η Ημερίδα θα φιλοξενήσει θεματικά πάνελ και συζητήσεις με εκπροσώπους της πολιτικής, ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και δημοσιογραφικής κοινότητας.

Παράλληλες δράσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα παρουσιάζεται η έκθεση «Ο Περιοδικός Τύπος μέσα στον Χρόνο», με σπάνιο αρχειακό υλικό και ιστορικές εκδόσεις από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το αρχείο της Ε.Δ.Ι.Π.Τ., αναδεικνύοντας την πορεία και τη συμβολή του ελληνικού Τύπου στη δημόσια ζωή της χώρας. Επιμέλεια έκθεσης: Joy Koumentakou.

Επίσης θα διεξαχθούν: media workshops για δημοσιογραφία και δημιουργική γραφή, δράσεις φιλαναγνωσίας και οργανωμένες επισκέψεις σχολείων, καθώς και διαδραστικές ξεναγήσεις στην έκθεση και τους χώρους της Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Υποστήριξη & Αιγίδες

Το Media & Magazine Days 2026 πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Περιφέρειας Αττικής, της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος.

Χορηγός Επικοινωνίας: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Χορηγοί: ΔΕΗ, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

** Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί αύριο στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΤ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση στη σελίδα της ΕΔΙΠΤ: https://edipt.gr/media-amp-magazine-days-2026/

Παράλληλα, η ΕΔΙΠΤ απέκτησε και επίσημη παρουσία στο Instagram με τη νέα σελίδα: @EDIPT.EDIPT

Είσοδος ελεύθερη – Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο [email protected] και στο 210 72 20 875.



Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.