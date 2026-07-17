Η Audi αναβαθμίζει το Q3 για το μοντέλο έτους 2027

Περισσότερα χαρακτηριστικά, περισσότερη τεχνολογία, μεγαλύτερη πρακτικότητα

Τα θερμαινόμενα καθίσματα και ο αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών περιλαμβάνονται πλέον στον βασικό εξοπλισμό

Το Q3 e-hybrid (PHEV) μπορεί πλέον να ρυμουλκεί έως και 2.000 κιλά — 600 κιλά περισσότερα από πριν

To νέο σύστημα infotainment βασίζεται στο Android Automotive και ενσωματώνει πολλές νέες εφαρμογές χωρίς να απαιτείται smartphone

Η προαιρετική οθόνη συνοδηγού και τα νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (adaptive cruise assist) καθιστούν το Q3 ακόμη πιο ψηφιακό

Το Audi Q3 περνά στο μοντέλο έτους 20271 με νέες προσθήκες στον βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό, νέα ψηφιακά χαρακτηριστικά και ανανεωμένη δομή πακέτων εξοπλισμού2.

Στον βασικό εξοπλισμό προστίθενται θερμαινόμενα καθίσματα και αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών. Παράλληλα, η plug-in υβριδική έκδοση προσφέρει πλέον αυξημένη δυνατότητα ρυμούλκησης. Για πρώτη φορά διατίθεται προαιρετικά στο Q3 η οθόνη συνοδηγού 10,9 ιντσών, καθώς και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Έχοντας αναδειχθεί από τους αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού «Auto Motor undSport» ως το κορυφαίο compact SUV/off-road όχημα στα Best CarAwards 2026, το Q3 ενισχύει ακόμη περισσότερο τα αναγνωρισμένα πλεονεκτήματά του, παραμένοντας ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο SUV για κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Εξαιρετικός βασικός εξοπλισμός και ευέλικτη δομή πακέτων εξοπλισμού 2

Για το μοντέλο έτους 20271, ο βασικός εξοπλισμός του Audi Q3 περιλαμβάνει για πρώτη φορά θερμαινόμενα καθίσματα και αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, χαρακτηριστικά για τα οποία προηγουμένως οι πελάτες έπρεπε να επιλέξουν προαιρετικά με επιπλέον χρέωση.

Παράλληλα, η Audi αναδιαρθρώνει τα πακέτα εξοπλισμού, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό τους με μεγαλύτερη ακρίβεια στις ανάγκες των πελατών. Τα τρία σαφώς καθορισμένα πακέτα — Tech, Tech Plus και Tech Pro — προσφέρουν πλέον ένα ευρύτερο φάσμα επιμέρους επιλογών. Σε αυτές περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις της ανάρτησης, ακουστικοί υαλοπίνακες, ηχοσύστημα Sonos, οσφυϊκή υποστήριξη.

Προηγμένη υποβοήθηση οδηγού για την πόλη και τα μεγάλα ταξίδια

Το adaptive cruise assist αναβαθμίζεται επίσης: για το μοντέλο έτους 20271 μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί διαδικτυακά δεδομένα, ώστε να προσαρμόζει την ταχύτητα και τις αποστάσεις από το προπορευόμενο όχημα. Για πρώτη φορά, το σύστημα χρησιμοποιεί δεδομένα συλλογικής πληροφόρησης για να υποστηρίζει τη διαμήκη καθοδήγηση και την καθοδήγηση εντός της λωρίδας, επιτρέποντας στο Q3 να λαμβάνει υπόψη τη μέση ταχύτητα κίνησης σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.

Οι οδηγοί μπορούν να χειρίζονται εξ αποστάσεως το park assist pro και τη λειτουργία Trained Parking μέσω της εφαρμογής myAudi στο smartphone τους. Η νέα λειτουργία Valet Mode κλειδώνει την οθόνη και τα πλήκτρα όταν το όχημα παραδίδεται σε τρίτους — για παράδειγμα, σε υπηρεσία valet — διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν προστατευμένα.

Πρακτικότητα στην καθημερινότητα, έως και την παραμικρή λεπτομέρεια

Οι προβολείς digital Matrix LED, οι οποίοι διαθέτουν τεχνολογία micro-LED, προσαρμόζουν δυναμικά την κατανομή του φωτός και αποτρέπουν με αξιοπιστία τη θάμβωση των οδηγών που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Η ψηφιακή τεχνολογία φωτισμού δεν υποστηρίζει μόνο την πλοήγηση μέσω προσαρμοζόμενων φωτεινών ενδείξεων, αλλά επιτρέπει επίσης στους οδηγούς να εξατομικεύουν τη δική τους φωτεινή υπογραφή.

Το Q3 e-hybrid μπορεί πλέον να ρυμουλκεί έως και 2.000 κιλά — 600 κιλά περισσότερα από τον προκάτοχό του. Είτε πρόκειται για ρυμούλκηση τρέιλερ, τροχόσπιτων ή σκαφών, το Q3 e-hybrid αποτελεί μια κατάλληλη επιλογή για απαιτητικές εργασίες ρυμούλκησης.

Συνδεδεμένο και εξατομικευμένο

Με το νέο Model Year 20271, το Audi Q3 προσφέρει πλέον συνδεσιμότητα τελευταίας τεχνολογίας. Το νέο σύστημα infotainment βασίζεται στο Android Automotive και ενσωματώνει πολλές νέες εφαρμογές, όπως το Microsoft Teams, απευθείας στο MMI, λειτουργώντας αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται smartphone.

Ο ενσωματωμένος βοηθός Audi επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο σε ευρύ φάσμα λειτουργιών του οχήματος, προσφέροντας φυσική αλληλεπίδραση, η οποία αναβαθμίζει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη.

Πλέον ο ασύρματος φορτιστής smartphone στην κεντρική κονσόλα του Audi Q3 υποστηρίζει το πρότυπο Magnetic Power Profile, αυξάνοντας την ισχύ φόρτισης από 15 σε 25 watt. Τα επανασχεδιασμένα χειριστήρια του τιμονιού συνδυάζουν πλήκτρα αφής με απτικά περιστροφικά χειριστήρια. Τέλος, οι πίσω επιβάτες επωφελούνται πλέον από τρεις θύρες USB-C με ισχύ φόρτισης έως και 100 watt.

1. Το μοντέλο έτους 2027 αφορά σε παραγωγές από τον Αύγουστο 2026 και μετά.

2. Οι συγκεκριμένοι εξοπλισμοί των πακέτων Tech, Tech Plus και Tech Pro θα επικοινωνηθούν με το νέο τιμοκατάλογο το επόμενο διάστημα.