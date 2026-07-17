Όλοι μαζί στην πρώτη δράση του DRIVE SAFE ACHAIA - Η παρουσία σου μετράει

Στις 17 Ιουλίου δεν διοργανώνουμε απλώς μία ακόμη δράση. Στέλνουμε ένα μήνυμα ζωής.

Η Ένωσή μας αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για την Αχαΐα. Μαζί με την Τροχαία Αχαΐας, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας και με την ευγενική χορηγία της Extra Assistance, ξεκινάμε την εκστρατεία οδικής ασφάλειας «DRIVE SAFE ACHAIA».

📅 Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

🕥 Ώρα: 22:30

📍 Συμβολή Ηρώων Πολυτεχνείου & Νόρμαν, Πάτρα

Εκεί θα βρεθούμε όλοι μαζί για να ενημερώσουμε τους οδηγούς, να διανείμουμε ενημερωτικό υλικό και να υπενθυμίσουμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές.

Ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, γνωρίζουμε όσο λίγοι τις συνέπειες ενός τροχαίου ατυχήματος. Βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους στις πιο δύσκολες στιγμές τους. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε δίπλα τους πριν συμβεί το κακό.

Η δράση αυτή, όμως, δεν θα ολοκληρωθεί μόνο το ίδιο βράδυ. Χιλιάδες ενημερωτικά φυλλάδια θα διανεμηθούν και σε όλα τα ασφαλιστικά γραφεία των μελών της Ένωσής μας, ώστε να τα προσφέρουμε στους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας και σε κάθε πολίτη που έρχεται σε επαφή μαζί μας. Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα της πρόληψης και της οδικής ασφάλειας θα συνεχίσει να διαδίδεται πολύ μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Παράλληλα, στο ενημερωτικό φυλλάδιο υπάρχει QR Code που οδηγεί στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας, όπου παρουσιάζονται όλα τα μέλη μας. Έτσι, η εκστρατεία αποκτά διπλό σκοπό: από τη μία ενημερώνει τους πολίτες για την αξία της ασφαλούς οδήγησης και από την άλλη αναδεικνύει τον θεσμικό ρόλο των επαγγελματιών ασφαλιστών της περιοχής, δίνοντας στα μέλη μας τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ενημέρωση και να ενισχύσουν τη σχέση τους με την τοπική κοινωνία.

Η παρουσία του κάθε μέλους είναι πολύτιμη. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο δυνατή θα είναι η εικόνα της Ένωσής μας και τόσο πιο ηχηρό θα είναι το μήνυμα που θα στείλουμε στην κοινωνία.

Ας αποδείξουμε ότι οι επαγγελματίες ασφαλιστές δεν προσφέρουν μόνο ασφαλιστικές λύσεις, αλλά συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη, στην ενημέρωση και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σας καλώ προσωπικά να είστε όλοι εκεί.

Ας κάνουμε την πρώτη δράση του DRIVE SAFE ACHAIA μια δυνατή αρχή. Μια αρχή που θα καθιερώσει την Ένωσή μας ως πρωτοπόρο σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και θα αποτελέσει την αφετηρία ενός θεσμού που θα μεγαλώνει κάθε χρόνο.

Γιατί κάθε διαδρομή αξίζει μια ασφαλή επιστροφή.

Γιατί κάθε ζωή μετράει.