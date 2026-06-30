Medifirst: Καλοκαίρι και παιδιά - Όσα χρειάζονται να προσέχουν οι γονείς - Πρόταση Nextdeal

Με σωστή προετοιμασία και σταθερή επίβλεψη, το καλοκαίρι μπορεί να παραμείνει ξέγνοιαστο και ασφαλές για τα παιδιά.

Ο Γεώργιος Ζλατάνος, Παιδίατρος στα σύγχρονα Πολυϊατρεία Medifirst Αλίμου και Αμαρουσίου, γράφει για όσα χρειάζεται να προσέχουν οι γονείς το καλοκαίρι:

-Προστασία από τον ήλιο με αντηλιακό, καπέλο, ελαφριά ρούχα και αποφυγή της έντονης ακτινοβολίας.

-Συχνή ενυδάτωση, ειδικά τις ζεστές ώρες και μετά από έντονη δραστηριότητα.

-Σταθερή επίβλεψη στη θάλασσα και στην πισίνα, χωρίς περισπασμούς.

-Προσοχή σε έντομα, μικροτραυματισμούς και καλοκαιρινά ατυχήματα.