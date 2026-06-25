H CrediaBank παρουσιάζει τους inCrediables

Ο Εμμανουήλ Καραλής, η Άννα Ντουντουνάκη, ο Νίκος Παπαγγελής και η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών προχωρούν με την CrediaBank στη διαδρομή προς την κορυφή

Η CrediaBank, η τράπεζα που σπάει τα τραπεζικά στερεότυπα, παρουσιάζει τους inCrediables: Ο Ολυμπιονίκης του Άλματος επί Κοντώ Εμμανουήλ Καραλής, η Πρωταθλήτρια Κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, ο Παραολυμπιονίκης Ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών είναι παραδείγματα ήθους, ομαδικότητας και συμπερίληψης, και η CrediaBank προχωρά μαζί τους σε κάθε βήμα της διαδρομής προς την εκπλήρωση των ονείρων τους και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Οι inCrediables είναι άνθρωποι που μας εμπνέουν. Σπουδαίοι Έλληνες αθλητές που μας κάνουν περήφανους υπερβαίνοντας προσδοκίες και στερεότυπα κι αποδεικνύοντας ότι η δύναμη γεννιέται από τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι η απόδειξη ότι τα μεγαλύτερα άλματα δεν γίνονται ποτέ μόνα τους. Πίσω από κάθε διάκριση, κάθε ρεκόρ και κάθε στιγμή υπέρβασης, βρίσκεται η δύναμη της ομάδας, της οικογένειας και των ανθρώπων που πιστεύουν σε ένα κοινό όνειρο. Με αφοσίωση, πειθαρχία και ψυχική δύναμη, ο Manolo κατάφερε να ξεχωρίσει διεθνώς στο άλμα επί κοντώ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Εμμανουήλ Καραλής

Η Άννα Ντουντουνάκη έχει μέσα της τη δύναμη και την αυθεντικότητα της Κρήτης, ενός τόπου που μαθαίνει στους ανθρώπους να εξελίσσονται και να προχωρούν με ψυχή και πάθος. Με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και μια πορεία χτισμένη με αφοσίωση και σκληρή δουλειά, η inCrediable πορεία της Άννας είναι μια πορεία μεταμόρφωσης, όπως η μεταμόρφωση της πεταλούδας που αλλάζει και πετάει μακριά. Δεν είναι τυχαίο ότι η «πεταλούδα» είναι και το στυλ κολύμβησης που την καθιέρωσε.

Η Άννα Ντουντουνάκη

Ο Νικόλας Παπαγγελής αποτελεί σύμβολο δύναμης, ανθεκτικότητας και απεριόριστης θέλησης. Μέσα από την πορεία του στην παραολυμπιακή ποδηλασία, αποδεικνύει καθημερινά πως οι πραγματικοί περιορισμοί δεν βρίσκονται στο σώμα, αλλά στον τρόπο που επιλέγουμε να βλέπουμε τον κόσμο. Με τη στήριξη της ομάδας, της οικογένειας και των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα του, ο Νικόλας αναδεικνύει τη σημασία της ισότητας, της πρόσβασης και της συμπερίληψης στον αθλητισμό και στην κοινωνία.

Ο Νικόλας Παπαγγελής

Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών είναι μια oμάδα που αποδεικνύει πως οι μεγαλύτερες επιτυχίες γεννιούνται μέσα από τη συλλογικότητα. Με σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις, μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις και μια σταθερή παρουσία στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος, η ομάδα έχει καταφέρει να αποδείξει ότι η δύναμή της βρίσκεται στον τρόπο που λειτουργεί ως ένα — με κοινό ρυθμό, κοινό στόχο και πίστη η μία στην άλλη.

Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών

Οι inCrediables γίνονται η ζωντανή έκφραση της ομαδικής επιτυχίας που συνδυάζει όραμα, σκληρή δουλειά και συνεργασία. Στην CrediaBank, αυτό ακριβώς σημαίνει «η τράπεζά σου». Να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους — όχι απλώς ως τράπεζα, αλλά ως συνοδοιπόρος σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε στόχο, σε κάθε όνειρο.

Γιατί, μαζί, πηγαίνουμε πιο μακριά.

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