Έρευνα IWG: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα - Οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τις μακροχρόνιες μισθώσεις γραφείων υπέρ ευέλικτων χώρων εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) επιταχύνει τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τις ωθεί να επαναπροσδιορίσουν τόσο το μέγεθος όσο και τη διαμόρφωση των χώρων που χρειάζονται, υιοθετώντας πιο ευέλικτες λύσεις εργασίας σε πολλαπλές τοποθεσίες. Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG) , της κορυφαίας πλατφόρμας εργασίας στον κόσμο, με επωνυμίες όπως η Spaces , η Regus , η HQ και Signature.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν CEOs και CFOs, διαπίστωσε ότι το 60% θεωρεί πως η άνοδος της TN έχει δυσκολέψει την πρόβλεψη των αναγκών του οργανισμού τους σε χώρους γραφείων για τα επόμενα δύο χρόνια. Καθώς οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν την παραγωγικότητα, τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι διοικήσεις απομακρύνονται από τις σταθερές, μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις σε ακίνητα που λειτουργούν ως επαγγελματική στέγη και στρέφονται σε πιο ευέλικτα μοντέλα χώρων εργασίας, με χαμηλότερο κόστος, τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Η ΤΝ αναδιαμορφώνει τον χάρτη της εργασίας

Το 88% των CEOs δηλώνει ότι η άνοδος της ΤΝ καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ευέλικτων χώρων εργασίας και τις λύσεις για ακίνητα, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, δυσχεραίνουν σημαντικά την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών για χώρους γραφείων.

Όταν ρωτήθηκαν πώς η τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ, επηρεάζει τις αποφάσεις για την τοποθεσία των γραφείων, το 42% απάντησε ότι διευκολύνει την εξ αποστάσεως εργασία και περιορίζει την ανάγκη για την ύπαρξη ενός κεντρικού γραφείου, το 39% ότι ευνοεί τους ευέλικτους χώρους σε διαφορετικές τοποθεσίες και το 37% ότι δίνει την πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Μεταβλητές αντί για σταθερές δαπάνες

Η μετάβαση αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το 99,8% των CEOs και CFOs δήλωσε ότι ο οργανισμός του επιδιώκει ενεργά να μετατρέψει το κόστος των επαγγελματικών ακινήτων από σταθερή σε μεταβλητή δαπάνη, υιοθετώντας μοντέλα χαμηλών κεφαλαιουχικών απαιτήσεων και απελευθερώνοντας κεφάλαια για επενδύσεις στην ανάπτυξη και το μέλλον της επιχείρησης.

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προσφέρουν οι ευέλικτοι χώροι εργασίας, αντί της δέσμευσης σε μακροχρόνια και δαπανηρά συμβόλαια, η πλειονότητα (57%) επενδύει ενεργά σε υβριδικές λύσεις. Περισσότεροι από τους μισούς (55%) εξετάζουν τη δημιουργία ενός δικτύου χώρων εργασίας πιο κοντά στον τόπο κατοικίας των εργαζομένων τους, ενώ το 52% εξετάζει μοντέλα χώρων εργασίας που κατανέμονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Το κόστος αποτελεί πλέον καθολικό κριτήριο στη στρατηγική των ανώτατων στελεχών μιας εταιρείας για την επιλογή της τοποθεσίας των γραφείων της. Το 99% δηλώνει ότι η μείωση της δαπάνης επηρεάζει τις σχετικές αποφάσεις, ενώ για περισσότερο από το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων (27%) αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα.

Ένα πιο παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο εργασιακού χώρου

Αντί να βασίζονται σε ένα και μοναδικό, με υψηλό κόστος, χώρο εργασίας στο κέντρο της πόλης, οι επιχειρήσεις δημιουργούν ολοένα και περισσότερο δίκτυα που υποστηρίζουν τις υβριδικές ομάδες, αναπτύσσουν την ευελιξία και προσφέρουν στους εργαζομένους πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας γραφεία πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Παρότι τα οφέλη από τη μείωση του κόστους είναι σημαντικά, οι εταιρείες που προσφέρουν στους εργαζομένους τους πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους εργασίας έχουν επίσης τη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά την παραγωγικότητα. Τα μοντέλα ευέλικτης εργασίας, και ιδιαίτερα εκείνα που επιτρέπουν στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν χώρους εργασίας κοντά στο σπίτι τους, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα έως και κατά 11% μέσα στην επόμενη πενταετία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διατηρήσουν τα κορυφαία ταλέντα τους, διαχειριζόμενες παράλληλα αποτελεσματικά το μακροπρόθεσμο λειτουργικό τους κόστος.

Το γραφείο παραμένει στο επίκεντρο

Περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις CEOs (76%) εκτιμούν ότι ο ρόλος του γραφείου θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τον οργανισμό τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ μόλις το 0,8% θεωρεί το αντίθετο.

Το εύρημα αυτό αντανακλά την ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρειάζονται επαγγελματικούς χώρους που προωθούν τη συνεργασία, την καινοτομία και την εταιρική κουλτούρα, χωρίς όμως να απαιτείται η πολυετής δέσμευση σε μία και μοναδική τοποθεσία.

Ο Christian Schmitz, CEO της International Workplace Group, δήλωσε:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει τον ρυθμό των αλλαγών σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο. Οι εταιρείες που επιδιώκουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές χρειάζονται πλέον μια στρατηγική real estate που να τους επιτρέπει να αναπτυχθούν ή να προσαρμοστούν άμεσα, να περιορίσουν τα περιττά έξοδα και να προσφέρουν στους ανθρώπους τους πρόσβαση σε χώρους εργασίας υψηλής ποιότητας, όπου κι αν βρίσκονται.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε την ευελιξία που απαιτείται, ώστε οι επιχειρήσεις να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποια θα είναι η δομή του οργανισμού του σε δύο χρόνια από σήμερα, όλοι όμως γνωρίζουν ότι η ευελιξία είναι απαραίτητη για την άμεση προσαρμογή στις αλλαγές. Αυτό ακριβώς έρχεται να προσφέρει η πλατφόρμα της IWG».

Ο Mark Dixon, Executive Chairman της International Workplace Group, δήλωσε:

«Η ΤΝ δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα κύμα καινοτομίας. Επιταχύνει τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με ρυθμό που ελάχιστοι θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολο για τις εταιρείες να εκτιμήσουν ακόμη και τις ανάγκες τους σε βάθος διετίας. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις για χώρους εργασίας έχουν ολοένα και λιγότερο νόημα.

Το μέλλον ανήκει στις επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα, να προσελκύουν ταλέντα ανεξαρτήτως τοποθεσίας και να προσφέρουν στους ανθρώπους τους επαγγελματικούς χώρους εργασίας όπου τους χρειάζονται. Η ΤΝ θα καταστήσει τη δημιουργικότητα, την κρίση και την προσαρμοστικότητα ακόμη πιο πολύτιμες, ενώ οι ευέλικτοι χώροι εργασίας παρέχουν στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη ευελιξία για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες».