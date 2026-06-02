Μαρίνα Νικολάου (CrediaBank): Tο bancassurance είναι στρατηγική αναγκαιότητα

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Στρατηγική αναγκαιότητα των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών χαρακτηρίζει τη συνδυασμένη παροχή τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών η κ. Μαρίνα Νικολάου, Chief Insurance Business Officer της CrediaBank, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «NextDeal» εν όψει του 26ου Insurance & Reinsurance Meeting της ΕΑΕΕ στην Ύδρα. Τονίζει ότι η CrediaBank προσφέρει στους πελάτες της μια ενιαία εμπειρία ασφάλειας και επισημαίνει ότι η τράπεζα βρίσκεται σε φάση ανασχεδιασμού και πλήρους ανάπτυξης.

Πόσο σημαντικό είναι για έναν τραπεζικό όμιλο να προσφέρει παράλληλα και ασφαλιστικά προϊόντα;

Η συνδυασμένη παροχή τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών αποτελεί πλέον στρατηγική αναγκαιότητα για κάθε σύγχρονο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Ο πελάτης ωφελείται σε πολλά επίπεδα: στην ευκολία, στη διαφάνεια, στην ταχύτητα, αλλά και στη συνοχή των λύσεων που του προσφέρονται. Για παράδειγμα, ο πελάτης που λαμβάνει ένα στεγαστικό δάνειο μπορεί ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την κατοικία του και την αποπληρωμή του δανείου του, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος. Ή ο επαγγελματίας που συνεργάζεται με την τράπεζα για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής του μπορεί παράλληλα να ασφαλίσει τον επαγγελματικό του χώρο ή την ευθύνη του έναντι τρίτων. Με αυτόν τον τρόπο, η CrediaBank δεν προσφέρει απλώς προϊόντα - προσφέρει μια ενιαία εμπειρία ασφάλειας. Συνοδεύουμε κάθε πελάτη σε κάθε στάδιο της ζωής του - από την πρώτη κατοικία και την ασφάλεια του αυτοκινήτου, μέχρι την προστασία της υγείας και του εισοδήματός του, ως πραγματικός συνεργάτης εμπιστοσύνης & ανάπτυξης στη διαχείριση της προσωπικής και οικογενειακής ευημερίας. Παράλληλα, ο πελάτης απολαμβάνει το πλεονέκτημα της εξειδικευμένης καθοδήγησης. Οι άνθρωποι της τράπεζας γνωρίζουν το οικονομικό του προφίλ, τις ανάγκες του και μπορούν να τον κατευθύνουν στις καλύψεις που του ταιριάζουν πραγματικά, χωρίς υπερβολές ή ελλείψεις.

Ποια ασφαλιστικά προϊόντα προσφέρει σήμερα η CrediaBank;

Σήμερα, η CrediaBank προσφέρει ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτει κάθε πτυχή της ζωής του πελάτη - ιδιώτη ή επιχείρησης.

Στον τομέα της προστασίας ζωής και υγείας, διαθέτουμε προγράμματα που εξασφαλίζουν οικονομική σταθερότητα σε δύσκολες στιγμές, καλύπτοντας ανάγκες νοσηλείας, απώλειας εισοδήματος ή μακροχρόνιας φροντίδας. Ειδικά στον χώρο της Υγείας, οι συνεργασίες μας με κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς εξασφαλίζουν πρόσβαση σε εκτεταμένα δίκτυα νοσοκομείων και ιατρικών υπηρεσιών με υψηλά πρότυπα ποιότητας. Στην περιουσιακή ασφάλιση, προσφέρουμε λύσεις όπου οι καλύψεις είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν τόσο στις απαιτήσεις ιδιωτών όσο και στις ανάγκες επιχειρηματιών που θέλουν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επιπλέον, διαθέτουμε προϊόντα προστασίας δανείων, που εξασφαλίζουν ότι ο πελάτης ή η οικογένειά του δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος, ασθένειας ή απρόβλεπτου γεγονότος. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και προσιτές λύσεις, με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το προϊόν.