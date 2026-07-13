Οι ελληνικές τράπεζες «στόχοι» εξαγορών, το «κενό» χρηματοδότησης, το χρέος επιστρέφει στο 2010 και νέα σενάρια για πρόωρες εκλογές

Τράπεζες: Επανέρχονται στην αγορά τα σενάρια για εξαγορές ελληνικών τραπεζών, σενάρια που «φουντώνουν» και λόγω της ανάλυσης της Deutsche Bank, σύμφωνα με την οποία η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς (οι δύο τελευταίες το περισσότερο) θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους για την αυστριακή Erste Bank, την βέλγικη KBC και τις γαλλικές τράπεζες BNP Paribas και Credit Agricole. Στην χρηματιστηριακή αγορά, κατά καιρούς κυκλοφορούν σενάρια για εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ των ίδιων των ελληνικών τραπεζών. Η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Κύπρου θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο για την Εθνική Τράπεζα!

Οικονομία- ΤτΕ: Πολλά ακούγονται για «κενό χρηματοδότησης» με το τέλος του ΤΑΑ. Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία δεν θα παρουσιάσει επιβράδυνση μετά το πέρας του ΤΑΑ εξέφρασε ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Η λήξη του RRF το 2026 δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως απότομη απόσυρση της στήριξης των επενδύσεων. Τα ιδιωτικά έργα που χρηματοδοτούνται από τον RRF έχουν πολυετείς ορίζοντες υλοποίησης, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων προς τους τελικούς δικαιούχους θα συνεχιστούν έως το 2029. Τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη θα στηρίξουν επίσης τη δραστηριότητα και πέραν του 2026. Επιπλέον, οι πόροι από την πολιτική συνοχής, το ΠΔΠ 2028-34, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, το εθνικό ΠΔΕ, την ΕΤΕπ και τις ιδιωτικές επενδύσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, στηρίζοντας τη συνέχιση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Εκλογές (1): Οι συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin και στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με τη μείωση στις τιμές των καυσίμων επανάφεραν τα σενάρια ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές, σενάρια που διέψευσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης. Και το ερώτημα είναι γιατί βρήκαν τώρα τους υπόπτους της Marfin, μετά από 16 χρόνια, υπογράμμισε ότι οι έρευνες δεν σταμάτησαν ποτέ, ενώ παράλληλα υπενθύμισε ότι η εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη» χρειάστηκε πολλά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Πολλές φορές το Χρηματιστήριο και κυρίως οι ξένοι επενδυτές «προβλέπουν» και πολιτικές εξελίξεις. Με το χρηματιστήριο υψηλά 17 ετών, πολλοί αναρωτιούνται πότε οι επενδυτές, κυρίως οι ξένοι, θα αρχίσουν να «ασχολούνται» με τον πολιτικό κίνδυνο, καθώς με τα σημερινά δεδομένα ο σχηματισμός κυβέρνησης, , είναι πολύ δύσκολος.

Εκλογές (2): H JP Morgan υπογραμμίζει ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στήριξης του Χ.Α και σημειώνει ότι η αγορά προσδοκά συνέχιση της οικονομικής πολιτικής. Επίσης η Goldman Sachs σημειώνουν ότι οι αγορές της Ελλάδος, Ισπανίας και Ιταλίας (έχουν και οι τρεις χώρες εθνικές εκλογές) δεν πρέπει να ανησυχούν (ακόμα) για πολιτικό κίνδυνο. Για την Ελλάδα επισημαίνει ότι όπως ήταν αναμενόμενο, προεκλογικά, όλα τα κύρια κόμματα αντιτίθενται στην ανάγκη σχηματισμού συνασπισμού, αλλά αυτή η θέση πιθανότατα θα επανεκτιμηθεί μετά τις εκλογές, καθώς το πιο πιθανό αποτέλεσμα με βάση τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις θα ήταν ένας συνασπισμός μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Πολιτική: Όχι ότι δεν το ξέραμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα πολιτικής συνεννόησης, άρα και μεγάλης δυσκολίας δημιουργίας δικομματικής ή πολυκομματικής κυβέρνησης. Σε χαμηλό 20ετίας βρίσκεται η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών- Μάρκος Δραγούμης. Όταν η συναίνεση μειώνεται, αυξάνεται ο κίνδυνος αναγκαίες κατά τα άλλα μεταρρυθμίσεις να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως πεδίο σύγκρουσης και λιγότερο ως αντικείμενο ουσιαστικής αξιολόγησης. Γιατί χαμηλή συναίνεση μπορεί να δυσκολεύει τη συνέχεια του κράτους, τη σταθερότητα των δημόσιων πολιτικών και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

F-35- Τουρκία: Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος βρέθηκε στην Κάλυμνο, διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται να συμβεί» η πώληση των αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ανέφερε ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα τόσο με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, όσο και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο χαρακτηρίζει προσωπικό του φίλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τού έχει μεταφέρει ότι δεν επιθυμεί να δει την Τουρκία να αποκτά τα F-35.

Δημόσιο χρέος: Το δημόσιο χρέος φέτος θα βρεθεί για πρώτη φορά μετά το 2010 σε επίπεδο κάτω από το 140% του ΑΕΠ: Η πρόβλεψη να πέσει κάτω από 120% σε τρία χρόνια. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, το δημόσιο χρέος αναμένεται περιοριστεί φέτος στο 136,8% του ΑΕΠ (357,515 δισ. ευρώ) από 146,1% του ΑΕΠ το 2025. Το 2027 προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 131,5% του ΑΕΠ ( 355,8 δισ. ευρώ) για να υποχωρήσει το 2028 στο 124,6% του ΑΕΠ (349,820 δισ. ευρώ) και στο 119% του ΑΕΠ ( 346,045 δισ. ευρώ) το 2029. Και επειδή οι οικονομικά αναλφάβητοι θα που πουν ότι δεν έχει σημασία η πτώση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, να σημειώσουμε ότι και σε απόλυτους αριθμούς μειώθηκε κατά 2,2 δισ.

ElvalHalcor: Η ElvalHalcor προχωρά εντός των επομένων ημερών σε αύξηση κεφαλαίου από 250 έως 300 εκατ. για να χρηματοδοτήσει επενδυτικό πρόγραμμα 455 εκατ. σε αλουμίνιο, χαλκό, ανακύκλωση και αυτοματοποίηση. Με κύκλο εργασιών €3,6 δισ. και εξαγωγές σε πάνω από 90 χώρες συγκαταλέγεται στις κορυφαίες βιομηχανίες αλουμινίου και χαλκού στην Ευρώπη. Εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η συμβολή της στην οικονομία είναι σημαντική καθώς κατέγραψε παραγωγική αξία 2,35 δισ. και εξαγωγές 2,5 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 8,0% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών. Η συνολική συνεισφορά της ισοδυναμεί με το 0,56% του ΑΕΠ.