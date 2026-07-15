Χρυσή διάκριση για την Carglass® στα Loyalty Awards 2026 στην κατηγορία Best Use of Data / Customer Analytics

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Use of Data / Customer Analytics απέσπασε η Carglass® στα Loyalty Awards 2026 της Boussias, κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Η διάκριση αναγνωρίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Carglass® στην αξιοποίηση δεδομένων που προκύπτουν από το customer feedback, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης. Μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης των στοιχείων αυτών, η εταιρεία μετατρέπει τα insights σε ουσιαστικές ενέργειες, βελτιώνοντας την καθημερινή λειτουργία και την εμπειρία των οδηγών που εξυπηρετεί.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της εμπειρίας του τελικού χρήστη, το οποίο επιτρέπει στην Carglass® να εντοπίζει έγκαιρα τις ανάγκες και τις προσδοκίες των οδηγών, να προχωρά σε στοχευμένες βελτιώσεις και να διαχειρίζεται άμεσα κάθε περίπτωση που απαιτεί περαιτέρω υποστήριξη μέσω της διαδικασίας Service Recovery.

Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα, αξιοποιώντας τα ευρήματα της ανατροφοδότησης για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Με τον τρόπο αυτό, η Carglass® ενισχύει την ποιότητα της εξυπηρέτησης, καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και δημιουργεί μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα σημεία επαφής με τον τελικό χρήστη. Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής αποτυπώνεται και στο ιδιαίτερα υψηλό Net Promoter Score (NPS) της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο 88%, επιβεβαιώνοντας ότι η συστηματική αξιοποίηση των δεδομένων

μεταφράζεται σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και εμπιστοσύνης των οδηγών που εξυπηρετεί η Carglass®.

Η χρυσή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική της Carglass® να μετατρέπει τα δεδομένα σε ουσιαστικές επιχειρησιακές ενέργειες δημιουργεί μετρήσιμη αξία για τους οδηγούς που εξυπηρετεί και ενισχύει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών της. Παραμένοντας πιστή στην αποστολή της να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τον πελάτη, η Carglass® συνεχίζει να κάνει τη διαφορά, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων με πραγματικό ενδιαφέρον.