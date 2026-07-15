Ν. Καραμούζης (SMERC): Στα σπάργανα η ασφάλιση ζώων συντροφιάς – Να μπουν και άλλες ασφαλιστικές με σύγχρονα προϊόντα

Στην υποτυπώδη ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται σήμερα στους κηδεμόνες των ζώων συντροφιάς και το εξοντωτικό ποσοστό 24% του ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Νίκος Καραμούζης, Πρόεδρος του SMERC, που δημιούργησε τον Όμιλο Πλακεντία το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε ο κ. Καραμούζης αλλά και διοικητικά στελέχη της Πλακεντία, η ασφαλιστική κάλυψη για τα κατοικίδια βρίσκεται στα σπάργανα στην Ελλάδα (η αγορά βρίσκεται σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ίσως και κάτω του 1%) καθώς μόνο η Ευρώπη και η Εurolife έχουν δημιουργήσει κάποια πρώτα ασφαλιστικά προϊόντα.

«Πρέπει κι άλλες εταιρείες να μπουν στις ασφαλίσεις ζώων συντροφιάς. Και να μην μένουν μόνο στις «εύκολες» καλύψεις αλλά να μπουν και στις εγχειρήσεις. Να φτιάξουν σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα για τα κατοικίδια. Συγχαίρουμε Ευρωπη και Eurolife» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία αυτά ο κ. Καραμούζης τα παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ανάπτυξης του δικτύου του Ομίλου κτηνιατρικών κλινικών Πλακεντία, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες του.

«Αν και ο μέσος όρος ασφάλισης στην Ευρώπη είναι στο 12%, υπάρχουν χώρες όπως η Αγγλία που η ασφάλιση των ζώων είναι υποχρεωτική ενώ στη Σκανδιναβία φτάνει το 30%-40%. Θα είμαστε ευτυχείς, αν είχαμε το 20% της ανθρώπινης ασφάλισης» συμπλήρωσε ο κ. Καραμούζης

Στο 24% ο ΦΠΑ των κτηνιατρικών υπηρεσιών

Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι κα το ποσοστό ΦΠΑ του 24% στο οποίο εμπίπτουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες μία αγορά που υπολογίζεται αρκετά πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Καραμούζης πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου SMERC στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την πορεία του Ομίλου Πλακεντία, του πρώτου πανελλαδικού δικτύου σύγχρονων κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη το καθεστώς ΦΠΑ 24% με το οποίο φορολογείται ο κλάδος δημιουργεί διάφορά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και ότι τροφοδοτεί την παραοικονομία. «Έχουν μπλέξει τα Rolex με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ σημείωσε ότι στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους ανθρώπους, ο συντελεστής είναι μηδέν.

Ως εκ τούτου ο πρόεδρος του SMERC ζητάει από την Πολιτεία μείωση του φόρου καθώς όπως συμπλήρωσε «στο εξωτερικό δεν υπάρχει πουθενά το 24% για τον συγκεκριμένο τομέα».

Μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση μείωσης του ΦΠΑ η «Πλακέντια» θα προχωρήσει άμεσα σε αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές των υπηρεσιών της.

Το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών

Το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap (SMERC) δημιούργησε, μέσω εξαγορών και νέων μονάδων, το πρώτο οργανωμένο πανελλαδικό δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στην Ελλάδα, τον Όμιλο Πλακεντία. Λειτουργεί ήδη 9 κλινικές σε όλη την Ελλάδα από το 2022 έως σήμερα έχοντας πραγματοποιήσει 22 εκατ. επενδύσεις με τζίρο 12 εκατ. ευρώ και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο οργανωμένο δίκτυο κτηνιατρικών κλινικών στα Βαλκάνια,

Διαθέτει μονάδες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κυκλάδες, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου εργαστηρίου εργαστηριακών εξετάσεων. Με κλινικές που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο και συνολική δυναμικότητα 200 κλινών νοσηλείας, με 130 έμπειρους κτηνιάτρους, 10 χειρουργεία και μονάδες εντατικής θεραπείας και σύγχρονες υποδομές σε αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, σύγχρονους υπερηχοτομογράφους και προηγμένους εργαστηριακούς αναλυτές, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύγχρονης περίθαλψης για ζώα συντροφιάς που καλύπτει όλο το φάσμα της διάγνωσης, χειρουργικής αποκατάστασης, θεραπείας και νοσηλείας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Ο Όμιλος καθιερώνει ένα σύγχρονο πρότυπο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας συνδυάζοντας επιστημονική εξειδίκευση, τεχνολογία αιχμής, σύγχρονες υποδομές, πανελλαδική παρουσία και ενιαία ποιότητα υπηρεσιών, με κουλτούρα φροντίδας για τα ζώα συντροφιάς και τους κηδεμόνες τους. Επενδύθηκαν συνολικά 22 εκατ. ευρώ.

Βασισμένο στην υψηλή ιατρική εξειδίκευση και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των πιο εξελιγμένων χειρουργικών επεμβάσεων, τις προηγμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες και τη διεπιστημονική συνεργασία, ο Όμιλος Πλακεντία λειτουργεί σε στενή συνεργασία και συμπληρωματικά με τους κτηνιάτρους πρώτης γνώμης, έχοντας πάντα στο επίκεντρο της προσοχής τους και ως προτεραιότητα τον κηδεμόνα και την ποιοτική, ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε ζώου συντροφιάς.

Η επένδυση ξεκίνησε από την κλινική Πλακεντία, τη μεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη κτηνιατρική κλινική της χώρας και επεκτάθηκε με την ένταξη επιλεγμένων κτηνιατρικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα (εξαγορές Αττικό, Κυκλάδες, Βόλος, Vet in Progress) και δημιουργία νέων μονάδων σε Θεσσαλονίκη και Άλιμο, οι οποίες αναβαθμίστηκαν σε επίπεδο υποδομών, εξοπλισμού και στελέχωσης.

Στόχος του SMERC ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού οργανισμού που θα αναβαθμίσει συνολικά τον κτηνιατρικό κλάδο στην Ελλάδα. Όλες οι μονάδες ενοποιήθηκαν κάτω από κοινές δομές, λειτουργικές διαδικασίες και εταιρική ταυτότητα και πρότυπα, διασφαλίζοντας ομοιογενές επίπεδο υπηρεσιών σε ολόκληρο το δίκτυο. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και στον επαναπατρισμό Ελλήνων κτηνιάτρων που είχαν διακριθεί επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Σημαντικό μέρος της επένδυσης κατευθύνθηκε επίσης στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και στην πλήρη κτηριακή και τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, οι οποίες πλέον διαθέτουν υποδομές αντίστοιχες κορυφαίων ευρωπαϊκών κτηνιατρικών νοσοκομείων. Με προηγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό, εξειδικευμένες χειρουργικές αίθουσες, οργανωμένες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, το δίκτυο μπορεί πλέον να διαχειρίζεται σύνθετα περιστατικά που μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στην Ελλάδα. Προτεραιότητά μας, η ολοκληρωμένη φροντίδα και θεραπεία των ζώων συντροφιάς, η κουλτούρα προσφοράς και αγάπης και η υγιής επιστροφή τους στους κηδεμόνες τους.

Παράλληλα, το SMERC επενδύει στο μέλλον του κλάδου μέσα από συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ελληνικά πανεπιστήμια, προσφέροντας προγράμματα εκπαίδευσης και κλινικής άσκησης για τη νέα γενιά κτηνιάτρων και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας.

Την εκδήλωση προλόγισε ο οποίος αναφέρθηκε σε δύο προκλήσεις, και ο κ. Ιγνάτιος Λιαπής Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθυντής Επιστημονικής Ομάδας Ομίλου Πλακεντία, Υπεύθυνος Οφθαλμολογικού Τμήματος.

Από την πλευρά του ο κ. Ηλίας Μαλανδρής, Senior Partner του SMERC, σημείωσε πως: «Ο Όμιλος Πλακεντία αποτελεί επένδυση μακροπρόθεσμου ορίζοντα που δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου κλινικών, αλλά εισάγει ένα νέο πρότυπο σύγχρονης κτηνιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας ίδια Επενδυτικά Κεφάλαια, την υποστήριξη συνεργαζόμενων Τραπεζών — και ιδιαίτερα της Optima Bank — καθώς και Αναπτυξιακά Προγράμματα (RRF), πραγματοποιήσαμε στοχευμένες επενδύσεις σε στελέχη, ιατρικό δυναμικό, υποδομές, τεχνολογία και εκπαίδευση. Στόχος μας είναι ένα οικοσύστημα που αναβαθμίζει συνολικά τον κλάδο και φέρνει την Ελλάδα στο επίπεδο των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών αγορών.».

Ο CEO του Ομίλου Πλακεντία κ. Άρης Μπαϊλάν εξήγησε ότι: «Ο Όμιλος Πλακεντία δημιουργήθηκε με ένα ξεκάθαρο όραμα: να προσφέρει στα ζώα συντροφιάς και στους κηδεμόνες τους πρόσβαση στις καλύτερες κτηνιατρικές υπηρεσίες, με ενιαία πρότυπα ποιότητας σε κάθε σημείο του δικτύου μας. Σήμερα διαθέτουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, προηγμένες υποδομές και τεχνολογίες αιχμής που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τα πιο απαιτητικά περιστατικά — ενώ η εμπιστοσύνη της επιστημονικής κοινότητας αποτυπώνεται στις παραπομπές κτηνιάτρων από όλη την Ελλάδα στις κλινικές μας. Παράλληλα, επενδύουμε διαρκώς στους ανθρώπους μας και στη νέα γενιά κτηνιάτρων, πιστεύοντας ότι η εξέλιξη της επιστήμης και η συνεργασία είναι οι βασικοί πυλώνες για το μέλλον του κλάδου. Η εμπιστοσύνη σας — πελατών και συνεργαζόμενων κτηνιάτρων — μας οδήγησε σε ταχύτατη ανάπτυξη, με εκτιμώμενο τζίρο που προσεγγίζει τα €12 εκατ. το 2026. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό.».