Ιδιωτική τοποθέτηση της Thrivest Holding Ltd μετοχών της CrediaBank

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (« CrediaBank » ή «Τράπεζα») ενημερώθηκε ότι η μέτοχός της Thrivest Holding Ltd (“Thrivest ”) μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές της CrediaBank , που αντιστοιχούν σε 16,7% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης («Τοποθέτηση»). Σε συνέχεια των ανωτέρω, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 24,0%.

Η Τράπεζα δεν θα εισπράξει τίμημα από την Τοποθέτηση. Η Τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς την 14η Iουλίου 2026. Η UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx και Pantelakis Securities ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

H Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεσ τούν την έναντί τους υποχρέωση της Thrivest περί μη μεταβίβασης

μετοχών (lock -up), η οποία αφορούσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας νωρίτερα φέτος, με έναρξη την 1 Απριλίου 2026 και λήξη 180 ημέρες μετά.

Η Τράπεζα ενημερώθηκε επίσης ότι η Thrivest έχει δεσμευθεί να μην διαθέσει πρόσθετες μετοχές της Τράπεζας για 90 ημέρες (lock -up), υπό την αίρεση συνήθων εξαιρέσεων.

Σύμφωνα με την Τραπεζα Η συναλλαγή ξεκίνησε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές.

-Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).

-Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

-Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από €250εκατ. σε €300 εκατ.

-Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό

-Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.

-Η μετοχή της τράπεζας γίνεται πιο ελκυστική σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

-Αυξάνεται η εμπορευσιμότητα και ακολούθως μειώνεται η ευαισθησία της μετοχής σε αγορές/πωλήσεις.

-Διευκολύνεται η ένταξη σε χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνεται η στάθμιση εντός των δεικτών, συμπαρασύροντας εισροές επενδυτικών κεφαλαίων (passive fund inflows).

-Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξάλειψε την αβεβαιότητα για την πορεία της μετοχής (overhang).