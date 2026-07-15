ΤΡAΠΕΖΕΣ

Ιδιωτική τοποθέτηση της Thrivest Holding Ltd μετοχών της CrediaBank

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
crediabank

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (« CrediaBank » ή «Τράπεζα») ενημερώθηκε ότι η μέτοχός της Thrivest Holding Ltd (“Thrivest ”) μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές της CrediaBank , που αντιστοιχούν σε 16,7% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης («Τοποθέτηση»). Σε συνέχεια των ανωτέρω, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 24,0%.

Η Τράπεζα δεν θα εισπράξει τίμημα από την Τοποθέτηση. Η Τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς την 14η Iουλίου 2026. Η UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx και Pantelakis Securities ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

H Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεσ τούν την έναντί τους υποχρέωση της Thrivest περί μη μεταβίβασης
μετοχών (lock -up), η οποία αφορούσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας νωρίτερα φέτος, με έναρξη την 1 Απριλίου 2026 και λήξη 180 ημέρες μετά.
Η Τράπεζα ενημερώθηκε επίσης ότι η Thrivest έχει δεσμευθεί να μην διαθέσει πρόσθετες μετοχές της Τράπεζας για 90 ημέρες (lock -up), υπό την αίρεση συνήθων εξαιρέσεων.

Σύμφωνα με την Τραπεζα Η συναλλαγή ξεκίνησε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές.
-Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).
-Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
-Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από €250εκατ. σε €300 εκατ.
-Το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only), γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό
-Η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου.
-Η μετοχή της τράπεζας γίνεται πιο ελκυστική σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια.
-Αυξάνεται η εμπορευσιμότητα και ακολούθως μειώνεται η ευαισθησία της μετοχής σε αγορές/πωλήσεις.
-Διευκολύνεται η ένταξη σε χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνεται η στάθμιση εντός των δεικτών, συμπαρασύροντας εισροές επενδυτικών κεφαλαίων (passive fund inflows).
-Η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank, ενώ ανέλαβε υποχρέωση μη πώλησης μετοχών (lock up) για περίοδο 90 ημερών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξάλειψε την αβεβαιότητα για την πορεία της μετοχής (overhang).

Προσθέστε το nextdeal.gr ως προτιμώμενη πηγή ενημέρωσης στο Google

Σχετικά Tags

CrediaBank Thrivest Holding Ltd

ΣΧΕΤΙΚA AΡΘΡΑ

Στεγαστικό Δάνειο CrediaBank First Home - Με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15% inshot_20260603_090659149
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Στεγαστικό Δάνειο CrediaBank First Home - Με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Στεγαστικό Δάνειο CrediaBank First Home - Με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή InShot_20260715_155233928 (1)1.jpg
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL shutterstock_1211569033_1_0_0 (1) (1) (1) (1).jpg
ΤΡAΠΕΖΕΣ
Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ