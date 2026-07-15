Ασφαλιστείτε για να κάνετε τις πιο ξέγνοιαστες και τέλειες διακοπές της ζωής σας!

Καλοκαίρι και όλοι χρειάζονται αποφόρτιση και ξεκούραση!

Δεν έχει σημασία αν θα πάτε στη θάλασσα ή στο βουνό, αν θα μείνετε στην Ελλάδα, ή αν θα πάτε στο εξωτερικό, δεν έχει σημασία πόσες μέρες θα είναι οι διακοπές σας, αν θα πάτε με παρέα ή μόνοι σας!

Σημασία έχει να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε και να γυρίσετε πίσω ασφαλείς και έτοιμοι για το νέο σας ξεκίνημα!

Όποιες κι αν είναι οι επιλογές σας για τις καλοκαιρινές διακοπές, παραμένει κοινή η ανάγκη για προστασία και ασφάλεια, πόσο μάλλον εν όψει ενός καλοκαιριού που θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, ένα από τα θερμότερα των τελευταίων αιώνων!

Υπενθυμίζεται ότι η κλιματική αλλαγή δεν ήρθε μόνη! Τα ρεκόρ των υψηλών θερμοκρασιών έφεραν και ρεκόρ στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Οι ακραίες τιμές του υδραργύρου από την αρχή του καλοκαιριού οδήγησαν πλήθος ανθρώπων στα νοσοκομεία με θερμοπληξία, καρδιαγγειακά συμβάντα ή αναπνευστικά προβλήματα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αύξηση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας που συνδέονται με τους καύσωνες, αλλά και για ακραία καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, πυρκαγιές και καταιγίδες!

Όπου κι αν πάτε για καλοκαιρινές διακοπές, είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας, όταν αι αν παραστεί ανάγκη. Ακόμα και οι τροφικές δηλητηριάσεις το καλοκαίρι παραμονεύουν!

Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν προγράμματα υγείας τα οποία μπορούν να καλύψουν όλες τις έκτακτες ανάγκες υγείας που μπορεί να προκύψουν στις διακοπές σας, ακόμα και επείγουσες διακομιδές και αεροδιακομιδές!

Μπορούν όμως επιπλέον να καλύψουν και τα οδικά ατυχήματα που μπορεί να συμβούν, αλλά ακόμα και καθυστερήσεις, ή/και ματαιώσεις πτήσεων, ή/και ακτοπλοϊκών ταξιδιών!

Η επικοινωνία σας με τους συνεργαζόμενους με εσάς ασφαλιστικούς πράκτορες προκειμένου να σας βοηθήσουν στο σχεδιασμό, πρέπει να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο σχεδιασμό και το κόστος των διακοπών σας!

Το κόστος των ταξιδιωτικών ασφαλίσεων είναι γενικά χαμηλό και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας!

Καλό και ασφαλές καλοκαίρι!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.