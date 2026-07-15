40 Χρόνια Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος | Η ασφαλιστική αγορά συναντά την ιστορία της στις 16 Ιουλίου 2026

Η μεγάλη επετειακή εκδήλωση πλησιάζει. Σαράντα χρόνια ιστορίας, προσφοράς και ενεργού παρουσίας στην εξέλιξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος γιορτάζει τη σημαντική αυτή διαδρομή με τη μεγάλη κεντρική επετειακή εκδήλωσή της, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 20:00, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μικρολίμανο Πειραιά, προσκαλώντας τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής βραδιάς μνήμης, αναγνώρισης, συνάντησης και προοπτικής.

Στο επίκεντρο, ο Συντονιστής. Ο επαγγελματίας που, μέσα από το τρίπτυχο Επιλογή – Εκπαίδευση – Επίβλεψη, ανέδειξε γενιές ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς.

Η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Η μεγάλη αυτή επετειακή διαδρομή έχει στο πλευρό της την πολύτιμη και έμπρακτη στήριξη των Χορηγών των επετειακών δράσεων των 40 Χρόνων: https://esape40years.liveon.tech/sponsors

Η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή τους προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στις επετειακές δράσεις και επιβεβαιώνουν τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων και των φορέων που υπηρετούν την πρόοδο του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Στις 16 Ιουλίου δεν γιορτάζουμε μόνο όσα πετύχαμε. Τιμούμε τους ανθρώπους που άνοιξαν δρόμους και συναντιόμαστε με εκείνους που συνεχίζουν να διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα.

Η δυνατότητα ατομικής συμμετοχής στην επετειακή εκδήλωση παραμένει ανοικτή.

Εξασφαλίστε την παρουσία σας εδώ:

https://esape40years.liveon.tech/panel/register

40 Χρόνια. Μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται. Σας περιμένουμε να είστε μέρος της.