Η Οικογένεια της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αποχαιρέτησε τον Θεόφιλο Τσομίδη

Σε μήνυμά του ο Κώστας Γιαννιώτης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αναφέρει τα εξής:

Χθες αποχαιρετήσαμε τον Θεόφιλο Τσομίδη.



Ο Θεόφιλος υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Αφιέρωσε ουσιαστικά όλη του την καριέρα στον Όμιλο, διατελώντας επί σειρά ετών Μέλος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, αφήνοντας τη σφραγίδα του στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.



Για πολλούς από εμάς υπήρξε μέντορας, δάσκαλος, καθοδηγητής. Ευφυέστατος, με μία σπάνια επινοητικότητα, έβρισκε λύση σε κάθε πρόβλημα, όσο δύσκολο και αν αυτό φαινόταν.



Προσωπικά, του οφείλω πολλά.



Καλό σου ταξίδι, δάσκαλε.