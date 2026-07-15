Το μήνυμα του «Πιέρ» στις τράπεζες, το Μαξίμου κλείνει…την πόρτα, «ψήφος» σε ΔΕΗ, Credia Bank και Elvalhalcor και η διάκριση της Παπαστράτος

Τράπεζες: Μήνυμα προς τις τράπεζες να μετατρέψουν τη διαθέσιμη ρευστότητα σε επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερους μισθούς έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης πρέπει να είναι πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφής και να μη αφήνει κανέναν εκτός οικονομικής δραστηριότητας, μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν περίπου 70 ευρώ, όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη ο αντίστοιχος λόγος πλησιάζει τα 100 ευρώ. «Υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη. Δεν το λέω ως μομφή. Αντίθετα, είναι το μέτρο της ευκαιρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τραπεζικά δάνεια(1): Πράγματι οι τράπεζες έχουν υψηλή ρευστότητα και, όπως έχουμε γράψει στο «nextdeal.gr» οι τράπεζες, όπως δείχνει το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανεβάζουν στροφές, και εκτιμάται ότι μπορεί να καταγράφουν πιστωτική επέκταση που να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσουν τα 15 δισ. ευρώ, στηρίζοντας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Εθνική, για το 2026, στοχεύει σε πιστωτική επέκταση 3 δισ., η Eurobank 3,8 δισ., η Πειραιώς 3 δισ., η Alpha Bank 3,5 δις., η CrediaBank 1,2 δισ. και η Optima Bank 1,1 δισ.

Τραπεζικά δάνεια(2): Οι ενώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με κάθε ευκαιρία, τονίζουν ότι οι ΜμΕ είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, κατηγορώντας τις τράπεζες ότι δεν τις δανείζουν. Όπως έχει γράψει η στήλη , σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, ένας σημαντικός λόγος είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΜμΕ που ζητούν χρηματοδότηση δεν συνοδεύουν την αίτηση με κάποιο οργανωμένο και πειστικό επιχειρηματικό πλάνο, τα οποία θα εξασφαλίζουν προβλέψιμες ταμειακές ροές. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος. Κάποιες ΜμΕ μπορούν να βρουν λύσεις σε δάνεια που διοχετεύουν οι τράπεζες μέσω ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων χαμηλού ρίσκου και επιτοκίων, όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το InvestEU και νέα πακέτα κρατικών ενισχύσεων.

Κυβέρνηση: Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, άνοιξε την πόρτα για μετεκλογική συνεργασία με τον Σαμαρά, πόρτα που έσπευσε να κλείσει άμεσα το Μαξίμου. Ο Γεωργιάδης τόνισε ότι «αν δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα ότι εφόσον ο λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα θα συζητάγαμε μαζί του. Αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει». Από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύεται ότι μοναδικός στόχος είναι η αυτοδυναμία στις εκλογές της άνοιξης του 2027 και ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης για συνεργασίες ή πολιτικές συμφωνίες με οποιοδήποτε νέο κόμμα ενδεχομένως δημιουργηθεί.

Ενέργεια: Έντονη κριτική έχει δεχθεί η κυβέρνηση για την ενεργειακή της πολιτική, αλλά να λέμε και τα καλά. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε βασικό προμηθευτή ενέργειας για τη η ΝΑ Ευρώπη. Το 2014-2019, η Ελλάδα ξόδευε περίπου 300 εκατ. ευρώ το χρόνο για να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια. Το 2025 το έλλειμμα μετατράπηκε σε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 262 εκατ. ευρώ και στο πρώτο τετράμηνο του 2026 το πλεόνασμα έφθασε στα 341 εκατ., δηλαδή έχει ήδη ξεπεράσει την επίδοση όλης της προ ηγούμενης χρονιάς.

Credia Bank: Νέα «ψήφο» εμπιστοσύνης έδωσε η αγορά στην Credia Bank. Χθες πραγματοποιήθηκε placement μετοχών της και αφορούσε αρχικά τη διάθεση τουλάχιστον του 10% του μετοχικού κεφαλαίου από τη Thrivest, ωστόσο η τελική ζήτηση οδήγησε σε αύξηση του ποσοστού των μετοχών που διατέθηκαν, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 15%. Οι προσφορές που κατατέθηκαν προσέγγισαν τα 750 εκατ., έναντι των 250 εκατ. που ήταν ο στόχος της συναλλαγής. Τελικά αντλήθηκαν 300 εκατ. με την τελική τιμή διάθεσης να καθορίζεται στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς το κορυφαίο, παγκοσμίως, επενδυτικό fund, η BlackRock αγόρασε έναν σημαντικό μέρος της προσφοράς.H Thrivest, πριν το placement, κατείχε ποσοστό ύψους 40,73% στην εταιρεία. To Υπερταμείο κατέχει από την πλευρά του ποσοστό 29,36%

ΔΕΗ: Ισχυρή θέση στη μετοχική βάση της ΔΕΗ απέκτησε η Capital Group, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων, ξεπερνώντας το όριο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της ελληνικής ενεργειακής εταιρείας. Η θετική στάση ενός ακόμη κορυφαίου διεθνούς επενδυτικού οίκου ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ και επιβεβαιώνει ότι η μετοχή εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές των επενδυτών που επιδιώκουν έκθεση στον ενεργειακό κλάδο και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ενεργειακής μετάβασης.

ElvalHalcor: Καλύφθηκε μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ElvalHalcor, καθώς εκδηλώθηκε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση των 250 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η ElvalHalcor προχωρά σε συνδυασμένη προσφορά έως 75 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ. Με βάση τους όρους της έκδοσης, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα αναμένεται να προσεγγίσουν τα 250 εκατ. ευρώ. Με κύκλο εργασιών €3,6 δισ. και εξαγωγές σε πάνω από 90 χώρες συγκαταλέγεται στις κορυφαίες βιομηχανίες αλουμινίου και χαλκού στην Ευρώπη. Εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η συνολική συνεισφορά της ισοδυναμεί με το 0,56% του ΑΕΠ.

Παπαστράτος: Τις επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργούν αξία, επενδύουν, καινοτομούν και ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε για 11η χρονιά ο θεσμός «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας». Στην κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης, «Επιχείρηση της Χρονιάς», αναδείχθηκε η Παπαστράτος, έπειτα από ψηφοφορία μεταξύ 9.500 ανώτατων στελεχών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Υποψήφιες ήταν 20 από τις πιο σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις. Με το «Αριστείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας», μια νέα διάκριση που εισήχθη φέτος στο θεσμό, τιμήθηκε ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού.