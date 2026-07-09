Δίψα…των ξένων για τα ελληνικά assets, σε σταθερή ανοδική πορεία οι εξαγωγές, η «καταιγίδα» Τραμπ πλήττει τις αγορές, οι υπερπατριώτες και η «εθνική προδοσία»

Επενδύσεις: Η δίψα...των διεθνών επενδυτών για τα ελληνικά assets, αυξάνεται κατακόρυφα. Γεγονός που αποτυπώνεται στις μεγάλες προσφορές για ελληνικά assets, που ξεπέρασαν τα 60 δισ., μέσα στους τελευταίους 5 μήνες. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στην πιο ελκυστική επενδυτική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Υποστήριξε ότι η εικόνα της χώρας έχει μεταμορφωθεί, καθώς για πρώτη φορά μεγάλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια δεν περιορίζονται σε τοποθετήσεις μέσω δανεισμού, αλλά επενδύουν ίδια κεφάλαια στην Ελλάδα. «Στα 60 χρόνια της ζωής μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών να αναλάβουν ελληνικό ρίσκο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πριν από λίγα χρόνια και μόνο η αναφορά μιας ελληνικής εταιρείας ήταν αρκετή για να προκαλέσει επιφυλάξεις και να απομακρύνει επενδυτές από μια συμφωνία. Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση έχει αντιστραφεί, με μεγάλα funds να αναζητούν ενεργά ευκαιρίες στη χώρα.

Εξαγωγές: Η ανοδική πορεία των εξαγωγών δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο και όπως δείχνουν τα πράγματα η αξία τους, σε ετήσια βάση, θα «κοντράρει» την αξία των εισπράξεων από τον τουρισμό. Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική πορεία τους και τον Μάιο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 20,9% σε ετήσια βάση, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους ενισχύθηκαν κατά 13,5%. Η ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων αφορά την πλειονότητα των βασικών παραγωγικών κλάδων, με τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου να αποτυπώνουν τη διαμόρφωση μιας σταθερής αναπτυξιακής τάσης για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Εκτός από την έντονη συμβολή των πετρελαιοειδών, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα, τα χημικά, τα μηχανήματα και οι πρώτες ύλες.

Αγορές: «Καταιγίδα» Τραμπ έπληξε τις αγορές, καθώς εντείνεται η ανησυχία για τη συνέχιση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, εκρήξεις στα λιμάνια του Μπαντάρ Αμπάς. το κομβικής σημαίας ιρανικό λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ και του Σιρίκ. Έρχονται μαζικά αντίποινα κατά βάσεων των ΗΠΑ. Άλμα 5% έκαναν οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο των ανησυχιών ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διακόψει τη διέλευση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε ΗΠΑ, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκανε βουτιά 1,61%. Στην Ισπανία ο IBEX έκανε βουτιά 3,01%. Η Ισπανία βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ. Με μεικτά πρόσημα τερμάτισε η Wall Street, με τον Nasdaq να καταφέρνει να κλείσει σε θετικό έδαφος, παρά τις αρχικές απώλειες. S&P 500(-0,28%) και Dow Jones (-1,09%) ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση στο κόκκινο.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ισχυρή πτώση 2,14%, αλλά πολύ υψηλότερα από τα χαμηλά της ημέρας, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε πάνω από 4 δισ. ευρώ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει εικόνα «bull market» και το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι πλέον η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει όμως μια αγορά με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, υψηλό risk premium, θετικές εισροές και σημαντική παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές . Σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι το περισσότερο overweight.

Ελλάδα- Τουρκία: Στις χθεσινές ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης νομίζει κανείς ότι ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε «εθνική προδοσία», στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θυμούνται οι υπερπατριώτες κάποιον άλλον πρωθυπουργό να θέτει, μέσα στην Άγκυρα μάλιστα, για δεύτερη φορά ζήτημα casus belli ,καθώς το χαρακτήρισε «ιστορική ανορθογραφία», προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα τουρκικά ΜΜΕ. Ο Ερντογάν αφού έμεινε ουσιαστικά με «άδεια χέρια» για τα F-35 παραληρεί: «Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει τις δηλώσεις Νετανιάχου». Εκνευρισμένος ο Ερντογάν με την συμμαχία Αθήνας – Ισραήλ: Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη για τον εξοπλισμό της Ελλάδας; Οργή στην Άγκυρα που δεν πήραν τα F-35. Αλλά σύμφωνα με τους ανησυχούντες υπερπατριώτες «οι ισορροπίες στην περιοχή άλλαξαν» γιατί ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Ερντογάν. Όπως γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά όχι μόνο οι ισορροπίες δεν άλλαξαν, αλλά οι Ελληνοαμερικανές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους.

Πειραιώς: Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που μετέχει, μαζί με χρηματοπιστωτικούς ομίλους όπως J.P. Morgan, η Commerzbank, η Deutsche Bank, η ING και η National Bank of Canada, στην πρωτοβουλία ίδρυσης της Defense and Resilience Bank (DSRB), ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι η Ελλάδα, που αναμένεται να αποτελέσει τον επιταχυντή ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας. Η DSRB δημιουργείται από συμμαχικές χώρες με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, μέσω δανείων, εγγυήσεων και προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Η νέα αυτή Τράπεζα δημιουργείται με συνολικό κεφάλαιο ύψους 100 εκατ.

Motor Oil: Η Optima Bank εκτοξεύει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο(χθεσινό κλείσιμο 42,84 ευρώ) για τη Motor Oil καθώς τα περιθώρια διύλισης θα μείνουν υψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέραν της δραστηριότητας διύλισης, η MOH συνεχίζει τη βελτιστοποίηση του τομέα εμπορίας καυσίμων, εστιάζοντας στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων εκτός καυσίμων μέσω του υφιστάμενου δικτύου περίπου 1.540 πρατηρίων και στην προσθήκη περιορισμένου αριθμού νέων καταστημάτων. Εκτιμά τα EBITDA του Ομίλου στα 1.412 εκατ. για το 2026, , με τις δραστηριότητες διύλισης να αποτελούν τον βασικό μοχλό.