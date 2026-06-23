AI Risk and Resilience: Η Πρόκληση της Υπεύθυνης Υιοθέτησης στην Ψηφιακή Εποχή

Γράφει ο Νίκος Γεωργόπουλος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδιαμορφώνει ταχύτατα τον τρόπο με τον οποίο ο κίνδυνος γίνεται κατανοητός, τιμολογείται και τυγχάνει διαχείρισης, ωστόσο η υιοθέτησή της στον ασφαλιστικό τομέα και το εταιρικό τοπίο παραμένει προσεκτική και ανομοιογενής. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί είναι η υπεύθυνη υιοθέτηση, η οποία στην πράξη αποδεικνύεται εξαιρετικά σύνθετη. Ενώ η τεχνολογική ικανότητα εξελίσσεται ραγδαία, η διακυβέρνηση ακολουθεί με πολύ πιο αργούς ρυθμούς, οδηγώντας σε μια λεπτή αλλά σημαντική μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο ο κίνδυνος δημιουργείται, κατανέμεται και ενίοτε ενισχύεται.

Η ΤΝ ως Επιχειρησιακή Υποδομή και ο «Πολλαπλασιαστής Κινδύνου»

Το 2026, η υιοθέτηση της ΤΝ έχει επιταχυνθεί ταχύτερα από την ικανότητα των περισσότερων οργανισμών να κατανοήσουν πλήρως τους κινδύνους της, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν κορυφαία συστήματα εβδομαδιαίως. Σε αυτή την κλίμακα, η ΤΝ δεν είναι πλέον ένα αναδυόμενο εργαλείο, αλλά μια ενσωματωμένη επιχειρησιακή υποδομή που διαμορφώνει τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, τις προσλήψεις, την αναδοχή και τις αποφάσεις των στελεχών. Από ασφαλιστική σκοπιά, η ΤΝ συμπεριφέρεται λιγότερο ως αυτοτελής κίνδυνος και περισσότερο ως πολλαπλασιαστής κινδύνου σε υπάρχουσες ασφαλίσεις. Ζημίες που σχετίζονται με την ΤΝ αναδύονται ήδη στην αστική ευθύνη, την επαγγελματική ευθύνη, τον κυβερνοχώρο και την ευθύνη στελεχών (D&O), συχνά χωρίς οι διατυπώσεις των συμβολαίων να αναφέρονται ρητά σε αυτήν. Αυτό έχει εντείνει την ανησυχία για τον «αόρατο» κίνδυνο συσσώρευσης, θυμίζοντας την εμπειρία της «σιωπηλής κυβερνοασφάλειας» (silent cyber) πριν από το 2019.

Η Ανατομία του Κινδύνου ΤΝ

Μια πρακτική μέθοδος για την κατηγοριοποίηση του κινδύνου ΤΝ, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις αναδυόμενες νομικές και ασφαλιστικές αναλύσεις, περιλαμβάνει τέσσερις άξονες:

Κίνδυνος Απόδοσης (Performance risk): Προκύπτει όταν τα συστήματα παράγουν λανθασμένα, μεροληπτικά ή ανακριβή αποτελέσματα, περιλαμβανομένων των «ψευδαισθήσεων» (hallucinations). Κίνδυνος Κατάχρησης (Misuse risk): Καλύπτει κακόβουλες χρήσεις, όπως deepfakes, κοινωνική μηχανική και διαρροή ευαίσθητων δεδομένων μέσω δημόσιων εργαλείων. Κίνδυνος Διακυβέρνησης (Governance risk): Αντανακλά την ανεπαρκή εποπτεία, τους αδύναμους εσωτερικούς ελέγχους και την κακή διαχείριση προμηθευτών. Συστημικός Κίνδυνος (Systemic risk): Αναφέρεται σε συσχετισμένες απώλειες μεγάλης κλίμακας που οφείλονται σε κοινές εξαρτήσεις από μικρό αριθμό μοντέλων ή παρόχων υποδομής.

Αυτή η τελευταία κατηγορία είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για τους ασφαλιστές, καθώς μια μεμονωμένη αποτυχία στην ΤΝ θα μπορούσε να πυροδοτήσει απαιτήσεις από χιλιάδες ασφαλισμένους ταυτόχρονα.

Εμπιστοσύνη και Ανθρώπινη Δράση: Το Κλειδί για την Ανθεκτικότητα

Η εμπιστοσύνη στα συστήματα ΤΝ δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική ακρίβεια, αλλά και από το αν τα αποτελέσματα είναι αναπαραγώγιμα, εξηγήσιμα και ελέγξιμα. Η έρευνα δείχνει ότι η διακυβέρνηση αποτελεί τη βάση για κάθε διάσταση εμπιστοσύνης, συνδέοντας την τεχνική απόδοση με τη λογοδοσία μέσω τεκμηρίωσης και διαδικασιών κλιμάκωσης. Η ανθεκτικότητα (resilience) εξαρτάται τελικά όχι μόνο από το σύστημα, αλλά από το πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με αυτό. Οι κίνδυνοι συχνά αναδύονται σε καθημερινές ρυθμίσεις μέσω της υπερβολικής εξάρτησης, της παρερμηνείας ή της αδύναμης εποπτείας, δημιουργώντας διαδρομές αστοχίας που είναι δύσκολο να εντοπιστούν έγκαιρα. Η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει η κρίσιμη παράμετρος που καθορίζει αν η ΤΝ θα ενισχύσει τον κίνδυνο ή θα γίνει μια ανθεκτική και στρατηγικά ισχυρή ικανότητα.

Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνου

Για τους διαχειριστές κινδύνου και ανθεκτικότητας, η πρακτική πρόκληση δεν είναι η κυριαρχία στην τεχνολογία, αλλά η ευθυγράμμιση της διακυβέρνησης και της ασφάλισης πριν τα περιστατικά γίνουν δικαστικά προηγούμενα. Οι οργανισμοί που ηγούνται στον τομέα αυτό δεν διαφέρουν λόγω της πρόσβασης σε τεχνολογία αιχμής, αλλά λόγω των θεμελίων τους στη στρατηγική, την κουλτούρα και τα δεδομένα. Η επιτυχής υιοθέτηση είναι ένα οργανωτικό επίτευγμα πριν γίνει τεχνικό.

Οι απαραίτητες ενέργειες περιλαμβάνουν:

Χαρτογράφηση περιπτώσεων χρήσης: Εντοπισμός των σημείων όπου χρησιμοποιείται η ΤΝ και ποιος βασίζεται στα αποτελέσματά της.

Αντιμετώπιση της «σιωπηλής ΤΝ»: Προσδιορισμός των συμβολαίων που ενδέχεται να ανταποκριθούν σε μια αξίωση και κάλυψη των κενών με ρητές προσθήκες.

Αυστηρός έλεγχος προμηθευτών: Τα συμβόλαια πρέπει να καλύπτουν την προέλευση των δεδομένων, τις ενημερώσεις μοντέλων και τα δικαιώματα ελέγχου.

Προετοιμασία για συσσωρευμένο κίνδυνο: Μετακίνηση από τη λογική του μεμονωμένου περιστατικού προς την ανάλυση σεναρίων συσχετισμένης αποτυχίας.

Καθώς η ρύθμιση της ΤΝ παγκοσμίως παραμένει κατακερματισμένη, με την ΕΕ να εφαρμόζει το EU AI Act και άλλες δικαιοδοσίες να ακολουθούν διαφορετικά μοντέλα, η συμμόρφωση μετατρέπεται σε πηγή επιχειρηματικής αξίας.

Συμπερασματικά, ο κίνδυνος ΤΝ δεν είναι πλέον πρωτίστως τεχνολογικό πρόβλημα, αλλά ένα πρόβλημα διακυβέρνησης, ευθύνης και ασφαλισιμότητας που απαιτεί ενεργή δέσμευση από τη διοίκηση σήμερα.

Νίκος Γεωργόπουλος

Digital Risk Insurance Architect

www.cromar.gr

Co-Founder DPO Academy

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