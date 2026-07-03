Ανάλυση: Μπορεί η Ουκρανία να ανατρέψει τα δεδομένα στο ανατολικό μέτωπο;

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι αμυνόμενοι εξέπληξαν την παγκόσμια κοινότητα για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν μία πολεμική μηχανή που θεωρούνταν αδιαμφισβήτητα ισχυρότερη από τη δική τους. Το Κίεβο διέψευσε τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις κάποιων για νίκη των Ρώσων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ο αμυντικός μηχανισμός ενισχύθηκε σημαντικά και σήμερα αποδεικνύει πως όχι μόνο μπορεί να αποκρούσει τις διαρκείς επιθέσεις του εχθρού, αλλά δύναται να απελευθερώνει κατεχόμενες περιοχές στην ανατολική πλευρά της χώρας και να πλήττει στόχους εντός της Ρωσίας ακόμα και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μιας πολεμικής σύγκρουσης με αβέβαιη χρονική διάρκεια, χωρίς κανείς να μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για το επέκεινα. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η Ρωσία αντιδρά με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και αξιοποίηση της τεχνολογίας των ντρόουνς. Η χθεσινή νύχτα ήταν μία από τις χειρότερες που έζησε το Κίεβο απο το ξεκίνημα των συγκρούσεων, καθώς σημειώθηκαν εκτενείς καταστροφές σε κτίρια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαεπτά πολίτες και να τραυματιστούν ενενήντα οκτώ! Παρά τις συνεχείς επιθέσεις των Ρώσων, οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας και της υπαίθρου έχουν επιδείξει αξιοσημείωτο θάρρος και σθένος, γνωρίζοντας πολύ καλά πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την αντίσταση απέναντι στον κατακτητή. Το πατριωτικό φρόνημα των Ουκρανών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, αν και αντιμετωπίζουν μια επίπονη κατάσταση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στην ενδοχώρα, στο ανατολικό μέτωπο οι δυνάμεις των Ουκρανών επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ενώ με στοχευμένες κινήσεις και με την αξιοποίηση της τεχνολογίας έχουν πετύχει να πλήξουν καίριους εχθρικούς στόχους στις κατεχόμενες περιοχές, αλλα και να απελευθερώσουν εδάφη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με πολύ πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου του Πολέμου (ISW), οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν τα τελευταία εικοσιτετράωρα να απελευθερώσουν χωριά στην περιοχή της Ζαπορίζια και να καταστρέψουν ένα ρωσικό κέντρο ελέγχου ντροουν κοντά στο κατεχόμενο χωριό Χροσόβε. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα αναφορές του ουκρανικού επιτελείου στρατού μεταφέρουν πως πολύ πρόσφατα επλήγη μια αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών στην κατεχόμενη Μελιτόπολη. Την ίδια ώρα, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφοριών και στην Μαριούπολη, μια πόλη-σύμβολο που παραμένει υπό ρωσική κατοχή, για την οποία κυκλοφορούν ευρέως προπαγανδιστικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια δυνητική επιχείρηση απελευθέρωσης της, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Σε ένα άλλο ζωτικής σημασίας σημείο των συγκρούσεων, στο Ντονμπάς, οι ρωσικές δυνάμεις χρονοτριβούν για να μπορέσουν να καταλάβουν μερικές εκατοντάδες μέτρα γης στην πόλη της Κονσταντινόφσκα. Υπάρχουν δε αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες, ο ρωσικός στρατός έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στο συγκεκριμένο πεδίο, χάνοντας έως σήμερα ενενήντα χιλιάδες άνδρες.

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν τα εξής:

Οι ουκρανικές δυνάμεις διαθέτουν το σχέδιο και την ικανότητα για να διεκδικήσουν την επιστροφή εδαφών. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό απαιτεί χρόνο και θα έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας από τους δυτικούς συμμάχους σε στρατιωτικό επίπεδο καθίσταται επιβεβλημένη.

Η Ρωσία έχει χάσει το μομέντουμ, ενώ έχει μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές στο πεδίο των μαχών. Ταυτόχρονα, η ανησυχία και ο φόβος έχει κυριεύσει και τον δικό της πληθυσμό λόγω των συνεχών επιθέσεων των Ουκρανών μέσω ντρόους στο έδαφος της.

Οι Ουκρανοί κινούνται μεθοδικά έχοντας ως στόχο την απελευθέρωση των εδαφών τους. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις επιχειρήσεις που κάνουν στην κατεχόμενη από το 2014 Κριμαία, για να καταλάβει πως επιχειρούν να επανακτήσουν τα χαμένα εδάφη.

Οι Ρωσοι, δεν κάνουν βήμα πίσω, αφού η κατάληψη του συνόλου των εδαφών στο Ντονμπάς αποτελούν βασική προτεραιότητα της στρατηγικής τους.

Γίνεται σαφές πως η ρωσοουκρανική σύρραξη αποτελεί ένα σύνθετο θέμα που θα συνεχίσει να απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προϋποθέσεις για την εξεύρεση του κοινού τόπου, την κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της ειρήνης δεν υφίστανται. Οι Ουκρανοί καλούνται να ανατρέψουν όλες τις προβλέψεις και να ανοίξουν το δρόμο για την απελευθέρωση περισσότερων εδαφών. Μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να τους βοηθήσει σημαντικά σε ένα μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Η απόκρουση του ρωσικού αναθεωρητισμού αποτελεί για εκείνους ένα κομβικο σημείο που επηρεάζει το μέλλον τους και την ύπαρξη τους τις επόμενες δεκαετίες. Η ενδυνάμωση των στρατιωτικών δυνάμεων που επιχειρούν στο ανατολικό μέτωπο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η σφυρηλάτηση της ενότητας στις τοπικές κοινωνίες, η επιστράτευση περισσότερων ανδρών από το εξωτερικό, το σχέδιο, η υπομονή και η επιμονή αποτελούν αυτό που λένε οι Γερμανοί "Einbahnstraße", δηλαδή μονόδρομο για τον Ζελένσκι και ολόκληρο τον ουκρανικό λαό. Το εγχείρημα είναι πραγματικά δύσκολο, αλλά περιθώρια για δεύτερες σκέψεις δεν υπάρχουν.