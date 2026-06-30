Αυστρία: Ψηλά το σφυροδρέπανο στο Γκρατς, το σαφές μήνυμα των δημοτικών εκλογών

Η άνοδος του ακροδεξιού FPÖ στην Αυστρία συζητείται πλέον παντού στην Ευρώπη. Το κόμμα του Χέρμπερτ Κικλ προηγείται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης με τεράστια διαφορά από το Λαϊκό Κόμμα ÖVP. Παρά το γεγονός ότι στις εθνικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2024 έκοψε πρώτο το νήμα, εντούτοις η συμμαχία των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων της χώρας (ÖVP και SPÖ, δηλαδή οι Σοσιαλδημοκράτες) απέτρεψαν μια ιστορική, αλλά και ανησυχητική για πολλούς αναρρίχηση των άκρων στην εξουσία. Κι ενώ πολιτικοί αναλυτές βλέπουν ακόμα και αυτοδυναμία του Κόμματος της Ελευθερίας στην επόμενη εκλογική μάχη ήλθε το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής στις δημοτικές εκλογές στο Γκρατς (Gemeinderatswahl) να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

To KPÖ, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αυστρίας, κατέγραψε μία ιστορική νίκη στην πόλη με ποσοστό 35,8%, αυξημένο κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση το 2021. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το κυβερνών κόμμα ÖVP με 25,2%, ενώ στην τρίτη θέση καταγράφονται οι Πράσινοι με 15%. Οι ψηφοφόροι της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Αυστρία κατέταξαν το ακροδεξιό FPÖ στο 12%, ενώ χαμηλά στις προτιμήσεις των πολιτών βρέθηκαν οι Σοσιαλδημοκράτες με 5,9%, αλλά και το NEOS με 4,9%.

H δήμαρχος της πόλης Ελκε Καρ πέτυχε τη επανεκλογή της, ενισχύοντας το προφίλ το δικό της αλλά και του κόμματος της, σε μια χώρα που ο Κομμουνισμός έχει περιορισμένη εμβέλεια, με το KPÖ να καταγράφει παραδοσιακά χαμηλά ποσοστά στις εθνικές και περιφερειακές εκλογές. Πολιτικοί αναλυτές αποδίδουν τη νίκη της στον τρόπο άσκησης της εξουσίας από την ίδια, στα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης πολιτικής, στην άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, αλλά και στη διαμόρφωση ενός μοντέλου που βάζει τις ανάγκες του πολίτη σε πρώτο πλάνο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα αναλύσεων σχετικά με το πως προέκυψε το 35 πλας στο τελικό αποτέλεσμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστρίας κατάφερε να προσελκύσει το 14% των ψηφοφόρων των Πρασίνων του 2021, το 31% των ψηφοφόρων των Σοσιαλδημοκρατών, αλλά και το 7% του NEOS (Πηγή: APA, ORF. Foresight). Συνεπώς η κα. Καρ πέτυχε μέσα από μία στοχευμένη καμπάνια να πείσει ένα μεγάλο κομμάτι των παραδοσιακών κεντρώων και κεντροαριστερών ψηφοφόρων να την ψηφίσουν, πετυχαίνοντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα για την πολιτική ιστορία της Αυστρίας.

Η κα. Καρ με μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση γεννήθηκε στο Γκρατς γεννήθηκε στο Γκρατς το 1961. Ο βιολογικός της πατέρας ήταν ένας φοιτητής από το Ιράν. Η ίδια υιοθετήθηκε και μεγάλωσε σε μία περιοχή της εργατικής τάξης. Είναι μέλος του KPÖ από το 1983. Από τη στιγμή που μπήκε στην πολιτική, έδωσε έμφαση στο θέμα του στεγαστικού, συμμετέχοντας σε πολλές σχετικές πρωτοβουλίες. Με τη δική της συνδρομή χτίστηκαν εννιακόσιες εξήντα εργατικές κατοικίες την δεκαετία του 2000. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια από το 2014 παραχωρεί τα δύο τρίτα του μισθού της, ήτοι εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ συνολικά, σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος!

Η Elke Kahr