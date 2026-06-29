Η Πώληση δεν είναι προορισμός….είναι Ταξίδι!

Ακριβώς, και είναι από τις πιο δυνατές αλήθειες στις πωλήσεις. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί στο επάγγελμα των πωλήσεων, είναι ότι κυνηγούν τον «προορισμό». Ένα συμβόλαιο. Ένα «ναι». Έναν αριθμό στο τέλος του μήνα.

Αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική.

Η πώληση ξεκινά πολύ πριν το «Ναι», ξεκινά από τη στιγμή που θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο. Από το αν θα τον καταλάβεις. Από το αν θα του δείξεις ότι δεν είσαι εκεί για να πουλήσεις….αλλά για να τον βοηθήσεις. Και συνεχίζεται και μετά το «ναι».

Στο πως θα σταθείς δίπλα του. Στο αν θα είσαι παρών όταν θα σε χρειαστεί. Στο αν θα γίνεις για εκείνον κάτι περισσότερο από ένας ασφαλιστής-πωλητής, αλλά ένας Άνθρωπος εμπιστοσύνης. Γιατί ξέρετε κάτι;

Ο προορισμός ξεχνιέται. Το ταξίδι όμως θυμάται.

Ο πελάτης μπορεί να μην θυμάται όλες τις λεπτομέρειες του προϊόντος. Θα θυμάται όμως πως τον έκανες να νιώσει. Και εκεί κρίνεται το παιχνίδι.

Οι μεγάλοι ασφαλιστές δεν μετριούνται μόνο με πωλήσεις.

-Μετριούνται με σχέσεις

-Με συστάσεις

-Με ανθρώπους που τους εμπιστεύονται ξανά και ξανά

Γι αυτό μην βιάζεστε να φτάσετε στον προορισμό σας

Χτίστε. Ακούστε. Νοιαστείτε.

Και αφήστε το ταξίδι να σας κάνει καλύτερους και όχι μόνο απλούς ασφαλιστές, αλλά και Ανθρώπους. Γιατί στο τέλος της ημέρας σας....δεν κερδίζει αυτός που πουλάει περισσότερο. Κερδίζει αυτός που μένει περισσότερο.

Στο μυαλό. Στην καρδιά και στη ζωή του πελάτη.

-Ο προορισμός (μια πώληση) κρατά λίγο.

-Το ταξίδι (η σχέση, η εμπειρία, η φήμη σου) κρατάει για πάντα!

Η επιλογή είναι δίκη σας!





Δημήτρης Μπάτρης