Χ.Α: Ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων (8 δισ.) σε 6 μήνες, η «ώρα» της Aktor, το Ρωσικό πετρέλαιο, το «καμπανάκι»των κατασκευαστών, άρχισαν (νωρίς) οι κωλοτούμπες στο ΕΛΑΣ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η ελληνική κεφαλαιαγορά διανύει μια πρωτόγνωρη περίοδο κινητικότητας, αντίστοιχη μόνο με εκείνη του 2007, επισημαίνει η Beta Securities. Το 2025 οι εταιρικές πράξεις άντλησης κεφαλαίων ανήλθαν σε 2,53 δισ. ευρώ, φέτος το αντίστοιχο μέγεθος έχει ήδη εκτοξευθεί στα 8,1 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις 6,5 μήνες. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημαντική αναβάθμιση της αγοράς, συνοδεύεται όμως και από το τίμημά της, καθώς η συνεχής απορρόφηση τόσο μεγάλων κεφαλαίων από την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική βάση δοκιμάζει τα όρια της διαθέσιμης ρευστότητας. Σήμερα ξεκινά αύξηση κεφαλαίου του AKTOR Group ύψους 650 εκατ. ευρώ, μέχρι τις 22 Ιουλίου και στις 23 Ιουλίου θα ανοίξει το βιβλίο για την έκδοση του ομολόγου 300 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές φαίνεται ότι εκδηλώνουν ισχυρή ζήτηση για μετοχές της Aktor, πριν ακόμη ξεκινήσει η επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποτυπώνεται στα roadshows σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι. Έτσι η διοίκηση του ομίλου σκέπτεται να αυξήσει έως και 200 εκατ. τον αρχικό στόχο της ΑΜΚ που ήταν στα 650 εκατ.

Ρωσικό πετρέλαιο: Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, οι Έλληνες εφοπλιστές αποκόμισαν έσοδα τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια. Οι ναύλοι για τη μεταφορά ρωσικού αργού είναι κατά 30% έως 40% υψηλότεροι σε σχέση με άλλα φορτία, λόγω του αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου. Δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι «η Αθήνα εμποδίζει την επιβολή νέων κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει ελληνική ναυτιλιακή Dynagas του Γιώργου Προκοπίου. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η καθολική απαγόρευση -από την ΕΕ- στη μεταφορά ρωσικού LNG δεν επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους γεωπολιτικούς στόχους μείωσης των εσόδων της Ρωσίας, αλλά αντίθετα οδηγεί στη μεταβίβαση στρατηγικών αρκτικών περιουσιακών στοιχείων (πλοίων) και τεχνογνωσίας σε μη δυτικούς φορείς. Με βάση υπολογισμούς των F.T, η Dynagas έχει μεταφέρει περισσότερους από 10 εκατ. τόνους ρωσικού LNG από τις αρχές του 2025, χρησιμοποιώντας 11 πλοία που πραγματοποίησαν συνολικά 144 ταξίδια.

Κατασκευαστές: «Sos» από εργολάβους: Έκρηξη στις τιμές υλικών για τα δημόσια έργαΓια οξύτατο πρόβλημα από τις αυξήσεις στις τιμές των υλικών για τα δημόσια έργα, που πρέπει να επιλυθεί με μέτρα, κάνουν λόγο η ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων). Η ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και η ΣΑΤΕ (Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Με επιστολή τους στους αρμόδιους υπουργούς, οι εργοληπτικές ενώσεις κάνουν λόγο για ασφυκτικές συνθήκες κατά την εκτέλεση των έργων και ζητούν συνάντηση για τη λήψη μέτρων.

ΕΛΑΣ: Άρχισαν οι κωλοτούμπες, σχετικά νωρίς, στο ΕΛΑΣ του Αλέξη. Πρώτον ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, από τα βασικά και τα πιο σοβαρά στελέχη του επιτελείου του Τσίπρα και πρώην επικεφαλής του ΓΛΚ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τάσσεται κατά της μείωσης του ΦΠΑ, παρά προγενέστερες δηλώσεις Τσίπρα για το αντίθετο. Σε συνέντευξη του στο Action24 δήλωσε ότι δεν είναι γενικά θετικός σε μια μείωση του ΦΠΑ για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, κυρίως διότι θα υπάρξει μεγάλη απώλεια εσόδων ,ενώ είναι αμφίβολη η μείωση που θα περάσει στον καταναλωτή. Αυτό ακριβώς δηλαδή που λέει και η κυβέρνηση!

Δεύτερον, ο κ. Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επόπτη των τομεαρχών της ΕΛΑΣ, μας είπε ότι μπορεί το ΕΛΑΣ δεν θα τα καταργήσει! Δικαιολόγησε τη θέση του, λέγοντας ότι αφού το ΣτΕ αποφάσισε ότι μπορούν να λειτουργούν και αφού λειτουργούν ήδη με φοιτητές, υποδομές κοκ, δεν μπορούν να τα απαγορεύσουν ξαφνικά.

ΔΕΗ: Η Ambrosia Capital επαναδιατυπώνει τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή της ΔΕΗ και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 27,65 ευρώ, από 24,10 ευρώ προηγουμένως(κλείσιμο Παρασκευής 22,80 ευρώ). Τονίζει ότι η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4,25 δισ. προσφέρει την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση για την υλοποίηση ενός πολύ μεγαλύτερου αναπτυξιακού σχεδίου. Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 στοχεύει σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το τέλος του 2030, μέγεθος σχεδόν διπλάσιο από τη σημερινή βάση. Ο όμιλος μετεξελίσσεται σε έναν ισχυρό περιφερειακό ηγέτη στον τομέα της ενέργειας και της τεχνολογίας, έναν πραγματικό «powertech champion» στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ παράλληλα διαθέτει ένα ώριμο χαρτοφυλάκιο έργων στον τομέα των data centers.

Aktor: Ένα από τα πολλά και σπουδαία σχέδια του κ. Εξάρχου είναι και η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών του Aktor Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. , στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πλατφόρμας. Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η διοίκηση του ομίλου Aktor στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ 550 MW το 2026 και 1 GW το 2027, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία.

Υ.Γ (1): Η αντιπολίτευση, «σοβαρή» και «ψεκασμένη» προσπαθεί να μας πείσει ότι η Ελλάδα έχει γίνει… Κολομβία. Όμως η Ελλάδα δεν είναι ουραγός της Ευρώπης στα ζητήματα του κράτους δικαίου, όπως θέλει να την παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Η νέα έκθεση της Κομισιόν καταγράφει ουσιαστική πρόοδο για την Ελλάδα στο κράτος δικαίου, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Υ.Γ(2): Ποιους μεγάλους εφοπλιστές έχει προσεγγίσει ο Αντώνης Σαμαράς για να χρηματοδοτήσουν το κόμμα του, κάτι που έχει αντιληφθεί το Μαξίμου και προσπαθεί να ακυρώσει το deal;

Υ.Γ (3): Τελικά δεν βάζουν τις φωτιές οι Τούρκοι. Ρεκόρ ημερήσιων συλλήψεων για εμπρησμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο, καθώς οι ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν συνολικά σε 13 συλλήψεις για πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.