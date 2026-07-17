Η κυπριακή ασφαλιστική αγορά αποχαιρέτισε τον Λάμπρο Προδρόμου

Η κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία αποχαιρέτησε με βαθιά θλίψη τον Λάμπρο Προδρόμου, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη, την πρόοδο και τη θεμελίωση του ασφαλιστικού τομέα στην Κύπρο. Ο Λάμπρος Προδρόμου έφυγε από τη ζωή στις 12 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη επαγγελματισμού, ήθους και προσφοράς. Θεωρείται ένας από τους στυλοβάτες της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Γεννημένος στην Πενταγεία και μετέπειτα κάτοικος Λευκωσίας, αφιέρωσε τη ζωή και την καριέρα του στην ενίσχυση της ασφαλιστικής βιομηχανίας της Κύπρου. Υπήρξε εκ των πρωτεργατών της εταιρείας Prodromou & Makrygiannis, μιας από τις παλαιότερες ασφαλιστικές και μεσιτικές επιχειρήσεις της χώρας, οι ρίζες της οποίας ανάγονται στο 1948. Ειδικότερα, η P&M δημιουργήθηκε μέσω της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της PUA (Prodromou Underwriting Agency) με την JMS (John Makriyiannis Insurance Agency).

Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κατά την περίοδο 1994–1996, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κλάδου συμβάλλοντας με το όραμα, τη γνώση και την αφοσίωσή του στη διαμόρφωση των βάσεων πάνω στις οποίες αναπτύχθηκε η σύγχρονη κυπριακή ασφαλιστική αγορά.

Όσοι είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ακεραιότητα, διορατικότητα και βαθιά πίστη στη σημασία της ασφάλισης ως μηχανισμού προστασίας της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η προσφορά του αποτυπώνεται και στην οικογενειακή του κληρονομιά. Πατέρας της Τώνιας Τσαγκάρη, πρώην Αναπληρώτριας Εφόρου Ασφαλίσεων, και του Κωνσταντίνου Προδρόμου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prodromou & Makrygiannis, μετέδωσε στις επόμενες γενιές τις αξίες της υπευθυνότητας, της εργατικότητας και της προσφοράς στον ασφαλιστικό τομέα.

Η ασφαλιστική κοινότητα αποχαιρέτησε έναν καθοδηγητή, έναν άνθρωπο που συνέβαλε ουσιαστικά στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο αξιόπιστου ασφαλιστικού κλάδου για την Κύπρο.