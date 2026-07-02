Κύπρος: Τρίτος ισχυρός ασφαλιστικός παίκτης η Alpha Bank στην Κύπρο

Σε περίοδο σημαντικής ενίσχυσης της παρουσίας της στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά εισέρχεται η Alpha Bank, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Altius Insurance Ltd., σε μια κίνηση που αποτελεί μέρος ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών (bancassurance).

Η συναλλαγή σηματοδοτεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα ενός σχεδιασμού που είχε ανακοινωθεί στα τέλη του 2025 και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Κύπρο, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.

Το επόμενο στάδιο της στρατηγικής αφορά τη συγχώνευση της Altius με τη Universal Life, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ασφαλιστικού σχήματος, στο οποίο η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής. Παράλληλα, ο Όμιλος Photos Photiades, βασικός μέτοχος σήμερα της Universal Life, αναμένεται να διατηρήσει στρατηγική συμμετοχή στη νέα εταιρική δομή.

Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έναν οργανισμό με ενισχυμένο μέγεθος, διευρυμένη πελατειακή βάση και ισχυρότερη παρουσία σε κρίσιμους ασφαλιστικούς κλάδους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η νέα εταιρεία θα διαθέτει δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και πελατειακή βάση που υπερβαίνει τις 100.000.

Η Altius διαθέτει ισχυρή παρουσία στους Γενικούς Κλάδους και στον τομέα του bancassurance, ενώ η Universal Life αποτελεί μία από τις ιστορικότερες ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου, με έτος ίδρυσης το 1970 και σημαντική θέση στον κλάδο Ζωής. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η εταιρεία κατείχε μερίδιο αγοράς 15,1% στον συγκεκριμένο τομέα.

Η συνένωση των δύο εταιρειών δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση των δυνατοτήτων διασταυρούμενης πώλησης τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και για τη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης πρότασης προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Για τους πελάτες, το νέο μοντέλο αναμένεται να προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας ασφάλιση ζωής, ασφαλιστική κάλυψη ζημιών, προϊόντα υγείας, επενδυτικές λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική επέκτασης της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά.

Η Alpha Bank εκτιμά ότι η επένδυση αυτή θα έχει θετική συνεισφορά στην απόδοση κεφαλαίων και στην κερδοφορία του ομίλου, με περιορισμένη κεφαλαιακή επιβάρυνση.