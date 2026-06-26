Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν – Ο τραπεζίτης που κυβέρνησε τον κόσμο χωρίς να εκλεγεί ποτέ

Με τον θάνατο του Άλαν Γκρίνσπαν, σε ηλικία 100 ετών, κλείνει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας. Για πολλούς ήταν ο ισχυρότερος κεντρικός τραπεζίτης του κόσμου. Για άλλους, ένας άνθρωπος που πίστεψε υπερβολικά στις ελεύθερες αγορές και συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν στη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ο Γκρίνσπαν υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Reserve) από το 1987 έως το 2006, επί τεσσάρων διαφορετικών Αμερικανών προέδρων. Σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση επιτάχυνε και οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποκτούσαν ολοένα μεγαλύτερη δύναμη, οι αποφάσεις του για τα επιτόκια δεν επηρέαζαν μόνο την αμερικανική οικονομία, αλλά και τις οικονομίες σχεδόν ολόκληρου του πλανήτη.

Ήταν χαρακτηριστικό ότι κάθε δημόσια δήλωσή του μπορούσε να προκαλέσει άνοδο ή πτώση στα χρηματιστήρια, να επηρεάσει τις ισοτιμίες των νομισμάτων και να αλλάξει το κόστος του χρήματος για εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι, χωρίς να έχει εκλεγεί ποτέ από τους πολίτες, βρέθηκε να ασκεί μια επιρροή που ελάχιστοι πολιτικοί ηγέτες διέθεταν.

Στη δεκαετία του 1990 θεωρήθηκε σχεδόν αλάνθαστος. Η μακρά περίοδος οικονομικής ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσε το κύρος του και πολλοί τον αποκαλούσαν «μαέστρο» της οικονομίας. Ωστόσο, μετά την κατάρρευση των αγορών το 2008, η εικόνα αυτή άλλαξε. Πολλοί οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι η χαλαρή εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η πίστη του ότι οι αγορές μπορούν να αυτορυθμίζονται συνέβαλαν στη δημιουργία της κρίσης. Ο ίδιος αργότερα παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθος εκτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μεγάλες τράπεζες.

Η ζωή του Άλαν Γκρίνσπαν υπενθυμίζει ότι στη σύγχρονη εποχή η πραγματική εξουσία δεν βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου πέφτει η ψήφος των πολιτών. Συχνά βρίσκεται σε θεσμούς, οργανισμούς και πρόσωπα που, παρότι δεν εκλέγονται, επηρεάζουν βαθιά την καθημερινότητα των κοινωνιών.

Ο θάνατός του δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος μιας σπουδαίας προσωπικότητας της οικονομίας. Κλείνει και μια ολόκληρη εποχή, στην οποία κυριάρχησε η πεποίθηση ότι οι αγορές μπορούν να λύνουν μόνες τους τα προβλήματα που οι ίδιες δημιουργούν. Μια πεποίθηση που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης μέχρι σήμερα.

Ο Άλαν Γκρίνσπαν (1926–2026) υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) από το 1987 έως το 2006. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, οι αποφάσεις του για τα επιτόκια επηρέαζαν όχι μόνο την αμερικανική οικονομία, αλλά και τις αγορές ολόκληρου του κόσμου.