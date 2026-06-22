Πλαγίως: Ρελάνς!

Τα λίγα πράγματα που ξέρω από πόκερ τα έχω μάθει από τις ταινίες που έχω δει.

Πάντα η τελική σκηνή είναι όταν στην μονομαχία ο ένας ρίχνει στο τραπέζι ένα σωρό από μάρκες και ο άλλος απαντά «Τα βλέπω και τα ρέστα μου».

Κορυφαία τέτοια σκηνή παραμένει εκείνη με τον Ντιν Μάρτιν, λοχία του Ιππικού στην Άγρια Δύση, με τον πεταλωτή της μονάδας, όπου ελλείψει δολαρίων ποντάρουν με εργαλεία. Είναι «Οι Τρεις Λοχίες»(*) με το φοβερό καστ. Εκτός από τον Μάρτιν, παίζει όλη η παρέα, Σινάτρα, Σάμυ Ντέιβις, Πήτερ Λοουφορντ κλπ.

Ο Ντιν Μάρτιν προκαλούμενος από τον πεταλωτή κάνει ρελάνς:

«Τα βλέπω και τα ρέστα μου: Μια ράσπα, μια τανάλια και ένα πέταλο».

Μου το θύμισε η πολιτική επικαιρότητα.

(*) Σκηνές από την ταινία βλέπουμε στον «Μπακαλόγατο» με τον Χατζηχρήστο.