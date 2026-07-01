Η Brokers Union χαράζει πορεία ανάπτυξης με στόχο παραγωγής τα 90 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Γράφει ο Γιώργος Καλούμενος

Για τις τάσεις συγκέντρωσης που πλέον χαρακτηρίζουν έντονα τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μίλησαν ο νέος CEO της Brokers Union, Αναστάσιος Παπαδόπουλος και ο ιδρυτής Νικόλαος Βελλιάδης σε εκδήλωση βράβευσης των πιο επιτυχημένων συνεργατών της εταιρείας για τη χρονιά που πέρασε σε γνωστό κέντρο διασκέδασης της παραλιακής.

Όπως ανέφερε ο κ. Βελλιάδης «βλέπουμε δηλαδή στην αγορά εξαγορές μεταξύ ασφαλιστικών, εξαγορές ασφαλιστικών από τράπεζες και εξαγορές ιδιωτικών νοσοκομείων από ασφαλιστικές».

Σύμφωνα με τον ίδιο αλλά και τον κ. Παπαδόπουλο, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ύψους 6 δις ευρώ συγκεντρώνεται συνεχώς σε λιγότερους παίκτες και διοχετεύεται κατά 69% στην αγορά μέσω της διαμεσολάβησης. Έχει ασφάλιση γενικότερα έχει χαμηλή διείσδυση στην εγχώρια οικονομία καθώς αποτελεί μόλις το 2,5% του ΑΕΠ κάτι που σημαίνει ότι κάθε μονάδα σύγκλισης μεταφράζεται σε αρκετά δις ευρώ.

Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι η δαπάνη ανά κάτοικο στην Ελλάδα ανέρχεται σε 470 ευρώ όταν ο μέσος όρος της ΕΕ βρίσκεται στα 2.000 ευρώ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν η ασφαλιστική δαπάνη συγκλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του 7% του ΑΕΠ, τότε θα φτάσει τα 10 δις ενώ αν συγκλίνει με τη δαπάνη ανά κάτοικο των 2.000 ευρώ θα φτάσει τα 16 δις.

Το χαρτοφυλάκιο της Brokers Union ύψους 45 εκατ. ευρώ αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς που το 2025 έφτασε το 20% και συνεχίζει με ανάλογους και το 2026.

Από τα 45 εκατ. ευρώ το 57% αφορά στο Αυτοκίνητο, το 26% σε Ζωή και Υγεία και το 17% σε λοιπούς κλάδους.

Στους άμεσους στόχους της εταιρεία είναι ο διπλασιασμός του χαρτοφυλακίου στα 90 εκατ ευρω.

Σε επίπεδο ομίλου η παραγωγή μαζί με την blue Aegean (18 εκατ.ευρώ) και το γραφεί στο Λονδίνο (10 εκατ.ευρώ) φτάνει στα 73 εκατ. ευρώ.

Νέες συνεργασίες

Επίσης η Brokers Union λανσάρει δύο συμφωνίες, με ιατρικό Αθηνών και HHG μέσω των οποίων 120.000 πελάτες της ανεξαρτήτως προγράμματος ασφάλισης, θα απολαμβάνουν δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, ενώ θα έχουν το δικαίωμα σε τακτικές προγραμματισμένες επισκέψεις με χαμηλές χρεώσεις από 10 ευρω.

Τέλος υπάρχει και μία νέα συνεργασία με την ARAG για ειδικό πρόγραμμα νομικής προστασίας με στο την απλούστερη και ευρύτερη κάλυψη σε ολοένα περισσότερους οδηγούς με 12 ευρώ.

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