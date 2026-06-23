Δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία με οδηγό τη βιωσιμότητα

Ο Όμιλος Interamerican δημοσιεύει τη 14η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2025, καταγράφοντας μια χρονιά ουσιαστικής προόδου στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και των κριτηρίων ESG σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Μέσα από τη συνεργασία με εργαζομένους, ασφαλισμένους, συνεργάτες, προμηθευτές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ο Όμιλος συνεχίζει να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI και SASB και υποβλήθηκε σε εξωτερική διασφάλιση βάσει του προτύπου ISAE 3000, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Interamerican στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Με σταθερή προσήλωση στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030 στις δικές της λειτουργίες, η Interamerican σχεδίασε τον πρώτο οδικό χάρτη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Παράλληλα, πέτυχε αύξηση κατά 14% της κάλυψης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου από πελάτες που έχουν θέσει και γνωστοποιήσει στόχους μείωσης των εκπομπών τους, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, επέκτεινε το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ομίλου, ενώ πέτυχε κάλυψη του 80% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές.

Απαντώντας στις ανάγκες της κοινωνίας, η Interamerican αξιοποίησε τις υποδομές, τους ίδιους πόρους και το ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, ενίσχυσε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προσφέροντας σε 42 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών με το Τμήμα Αγορών και Προμηθειών και ενσωματώνοντας μέρος αυτών στο δίκτυο προμηθευτών του Ομίλου. Παράλληλα, η αξιολόγηση των προμηθευτών με κριτήρια βιωσιμότητας ανήλθε στο 61,9%, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευσή τους σε βιώσιμες πρακτικές.

Στον τομέα της Υγείας, εκπαιδεύτηκαν 137 επαγγελματίες υγείας των ιδιόκτητων υποδομών του Ομίλου για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας, ενώ σχεδιάστηκε και προσφέρθηκε δωρεάν σε 100 ωφελούμενους του περιοδικού «ΣΧΕΔΙΑ» ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος οδικής ασφάλειας «Save the Day», ενημερώθηκαν 3.143 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ασφαλή μετακίνηση στον δρόμο, μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια κυκλοφοριακής αγωγής.

Στον πυλώνα της διακυβέρνησης, η Interamerican ενσωμάτωσε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI) που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και επιταχύνουν την ανταπόκριση προς πελάτες και συνεργάτες. Η εισαγωγή βοηθών τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του Ομίλου το 2025 συνοδεύτηκε από τη θέσπιση ενός σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την υπεύθυνη και ορθή αξιοποίησή τους μέσω ειδικής εταιρικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, επικαιροποιήθηκε το υφιστάμενο Risk Framework του Ομίλου με την ενσωμάτωση πρόσθετων ESG κινδύνων, ενώ ψηφιοποιήθηκαν 398 ESG δεδομένα μέσω ενιαίου συστήματος παρακολούθησης.

Η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου, δήλωσε σχετικά: «Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αντικατοπτρίζουν τη μετάβαση του Ομίλου Interamerican σε ένα διαφορετικό μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης, μέσα στο οποίο η ανθεκτικότητα και η πρόοδος συνδέονται άρρηκτα με τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Διαβάστε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Interamerican εδώ.