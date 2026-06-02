Η Insurwave και η Portage AI ανακοινώνουν στρατηγική συμφωνία για την προώθηση της καινοτομίας με τεχνητή νοημοσύνη στην εξειδικευμένη ασφαλιστική αγορά

Η Insurwave Limited και η Portage AI Inc ανακοίνωσαν σήμερα μια στρατηγική συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας η Portage AI απέκτησε τη δυνατότητα επεξεργασίας και εισαγωγής ασφαλιστικών υποβολών (AI submission ingestion capability) της Insurwave, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων και της εξειδικευμένης ομάδας ειδικών που τη στελεχώνει.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εστίαση και των δύο εταιρειών στην επιτάχυνση της καινοτομίας στην επεξεργασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης και στην αξιοποίηση πληροφοριών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στην αγορά των εξειδικευμένων ασφαλίσεων.

Για την Insurwave, η συναλλαγή επιτρέπει μεγαλύτερη επικέντρωση στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας Insurwave, ώστε να προσφέρει πιο προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης εκθέσεων κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, διασυνδεδεμένη πληροφόρηση για περιουσιακά στοιχεία και διακλαδικές αναλύσεις κινδύνου σε σύνθετα χαρτοφυλάκια εξειδικευμένων ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ναυτασφαλίσεων και των αεροπορικών ασφαλίσεων.

Η πλατφόρμα δυναμικών πληροφοριών της Insurwave παρέχει σε ασφαλιστές, μεσίτες και ασφαλισμένους – συμπεριλαμβανομένων πλοιοκτητών και διαχειριστών αεροπορικών στόλων – μια κοινή και διαρκώς επικαιροποιημένη εικόνα της έκθεσης σε κινδύνους στα χαρτοφυλάκια εξειδικευμένων ασφαλίσεων.

Η εταιρεία ενισχύει τις δυνατότητες της πλατφόρμας της μέσω μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, πληροφόρησης περιουσιακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθησης πραγματικών δικαιούχων (beneficial ownership monitoring) και δεδομένων σε επίπεδο νομικής οντότητας, βοηθώντας τους πελάτες να συνδέονται αποτελεσματικότερα με τους ασφαλισμένους, ενώ παράλληλα αποκτούν πιο προηγμένη αναδοχητική πληροφόρηση και δυνατότητες αξιολόγησης των επιπτώσεων στο χαρτοφυλάκιο πριν από την ανάληψη του κινδύνου.

Με αυτή τη στρατηγική εξαγορά, η Portage AI αξιοποιεί την τεχνογνωσία της σε μια ήδη ιδιαίτερα ισχυρή λύση για την τιμολόγηση σύνθετων κινδύνων στην εξειδικευμένη ασφαλιστική αγορά, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα των ασφαλιστικών υποβολών μέσα σε ώρες αντί για ημέρες, με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια.

Η Portage AI επεκτείνει πλέον αυτή την προσφορά και στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των delegated binders για σύνθετα χαρτοφυλάκια εξειδικευμένων ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων εμπορικής περιουσίας, ναυτιλιακών κινδύνων, τρομοκρατικών κινδύνων και ενεργειακών κινδύνων, καθώς και προς εξειδικευμένους ασφαλιστές και αντασφαλιστές στις Βερμούδες.