Στην ασφαλιστική αγορά ή εξελίσσεσαι ή μένεις πίσω!

Με μια ματιά Όπως έχει διαπιστωθεί στην σημερινή ασφαλιστική αγορά δεν υπάρχει Στασιμότητα. Ή εξελίσσεσαι……ή μένεις πίσω και σε προσπερνούν

Η αγορά δεν ξεκουράζεται, μοιάζει σαν τον κυλιόμενο διάδρομο εάν σταματήσεις, πας πίσω

Όπως έχει διαπιστωθεί στην σημερινή ασφαλιστική αγορά δεν υπάρχει Στασιμότητα. Ή εξελίσσεσαι……ή μένεις πίσω και σε προσπερνούν. Δεν υπάρχει «μένω όπως είμαι». Δεν υπάρχει «φέτος απλά να κρατηθώ».

Υπάρχει μόνο ένα δίλημμα. Ή εξελίσσεσαι…ή σε προσπερνούν.

Το έχω ζήσει αυτό πολύ πριν μπω στις πωλήσεις ασφαλειών. Υπήρξα πιλότος μαχητικών αεροσκαφών για 20 χρόνια. Εκεί έμαθα κάτι που δεν συγχωρεί λάθη: Αν δεν εξελίσσεσαι συνεχώς…..γίνεσαι επικίνδυνος. Δεν υπάρχει «πετάω όπως πέρσι» Δεν υπάρχει «είμαι καλά γιατί ο αντίπαλος ίσως είναι καλύτερος». Υπάρχει μόνο εκπαίδευση, βελτίωση, εξέλιξη κάθε μέρα.

Όταν μπήκα στο χώρο των ασφαλειών……κατάλαβα ότι δεν άλλαξα αποστολή, αλλά ουρανό γιατί ισχύει ακριβώς το ίδιο. Γιατί και εδώ: Αν δεν μεγαλώσεις, μικραίνεις. Αν δεν προχωράς….σε προσπερνούν. Αν δεν βελτιώνεσαι σε αντικαθιστούν.

Η αγορά δεν ξεκουράζεται, μοιάζει σαν τον κυλιόμενο διάδρομο εάν σταματήσεις, πας πίσω. Οι πελάτες αλλάζουν. Οι ανάγκες μεγαλώνουν. Ο ανταγωνισμός γίνεται πιο γρήγορος. Και μέσα σε όλα αυτά ο ασφαλιστικός σύμβουλος που μένει ίδιος…..στην πραγματικότητα πάει πίσω.

Ειλικρινά θέλω να σας πω κάτι: Η μεγαλύτερη παγίδα σε αυτό το επάγγελμα…..δεν είναι η αποτυχία. Είναι η μέτρια επιτυχία. Γιατί σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν χρειάζεσαι να αλλάξεις. Ότι «είσαι καλά» και εκεί ακριβώς αρχίζει η πτώση.

Οι Ασφλαλιστικοί Σύμβουλοι που βραβεύονται αυτή την εποχή για τις επιτυχίες τους στις πωλήσεις το 2025, δεν έκαναν περισσότερες πωλήσεις. Έγιναν καλύτεροι. Καλύτεροι στη σκέψη. Καλύτεροι στην πειθαρχία. Καλύτεροι στο πώς βλέπουν τον πελάτη. Και κυρίως….καλύτεροι στο πώς βλέπουν τον εαυτό τους.

Δεν είπαν «αρκετά». Είπαν «Μπορώ καλύτερα».

Θέλω να τους Συγχαρώ όλους και Ευχές για νέες επιτυχίες…

Όταν οι Νικητές φεύγουν από την αίθουσα και σβήσουν τα φώτα, τα χειροκροτήματα θα σταματήσουν. Και θα μείνουν μόνοι τους ως Άνθρωποι μόνο με τον εαυτό τους. Τότε δεν μετράνε τα βραβεία.

Μετράει η «Απόφαση». Θα συνεχίσεις όπως χθες? Ή θα αποφασίσεις ότι από αύριο….ανεβαίνεις επίπεδο?

Γιατί οι κορυφαίοι δεν ξεχωρίζουν στην σκηνή.

Ξεχωρίζουν την επόμενη ημέρα. Γι' αυτό κρατήστε μόνο ένα:

Στην ασφάλιση δεν υπάρχει σταθερότητα. Υπάρχει μόνο επιλογή: Ή εξελίσσεσαι ή εξαφανίζεσαι.

Αύριο το πρωί….μην ξεκινήσεις απλά άλλη μία μέρα.

Ξεκίνα……την επόμενη εκδοχή του εαυτού σου. Τότε δεν είναι θέμα αν πετύχεις. Είναι θέμα χρόνου!

Δημήτρης Μπάτρης