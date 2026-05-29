Τι δεν κάνει η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας και καθυστερεί την ανάπτυξή της;

Με μια ματιά «Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική» τόνισε ο κύριος Σαρρηγεωργίου στην Ύδρα!

Στην Ύδρα όλα σχεδόν τα στελέχη της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς έδειξαν ότι συμφωνούν σε δύο πράγματα

«Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική» τόνισε ο κύριος Σαρρηγεωργίου στην Ύδρα!

Στην Ύδρα όλα σχεδόν τα στελέχη της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς έδειξαν ότι συμφωνούν σε δύο πράγματα:

Α) ότι στην Ελλάδα υπάρχει έντονο ασφαλιστικό κενό και

Β) ότι τα κύρια ασφαλιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες σήμερα είναι οι φυσικές καταστροφές, η υγεία και οι συντάξεις (οι κύριοι Μαζαράκης, Μοάτσος και Κασκαρέλης, έκαναν λόγο και για τον κλάδο αυτοκινήτων).

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κύριος Σαρρηγεωργίου μάλιστα αναφέρθηκε στην ανάγκη για άμεσες μεταρρυθμίσεις στους τομείς των φυσικών καταστροφών, της υγείας και των συντάξεων, εννοώντας σαφώς και τη βοήθεια από μεταρρυθμίσεις σε πολιτειακό-πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να ασφαλιστούν περισσότεροι Έλληνες.

Βεβαίως όλα αυτά που συζητήθηκαν στην Ύδρα συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγοράς την οποία όμως φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε στις κρατικές παρεμβάσεις! Μήπως για μια ακόμα φορά, ΔΕΝ ετέθη «ο δάκτυλος επί τον τύπον των ήλων»; Τι πρέπει να κάνει η ασφαλιστική αγορά;

Πως ακριβώς θα επιτευχθεί η ανάπτυξη/μεγέθυνση της αγοράς;

Όσες μεταρρυθμίσεις και να κάνει νομοθετικά η Ελληνική πολιτεία, θα βοηθήσουν στην πραγματική ποσοστιαία ανάπτυξη του ασφαλιστικού πελατολογίου;

Θα βοηθήσουν να ασφαλιστούν τα 8 στα 10 ανασφάλιστα σπίτια των Ελλήνων; (δείτε εδώ )

) Θα βοηθήσουν τους 88 στους 100 Έλληνες που έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους, να την ασφαλίσουν; (δείτε εδώ )

) Θα βοηθήσουν στην αύξηση των μακροχρόνιων συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων των Ελλήνων; (δείτε εδώ )

Και τα τρία προαναφερόμενα θέματα που είναι τα φλέγοντα για την Ελληνική ασφαλιστική αγορά, δημοσιεύτηκαν στο Next Deal ακριβώς πριν το συνέδριο της Ύδρας! Δείτε τα αντίστοιχα links των άρθρων.

Τι μεταρρυθμίσεις πρέπει να κάνει η ίδια η ασφαλιστική αγορά ώστε να ασφαλιστούν τα εκατομμύρια των ανασφάλιστων Ελλήνων;

Θέλει στ’ αλήθεια η Ελληνική ασφαλιστική αγορά να βελτιώσει τη συνολική παραγωγή της, ή μήπως στις ασφαλιστικές εταιρίες αρκεί η πρόσκαιρη βελτίωση των αποτελεσμάτων κάποιων εξ αυτών; (Βλέπε μεταφορές συμβολαίων!)

Εφόσον η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας θέλει στ’ αλήθεια να αποκτήσει περισσότερους πελάτες και να βελτιώσει το τεράστιο ασφαλιστικό κενό των Ελλήνων, μήπως πρέπει να επενδύσει πραγματικά στην συστηματική, σύγχρονη και επιστημονική εκπαίδευση των στελεχών της και να σταματήσει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εκπαίδευσης των στελεχών της αποσπασματικά και ως μη συνδεόμενο με τα παραγωγικά της αποτελέσματα;

Μήπως τα στελέχη και οι φορείς της αγοράς πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν αποσπασματικά το θέμα των γνώσεών τους και να επικεντρωθούν στα σύγχρονα δεδομένα και στους πραγματικά αναπτυξιακούς στόχους της αγοράς και όχι των μεμονωμένων εταιριών; Μήπως τα στελέχη της αγοράς θα πρέπει να βοηθηθούν για να αναπτύξουν μια άλλη κουλτούρα;

Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχουν φορείς όπως η ΕΙΟΡΑ, ο Eficert, η ΤτΕ, η ΕΑΕΕ, το ΕΙΑΣ, το University of Athens MBA (με εξειδίκευση στην τραπεζική και ασφαλιστική διοίκηση), που εξειδικεύονται στην ασφαλιστική εκπαίδευση και μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη συστηματικών ασφαλιστικών γνώσεων στα στελέχη της αγοράς και μέσω αυτών στην ανάπτυξη ασφαλιστικής κουλτούρας στους Έλληνες!

Η προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αγοράς!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.



Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ ( https://mba.econ.uoa.gr/ )



Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Κεντρική φωτογραφία από την κάμερα του Nextdeal: Τα στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στην 26η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών της ΕΑΕΕ στην Ύδρα