8 στα 10 σπίτια στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστα!

Με μια ματιά Οι Έλληνες πληρώνουν το 12% των εισοδημάτων τους σε εστιατόρια και καφενεία και μόνον το 2%, σε συνολικά ασφάλιστρα, ζωής και γενικών!

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες έχουν να επιτελέσουν τεράστιο κοινωνικό έργο προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν!

Οι Έλληνες πληρώνουν το 12% των εισοδημάτων τους σε εστιατόρια και καφενεία και μόνον το 2%, σε συνολικά ασφάλιστρα, ζωής και γενικών!

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες έχουν να επιτελέσουν τεράστιο κοινωνικό έργο προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν!

Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα της ΕΑΕΕ στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένο μόνο το 19,8% των κατοικιών!

Και απ’ αυτές τις 1,3 εκατομμύρια ασφαλισμένες κατοικίες, μόνον κάτι περισσότερες από 786.000 έχουν κάλυψη φυσικών φαινομένων και σεισμού!

Ταυτοχρόνως οι Έλληνες πληρώνουν για την ασφάλισή τους περίπου το 2% των εισοδημάτων τους (ενώ είναι ανασφάλιστοι!), την στιγμή που πληρώνουν το 11,8% των εισοδημάτων τους σε εστιατόρια και καφενεία και το 13% για αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ!

Τα στοιχεία της ΕΑΕΕ και της ΕΛΣΤΑΤ που παρατίθενται στο άρθρο είναι συντριπτικά και αφορούν την ίδια χρονική περίοδο!

Ασφαλιστικοί πράκτορες ευαισθητοποιείστε και «εκπαιδεύστε» τους πελάτες σας στην ασφάλιση πριν να είναι αργά!

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