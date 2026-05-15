ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Περισσότεροι από 9.000.000 υποψήφιοι πελάτες σας έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους!
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Με μια ματιά
- Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια! Οι 88 στους 100 υποψηφίους πελάτες σας έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους!
- Από τα 10.482.487 άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), έχουμε ασφαλίσει την υγεία μόνον των 1.221.998, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 της ΕΑΕΕ. Δηλαδή ποσοστό 11,65%!
Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια! Οι 88 στους 100 υποψηφίους πελάτες σας έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους!
Τους ασφαλιστικούς πράκτορες τους πειράζουν και τους επηρεάζουν όντως οι πωλήσεις μέσω τραπεζών και internet, ή μήπως το πραγματικό πρόβλημα κρύβεται στην έλλειψη συντονισμού και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους;
Από τα 10.482.487 άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), έχουμε ασφαλίσει την υγεία μόνον των 1.221.998, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 της ΕΑΕΕ. Δηλαδή ποσοστό 11,65%!
Δηλαδή, τα υπόλοιπα περίπου 9.000.000+ άτομα (που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 88%!) δεν έχουν ανάγκες να ασφαλίσουν την υγεία τους, δεν έχουν χρήματα, ή μήπως απλώς δεν τους έχουμε προσεγγίσει ακόμα;
Μην απορείτε που οι πωλήσεις μέσω internet κάνουν θραύση!
Επιπλέον το 2024 είχαμε και 148.101 ακυρώσεις/μεταφορές πελατών/συμβολαίων υγείας!
Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου
Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.
Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)
Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.