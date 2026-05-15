Περισσότεροι από 9.000.000 υποψήφιοι πελάτες σας έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους!

Με μια ματιά Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια! Οι 88 στους 100 υποψηφίους πελάτες σας έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους!

Από τα 10.482.487 άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), έχουμε ασφαλίσει την υγεία μόνον των 1.221.998, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 της ΕΑΕΕ. Δηλαδή ποσοστό 11,65%!

Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια! Οι 88 στους 100 υποψηφίους πελάτες σας έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους!

Τους ασφαλιστικούς πράκτορες τους πειράζουν και τους επηρεάζουν όντως οι πωλήσεις μέσω τραπεζών και internet, ή μήπως το πραγματικό πρόβλημα κρύβεται στην έλλειψη συντονισμού και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να αυξήσουν τις πωλήσεις τους;

Από τα 10.482.487 άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), έχουμε ασφαλίσει την υγεία μόνον των 1.221.998, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 της ΕΑΕΕ. Δηλαδή ποσοστό 11,65%!

Δηλαδή, τα υπόλοιπα περίπου 9.000.000+ άτομα (που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 88%!) δεν έχουν ανάγκες να ασφαλίσουν την υγεία τους, δεν έχουν χρήματα, ή μήπως απλώς δεν τους έχουμε προσεγγίσει ακόμα;

Μην απορείτε που οι πωλήσεις μέσω internet κάνουν θραύση!

Επιπλέον το 2024 είχαμε και 148.101 ακυρώσεις/μεταφορές πελατών/συμβολαίων υγείας!

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