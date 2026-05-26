Η συνταξιοδοτική ασφάλιση την οποία σε κάθε ευκαιρία ο κος Σαρρηγεωργίου μας υπενθυμίζει!

Σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων συνταξιούχων σήμερα προσπαθεί να ζήσει με συντάξεις 700€ έως 1.000€! Οι ασφαλιστικοί πράκτορες πρέπει να δραστηριοποιηθούν έντονα στην κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών των πελατών τους, με όποια προϊόντα έχουν διαθέσιμα!

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΑΕΕ μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα ένας από τους περισσότερο αποτελεσματικούς και δραστήριους!

Τα τελευταία χρόνια σε κάθε ευκαιρία (ακόμα και στο πρόσφατο συνέδριο της Ύδρας), μας υπενθυμίζει το ασφαλιστικό κενό που υπάρχει στις συντάξεις των Ελλήνων, ενώ ταυτόχρονα σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα έχει πρακτικά καταργήσει αυτό το πολύ σημαντικό για τους πελάτες ασφαλιστικό προϊόν, πράγμα που δεν συμβαίνει τόσο έντονα στην υπόλοιπη Ευρώπη!

Όπως αναφέρεται, ο κύριος Σαρρηγεωργίου στο πρόσφατο συνέδριο της Ύδρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος και για το συνταξιοδοτικό, κάνοντας λόγο για το «σιωπηλό πρόβλημα» της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, η γήρανση του πληθυσμού και η έλλειψη επαρκών αποταμιευτικών σχημάτων δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα των συντάξεων, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς τη μακροχρόνια αποταμίευση.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αλλαγές που φέρνει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων θα εντείνουν τον ανταγωνισμό, καθώς στις μακροχρόνιες αποταμιεύσεις θα εισέλθουν πιο δυναμικά τράπεζες και asset managers. «Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική», τόνισε.

Επιπλέον στην σχετικά πρόσφατη εκδήλωση «Beyond Risk – Η Ασφάλιση ως μοχλός σταθερότητας και ανάπτυξης», ο Προέδρος της ΕΑΕΕ μας είπε «Σε όλα τα θέματα που ανέφερα σήμερα -φυσικές καταστροφές, υγεία και συνταξιοδοτική αποταμίευση- η Ελλάδα βρίσκεται στο ¼ των ευρωπαϊκών μέσων όρων. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και εμείς παραμένουμε ουσιαστικά ανασφάλιστοι».

Προσέξτε τους όρους που ο κύριος Σαρρηγεωργίου χρησιμοποίησε!

Συνταξιοδοτικό σιωπηρό πρόβλημα, Βιωσιμότητα συντάξεων, Μακροχρόνια αποταμίευση, Συνταξιοδοτική αποταμίευση!

Δεν ανάφερε πουθενά τις επενδύσεις, ως μοντέλο κάλυψης των συνταξιοδοτικών αναγκών!

Μια αυτονόητη ερώτηση εγείρεται!

Αφού υπάρχουν ακάλυπτες συνταξιοδοτικές ανάγκες των Ελλήνων, γιατί η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας προσπαθεί να τις καλύψει με επενδυτικά προϊόντα τύπου Unit Linked;

Παρόλα αυτά, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να δραστηριοποιηθούν έντονα στην κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών των πελατών τους, με όποια προϊόντα έχουν διαθέσιμα!

Περισσότερα σχετικά με τα συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προϊόντα μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Βασική εκπαίδευση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών» , εκδόσεις Σπύρου 2024.

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου