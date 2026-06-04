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ΣΕΣΑΕ: Ετήσια καλοκαιρινή συνάντηση της Ασφαλιστικής Αγοράς

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Πλησιάζει η καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδήλωση του ΣΕΣΑΕ, μια όμορφη συνάντηση που έχει γίνει πλέον θεσμός για τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου προσκαλεί όλα τα Μέλη και τους Φίλους του Συνδέσμου να απολαύσουν μια ευχάριστη βραδιά και να ανταλλάξουν σκέψεις, ιδέες και απόψεις για τις εξελίξεις που απασχολούν την αγορά μας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στις 20:00, στο Manor House του Golf Prive στη Γλυφάδα, έναν ιδιαίτερο χώρο που δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά με καλή διάθεση και ευχάριστη συντροφιά.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 26 Ιουνίου 2026 (τηλ.: 210 3008761 & 6948208809, κα Μαίρη Δημοπούλου, e-mail: [email protected] ή [email protected]).

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