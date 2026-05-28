Κάρολος Σαΐας (Interasco): Χτίζουμε το επόμενο κεφάλαιο, με στρατηγική, πειθαρχία και καθαρό όραμα

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Την οργανική ανάπτυξη, την πειθαρχία στη στρατηγική και τη συνεχή επένδυση σε υγιή παραγωγή αναδεικνύει ως στόχους για την προσέγγιση των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια, ο διευθύνων σύμβουλος της Interasco κ. Κάρολος Σαΐας.

Τονίζει ακόμη ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας στηρίζεται στους πυλώνες – Υγεία, Αυτοκίνητο και Πυρός, ενώ παράληλα επενδύει σε ψηφιακά εργαλεία που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την λειτουργία του δικτύου.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3–5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Για εμάς στην Interasco, τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια δεν είναι απλώς ένας ακόμη κύκλος προγραμματισμού. Είναι το επόμενο ουσιαστικό βήμα ωρίμανσης της εταιρείας.

Σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα και γίνεται ολοένα πιο απαιτητική, επιλέγουμε συνειδητά να κινούμαστε με μέτρο, καθαρό σχέδιο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ανάπτυξη για εμάς δεν είναι αυτοσκοπός· είναι αποτέλεσμα σωστών αποφάσεων.

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός στηρίζεται ξεκάθαρα στους βασικούς μας πυλώνες – Υγεία, Αυτοκίνητο και Πυρός. Εκεί γνωρίζουμε την αγορά, εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε σταθερή αξία. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στις κατοικίες και στους επιλεγμένους εμπορικούς κινδύνους, ακολουθώντας μια προσέγγιση που δίνει βάρος στη σωστή επιλογή και όχι στην άναρχη επέκταση.

Παράλληλα, επενδύουμε ουσιαστικά σε ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την καθημερινή λειτουργία του δικτύου μας, χωρίς να χάνεται ο ανθρώπινος χαρακτήρας της συνεργασίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει έναν ξεκάθαρο μεσοπρόθεσμο στόχο: να προσεγγίσουμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια. Η επίτευξη αυτού του στόχου βασίζεται σε οργανική ανάπτυξη, πειθαρχία στη στρατηγική μας και συνεχή επένδυση σε υγιή παραγωγή. Δεν πρόκειται μόνο για έναν αριθμό, αλλά για την επιβεβαίωση ότι η Interasco μπορεί να μεγαλώνει διατηρώντας χαρακτήρα, ισορροπία και ουσία.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά, και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό;

Η διαφοροποίησή μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν προκύπτει από ένα εντυπωσιακό σύνθημα. Προκύπτει από τον τρόπο που λειτουργούμε καθημερινά. Από την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, την άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες μας και την ικανότητά μας να ακούμε πραγματικά την αγορά. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί διαμορφώνουν το αποτέλεσμα.

Σε μια αγορά που ωριμάζει και δεν συγχωρεί επιπολαιότητες, επιλέγουμε να χτίζουμε το μέλλον της Interasco με σταθερά βήματα, καθαρή στρατηγική και ξεκάθαρο όραμα. Αυτός είναι ο δρόμος μας – και τον ακολουθούμε με συνέπεια.