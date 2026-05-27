Σταύρος Καραγρηγορίου (ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική): Σύγχρονη, ευέλικτη και αξιόπιστη

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Στην ισορροπημένη ανάπτυξη που θα συνδυάζει οργανική κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και μακροχρόνια αξία για πελάτες, συνεργάτες και μετόχους εστιάζει η Μινέττα Ασφαλιστική, όπως τονίζει στην εφημερίδα «NextDeal» o κ. Σταύρος Καραγρηγορίου, γενικός διευθυντής της εταιρείας. Δίνει έμφαση στα νέα προϊόντα που σχεδιάζονται, σημειώνοντας ότι η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε επενδύσεις, τεχνολογία και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο; Η στρατηγική μας για τα επόμενα 3-5 έτη εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Κεντρικός άξονας αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη στους κλάδους Περιουσίας και Λοιπών Γενικών Ασφαλίσεων, με στόχο τη σταδιακή εξισορρόπηση της εξάρτησης από τον κλάδο Αυτοκινήτου και τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ισορροπημένου προφίλ εσόδων.

Παράλληλα, ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στους κλάδους Ζωής και Υγείας, όπου ήδη δραστηριοποιούμαστε, μέσω του σχεδιασμού νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται πιο ολοκληρωμένα στις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων. Τα νέα προγράμματα προσφέρουν διευρυμένες νοσοκομειακές, διαγνωστικές και επιδοματικές παροχές, ενώ ενσωματώνουν και βασική κάλυψη απώλειας ζωής, αναδεικνύοντας τον θεμελιώδη ρόλο της ασφάλισης ζωής ως πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επενδύσεις σε τεχνολογία και ψηφιακό μετασχηματισμό. Ταυτόχρονα, επενδύουμε σε σύγχρονα εργαλεία για τα δίκτυα συνεργατών μας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Καθοριστικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη και απόκτηση νέων δεξιοτήτων, συνδυάζοντας την εμπειρία των στελεχών μας με νέες γνώσεις, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση κινδύνων και οι ψηφιακές τεχνολογίες. Παράλληλα, ενισχύουμε την εταιρική κουλτούρα με έμφαση στην καινοτομία, στη συνεργασία και την προσαρμοστικότητα.

Πως θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά και τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό; Η εταιρεία μας διακρίνεται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για τον συνδυασμό ευελιξίας, αξιοπιστίας και πελατοκεντρικής φιλοσοφίας. Η υφιστάμενη δομή και οργάνωση της εταιρείας μάς επιτρέπει ταχύτερη λήψη αποφάσεων και άμεση προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, στοιχείο που αποτελεί ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων.

Κεντρικό στοιχείο διαφοροποίησης αποτελεί η ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσουμε με τα δίκτυα συνεργατών μας. Η συνεργασία μας βασίζεται στον σεβασμό, στην αμοιβαιότητα και τη διαφάνεια, δημιουργώντας ένα σταθερό και αξιόπιστο οικοσύστημα που ενισχύει τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Παράλληλα, επενδύουμε ενεργά στην υποστήριξή τους με σύγχρονα εργαλεία και συνεχή εκπαίδευση.

Στον τομέα των προϊόντων, δίνουμε έμφαση στη σαφήνεια των όρων και στην απλότητα των καλύψεων. Η διαφάνεια δεν αποτελεί απλώς κανονιστική υποχρέωση, αλλά βασική αρχή λειτουργίας, που ενισχύει την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων. Επιπλέον, διατηρούμε ισχυρή προσήλωση στην άμεση και δίκαιη αποζημίωση.

Η διαφοροποίησή μας ενισχύεται και από τη συνετή διαχείριση κινδύνων και την έμφαση στην οργανική κερδοφορία, στοιχεία που διασφαλίζουν τη φερεγγυότητα και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Σε συνδυασμό με τη σταδιακή ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αξιόπιστο προφίλ.