Γεμάτο το «ταμείο» του Χ.Α στο α΄6μηνο, ΤτΕ κατά Τσίπρα για τον αναβαλλόμενο φόρο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «μάζεψε» 3 δισ. σε 2,5 ώρες, και η διεθνής διάκριση της Titan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με υψηλά κέρδη 16% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κερδίζει 20,52%. Ο Ιούνιος αποδείχθηκε τρίτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας, με μηνιαία κέρδη 3,67%. Παρά τις αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, τον επίμονο πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώνεται κοντά στα 344 εκατ., στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Το πραγματικό «ταμείο» του πρώτου εξαμήνου, ωστόσο, βρίσκεται στην ένταση της άντλησης κεφαλαίων. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν ήδη ανακοινωθεί, ανέρχονται πλέον στα 6,8 δισ. Αν προστεθούν και οι ομολογιακές εκδόσεις, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί φθάνει τα 7,5 δισ. Νέα υψηλά για τον Dow Jones και το καλύτερο εξάμηνο από το 2021 . Η Wall Street ολοκλήρωσε το καλύτερο τρίμηνο από το 2020, με τον S&P 500 να εκτοξεύεται κατά 14% και τον Nasdaq κατά 20%

Χρηματιστήριο- BofA:Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι πλέον η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει όμως μια αγορά με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, υψηλό risk premium, θετικές εισροές και σημαντική παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με την Bank of America. Στο ποσοτικό μοντέλο της BofA, η Ελλάδα κατατάσσεται στην έβδομη θέση μεταξύ έντεκα αγορών της περιοχής EEMEA. Η Ελλάδα εμφανίζεται ακριβότερη από τον ιστορικό μέσο όρο σε αρκετούς δείκτες, κυρίως εκτός τραπεζών. Ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 6,8 φορές, έναντι ιστορικού μέσου όρου 5,8 φορές, ενώ ο δείκτης P/E βρίσκεται στις 13,9 φορές, έναντι μέσου όρου 12,5 φορές. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη φάση της αγοράς δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην επαναξιολόγηση των πολλαπλασιαστών. Θα χρειαστεί αύξηση κερδών, ισχυρές ταμειακές ροές, μερίσματα και συνέπεια στα επιχειρηματικά πλάνα.

Τσίπρας- ΤτΕ: ΤτΕ κατά Τσίπρα για τον αναβαλλόμενο φόρο. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η ΤτΕ, καθώς μία τέτοια επιλογή όπως υποστηρίζει , θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή, για την προστασία των καταθέσεων και τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια στην οικονομία. Περαιτέρω η ΤτΕ προειδοποιεί ότι θα δυσχεράνει περαιτέρω την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών , ενώ θα επηρέαζε και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας λόγω των κεφαλαιακών ελλείψεων. Η αρνητική επίπτωση θα επεκτεινόταν και πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς θα επηρεαζόταν η ασφάλεια δικαίου και η επενδυτική εικόνα της χώρας. Ο αναβαλλόμενος φόρος προέκυψε από τις μεγάλες ζημίες που υπέστησαν οι τράπεζες κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, κυρίως από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων (PSI), και από τις μεγάλες διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τράπεζες- UBS: Οι ελληνικές τράπεζες είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά «στοιχήματα» της Ευρώπης και παρά τη σημαντική άνοδο που έχουν καταγράψει οι τραπεζικές μετοχές τα τελευταία χρόνια, η UBS θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις τους εξακολουθούν να παραμένουν ελκυστικές έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο ελβετικός οίκος τηρεί σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές, με τιμές-στόχους οι οποίες υποδηλώνουν νέο ράλι 15-26%. Για την Alpha Bank δίνει τιμή στόχο τα 4,90 ευρώ, για την Πειραιώς η τιμή στόχος είναι στα 11,20 ευρώ, για την Εθνική η τιμή στόχος είναι στα 18,20 ευρώ, για την Eurobank στα 4,70 ευρώ.

Διυλιστήρια: Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η Motor Oil και η HelleniQ Energy διαπραγματεύονται ακόμη με αποτιμήσεις χαμηλότερες από τις ιστορικές, παράλληλα με ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις και ισχυρές ταμειακές ροές. Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να λειτούργησε ως καταλύτης για την εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης, όμως η Eurobank Equities εκτιμά ότι η πραγματική αλλαγή είναι βαθύτερη, καθώς τα ελληνικά διυλιστήρια εισέρχονται σε ένα νέο, πιο κερδοφόρο διαρθρωτικό περιβάλλον, με υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας. Για τη μετοχή της HelleniQ Energy αυξάνει την τιμή στόχο στα 12,60 ευρώ από 9,40 ευρώ, ενώ για τη Motor Oil, ανεβάζουν την τιμή στόχο στα 53,20 ευρώ από 39,10 ευρώ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μέσα σε 2,5 ώρες η ΓΕΚ μάζεψε 3 δις. ευρώ από τις αγορές, ενδεικτικό της … δίψας των ξένων για ελληνικά assets και της εμπιστοσύνης προς τις προοπτικές της εταιρείας. Η επιτάχυνση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που άνοιξε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, η οποία υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις. Η εταιρεία θα αντλήσει τελικά 658,75 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία θα διαθέσει 15,5 εκατ. μετοχές με προσφορές κάτω από τα 42,5 ευρώ να μην γίνονται δεκτές. Πρόκειται για πολύ μικρό discount (3,4% με βάση το χθεσινό κλείσιμο στα 44 ευρώ).

Titan: H Titan αναγνωρίστηκε ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο από το περιοδικό TIME για τρίτη συνεχή χρονιά, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση μεταξύ των ομοειδών εταιριών στη λίστα και την 7η θέση στην ευρύτερη κατηγορία «Παραγωγή Πόρων και Υποδομές - Resource Generation and Infrastructure». Η αξιολόγηση του 2026 κάλυψε συνολικά 5.800 εταιρίες παγκοσμίως. Η λίστα περιλαμβάνει τις 750 εταιρίες με τις υψηλότερες επιδόσεις από 43 χώρες και 20 διαφορετικούς κλάδους.