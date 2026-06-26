ΕΛΣΤΑΤ: Στο 6,24% ο Δείκτης Υγείας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον πρώτο Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας, ο οποίος καταρτίστηκε στο πλαίσιο του νόμου 5170/2025. Για το 2024, ο δείκτης με την επίδραση της ηλικίας διαμορφώθηκε στο 6,24%, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικιακής μεταβολής των ασφαλισμένων περιορίστηκε στο 1,25%.

Ο υπολογισμός του ΕΔΑ βασίζεται σε στοιχεία όπως οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις, τα όρια κάλυψης και η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα νοσηλείας.

Η δημοσίευση του δείκτη αποτελεί νέα αρμοδιότητα της ΕΛΣΤΑΤ και αποσκοπεί στη διασφάλιση αντικειμενικής βάσης για τις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στις μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας.