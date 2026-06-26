ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 6,24% ο Δείκτης Υγείας
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον πρώτο Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας, ο οποίος καταρτίστηκε στο πλαίσιο του νόμου 5170/2025. Για το 2024, ο δείκτης με την επίδραση της ηλικίας διαμορφώθηκε στο 6,24%, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικιακής μεταβολής των ασφαλισμένων περιορίστηκε στο 1,25%.
Ο υπολογισμός του ΕΔΑ βασίζεται σε στοιχεία όπως οι αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις, τα όρια κάλυψης και η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα νοσηλείας.
Η δημοσίευση του δείκτη αποτελεί νέα αρμοδιότητα της ΕΛΣΤΑΤ και αποσκοπεί στη διασφάλιση αντικειμενικής βάσης για τις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στις μακροχρόνιες και ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις ασφάλισης υγείας.
Δείτε εδώ και παρακάτω αναλυτικά τον ΕΔΑ για το 2024