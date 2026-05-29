Τερέζα Σκαρλάτου (Allianz Trade): Ασφάλιση Πιστώσεων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας ως στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, η αβεβαιότητα δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση, αλλά βασικό χαρακτηριστικό της πραγματικότητας. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται από γεωπολιτικές εντάσεις, διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας και ολοένα πιο εύθραυστες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθίσταται πιο περιορισμένη, ενώ οι πελάτες απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία και εκτενέστερους όρους πληρωμής. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων ασκεί ισχυρές πιέσεις στη ρευστότητα, στο κεφάλαιο κίνησης και τη συνολική ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.

Καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, οι επιχειρήσεις καλούνται συχνά να προσφέρουν μεγαλύτερες περιόδους πίστωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν συμφωνίες και να ενισχύσουν τις εμπορικές τους σχέσεις. Ωστόσο, η επιμήκυνση των όρων πληρωμής συνεπάγεται και ανάληψη αυξημένου χρηματοοικονομικού κινδύνου σε βάθος χρόνου – ενός κινδύνου που γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να εκτιμηθεί και να διαχειριστεί από τις εταιρείες. Καθυστερήσεις, αθετήσεις πληρωμών και αιφνίδιες περιπτώσεις οικονομικής δυσχέρειας πελατών δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αυξανόμενες προκλήσεις που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την κερδοφορία και τη σταθερότητα κάθε οργανισμού.

Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον ανάγκη από λύσεις που να ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερους πιστωτικούς κύκλους, να προσφέρουν ορατότητα σε βάθος χρόνου και να στηρίζουν την ανάπτυξη χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική τους ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Allianz Trade στην Ελλάδα παρουσιάζει φέτος την Ασφάλιση Πιστώσεων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (Mid-Term Credit Insurance) – μια μοναδική λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες ενός περιβάλλοντος παρατεταμένης αβεβαιότητας. Περιλαμβάνει δύο εξειδικευμένα προϊόντα –το Cover One και το Cover Lease– και καλύπτει συμβάσεις με χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής έως και 60 μήνες.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας ενισχύει την προστασία και την αναπτυξιακή δυναμική των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας μεσοπρόθεσμες συμφωνίες, επενδύσεις και πωλήσεις εξοπλισμού. Παράλληλα, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, μετατρέποντας τους εκτεταμένους χρόνους πληρωμής σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Allianz Trade στην Ελλάδα, υπεύθυνη για Ελλάδα και Κύπρο, στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις ως αξιόπιστος συνεργάτης, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, ασφάλεια και χρηματοοικονομική ισχύ, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή τους πορεία, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.