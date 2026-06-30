Affidea: Αν η κλειστοφοβία ήταν ο λόγος που ανέβαλλες τη μαγνητική σου, τώρα υπάρχει λύση

Αν μέχρι τώρα απέφευγες να κάνεις μαγνητική, δεν χρειάζεται να το αναβάλλεις πια.

Στην Affidea διαθέτουμε μαγνητικούς τομογράφους με άνοιγμα 70 εκατοστών, τεχνολογία Silent Suite και κουμπί κλήσης ανά πάσα στιγμή, προσφέροντας μια πιο άνετη εμπειρία εξέτασης για άτομα με κλειστοφοβία, αυξημένο άγχος ή δυσκολία να παραμείνουν σε κλειστό χώρο.

Γιατί η άνεση του εξεταζόμενου είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα της εξέτασης.