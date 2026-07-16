Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, «καμπανάκι» στους επενδυτές, η Πειραιώς και η εξαγορά του ΙΑΣΩ, προσελκύουν κεφάλαια τα αμοιβαία

Οικονομία- Παραγωγικό μοντέλο(1): Κάτι αλλάζει σε αυτό που λέμε αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η καλύτερη απάντηση στο αν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) στην Ελλάδα το 2025, πλησιάζοντας τα 13 δισ. δολάρια (12,86 δισ. δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί στο 26,2% του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου– στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 35 ετών. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η αξία των εξαγωγών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ανήλθε το 2025 στα 44,1 δισ., έναντι 42,3 δισ. το 2024 και 30,8 δισ. το 2014. Πρόκειται για αύξηση που προσεγγίζει το 43% μέσα σε μία δεκαετία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Οικονομία- Παραγωγικό μοντέλο(2): Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής παραγωγής ξεπέρασε τα 32 δισ., όταν τα έσοδα-ρεκόρ από τον τουρισμό το 2025 διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισ. Η σύγκριση αυτή καταρρίπτει τον μύθο ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Σύμφωνα με την Eurostat, η ελληνική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε τον Μάιο 4%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών και διαφοροποιούμενη αισθητά από τη συνολική πτώση της ευρωζώνης. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η ανοδική πορεία της ελληνικής παραγωγής δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Η βιομηχανική δραστηριότητα παρέμεινε σε θετικό έδαφος κατά τη διάρκεια του 2026, με ετήσιες αυξήσεις που δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Αγορές: Οι επενδυτές που συνεχίζουν να αγοράζουν επιθετικά μετοχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού της έκθεσής τους, προειδοποιεί η Bank of America (BofA). Σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της τράπεζας, οι επενδυτές έχουν γίνει υπερβολικά αισιόδοξοι, εξέλιξη που παραδοσιακά θεωρείται προειδοποιητικό σήμα για τις αγορές. Οι τοποθετήσεις στις αμερικανικές μετοχές έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024. Στο "πράσινο" τερμάτισε η Wall Street, καθώς τα στοιχεία έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού, σε συνδυασμό με το ισχυρό ξεκίνημα της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β' τριμήνου, ενίσχυσαν τη διάθεση των επενδυτών για αγορές. O Dow Jones κέρδισε 0,30%, o Nasdaq ενισχύθηκε 0,62% και S&P 500 κέρδισε 0,38%.

Πειραιώς-ΙΑΣΩ: Στις αρχές Ιουλίου γράφαμε για τις φήμες που κυκλοφορούσαν στην αγορά για διαπραγματεύσεις της Πειραιώς και του fund Oaktree Capital Management για το ΙΑΣΩ. Το επενδυτικό fund Oaktree Capital Management που έχει αποκτήσει τον έλεγχο του ΙΑΣΩ με τίμημα περίπου 185 εκατ. τώρα επιθυμεί να αποεπενδύσει και φερόταν να ήταν σε συζητήσεις με την Πειραιώς η οποία μέσω της θυγατρικής της «Ημιθέα» στον κλάδο της υγείας ελέγχει το «Ερρίκος Ντυνάν» και μαζί με το ΙΑΣΩ θα είχαμε έναν ισχυρό «παίκτη» στην ιδιωτική υγεία. Χθες με ανακοίνωσή της η Πειραιώς διαψεύδει εμπλοκή σε συμφωνία εξαγοράς του ΙΑΣΩ. Επίσης σημειώνει ότι η αναφορά σε σχέδιο δημιουργίας εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Tράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών, δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της Τράπεζας για το ορατό μέλλον.

Αμοιβαία Κεφάλαια: Στις 30 Ιουνίου 2026, η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων σε σχέση με την αρχή του έτους αυξήθηκε 12%, με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων υπό διαχείριση να διαμορφώνεται στα 32,9 δισ. Παράλληλα, οι καθαρές εισροές κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο στα 2,045 δισ., επιβεβαιώνοντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στα 52,95 δισ. ανήλθε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που βρίσκονται υπό διαχείριση στην ελληνική αγορά θεσμικών επενδύσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Το συνολικό ενεργητικό παρουσίασε αύξηση κατά 8,86% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ από το τέλος του 2025 η άνοδος διαμορφώθηκε στο 7,91%.

Metlen: Τη σύσταση «Overweight» για τη Metlen επαναλαμβάνει η Euroxx Securities, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 56,8 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 41,72 ευρώ). H Metlen εισέρχεται σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, με μοχλούς την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο των μετάλλων, τις ευνοϊκές προοπτικές για τις τιμές του αλουμινίου στο LME και τις πωλήσεις έργων μέσω του μοντέλου asset rotation. Η χρηματιστηριακή αναμένει σημαντική επιτάχυνση της λειτουργικής κερδοφορίας, με το EBITDA να αυξάνεται στα 1,305 δισ. το 2027 και στα 1,546 δισ. το 2028, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην υλοποίηση των επενδυτικών έργων όσο και στις ισχυρές προοπτικές για τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους του αλουμινίου.

Bally’s Intralot: Η Intralot Ireland Limited, θυγατρική της Bally's Intralot ΑΕ, υπέγραψε συμφωνία επέκτασης διάρκειας επτά ετών -έως τον Νοέμβριο του 2034- με την Premier Lotteries Ireland (PLI). Η συμφωνία υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη λειτουργία της Ιρλανδικής Εθνικής Λοταρίας από την PLI για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της άδειάς της και ενισχύει τον ρόλο της Bally's Intralot ως αξιόπιστου συνεργάτη στον τομέα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με την PLI για περισσότερα από δέκα χρόνια συνεργασίας.