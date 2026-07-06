«Bull market» το Χρηματιστήριο Αθηνών, μάθαμε από το δημοψήφισμα(;), επιστρέφουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άνοδο 3,59% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την περασμένη εβδομάδα κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει εικόνα «bull market» και οι όποιες κατοχυρώσεις κερδών απορροφώνται εύκολα. Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 19,64%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κερδίζει 24,79%. H Goldman Sachs δηλώνει «ταύρος» και συγκαταλέγει το ελληνικό χρηματιστήριο στις πιο ελκυστικές αναδυόμενες αγορές για το β΄ εξάμηνο του 2026. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι πλέον η «φθηνή» αγορά των προηγούμενων ετών, παραμένει όμως μια αγορά με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, υψηλό risk premium, θετικές εισροές και σημαντική παρουσία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών, σύμφωνα με την Bank of America. Σύμφωνα με βρετανική τράπεζα HSBC, η Ελλάδα και το Euronext Athens είναι η αγορά της Ευρώπης όπου τα funds είναι το περισσότερο overweight.

Δημοψήφισμα 2015: Πέρασαν 11 χρόνια. Στις 5 Ιουλίου 2015, το δημοψήφισμα εξελίχθηκε σε μια πολιτική και κοινωνική καταιγίδα. Το αποτέλεσμα είναι «Όχι», με καθαρή επικράτηση. Η ορχήστρα στο Σύνταγμα, με τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ, έπαιξε τα νταούλια αλλά ούτε οι αγορές χόρεψαν ούτε κανείς! Η Ελλάδα έκανε ένα ακόμη βήμα προς το Grexit και μπροστά στο επερχόμενο χάος, την επομένη του δημοψηφίσματος ο Τσίπρας διώχνει τον Βαρουφάκη και έρχεται ο Τσακαλώτος σε μια προσπάθεια να ανοίξει εκ νέου δίαυλος συνεννόησης με τους πιστωτές.

Λίγες ημέρες μετά, στις 12 Ιουλίου σε μία ολονύχτια Σύνοδο Κορυφής ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για τρίτο πρόγραμμα στήριξης, αλλά πλέον με μεγάλο οικονομικό κόστος. Ένδεκα χρόνια μετά, το ερώτημα παραμένει: Μάθαμε ή είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ανάμεσα στην αυταπάτη;

ΠΑΣΟΚ(1): «Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Ant1. Δεν ξέρω εάν αυτό το κατάλαβε τώρα (μάλλον πολύ αργά) για τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ. Και τι έκανες βρε άνθρωπέ μου για να αποσπάσεις ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία; Κάθε άλλο με την πολιτική σου έκανες στροφή στα αριστερά χωρίς αποτέλεσμα, έγινες μέχρι και ουρά της Κωνσταντιπούλου. Έχουμε γράψει αρκετές φορές για το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΣΟΚ. Η απλή αριθμητική και η πολιτική λογική λέει πως - αν θέλεις να κυβερνήσεις - προσπαθείς να αφαιρέσεις ψήφους από τον κύριο αντίπαλο σου. Στην περίπτωσή μας απώλειες της ΝΔ από το Κέντρο και κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον πολιτικό χώρο δίνει κυβέρνηση και όχι στροφή προς τα αριστερά. Η κινούμενη μάζα ψηφοφόρων του κέντρου που ανεβάζουν κυβερνήσεις, τώρα στηρίζουν τον Μητσοτάκη ως πιο αξιόπιστο. Θυμηθείτε, την περίπτωση Σημίτη, που κέρδισε το κέντρο και κυβέρνησε δύο τετραετίες.

ΠΑΣΟΚ(2): Ο κ. Ν. Ανδρουλάκης, κάνει ένα ακόμη λάθος. Μοιράζει «δώρα» τα οποία δεν αντέχει η οικονομία, εάν και είναι πιο φειδωλός από την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Μιλώντας στον ΑNΤ1 επέμενε στην 13η σύνταξη και τον 130ο μισθό (περίπου 4 δισ. ευρώ). Η μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης, τουλάχιστον θα στοιχίσει 1 δις. Άρα έταξε «δώρα» τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ. Ποσό που δεν μπορεί να δοθεί με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που έχει η οικονομία, χωρίς την επιβολή φορολογίας ή περικοπή δαπανών.

ΗΠΑ- Ελλάδα: Δεν επαληθεύθηκαν τελικά οι φήμες της στήλης για την επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα (Να μη λέμε μόνο τις πληροφορίες που επαληθεύονται). Οι ετοιμασίες που γινόντουσαν στο Νιάρχος εδώ και μήνες , αλλά κυρίως τα μέτρα ασφαλείας αφορούσαν στους 2.000 προσκεκλημένους της εγχώριας ελίτ και πλήθος στρατιωτικών και διπλωματικών ακόλουθων τρίτων κρατών για τον εορτασμό των 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Μπορεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ να αναφέρθηκε στα ελληνικά F-35, όμως ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να κάνει «δώρο» στον Ερντογάν, όταν σε λίγες ημέρες επισκεπτεί την Τουρκία στα πλαίσια της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Ντόκος: Δεν γνωρίζω εάν το Μαξίμου ήθελε να ζητήσει την παραίτηση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη Θάνου Ντόκου μετά την γκάφα του, όμως η μάλλον ειρωνική ανακοίνωση του Σαμαρά που ζήτησε την παραίτησή του, μάλλον τον έσωσε. Από την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι δεν διέρρευσε κάποιο εθνικό μυστικό, ενώ στην παγίδα των Ρώσων Βλαντίμιρ Κουζνέτσοφ και Αλεξέι Στολιάροφ έχουν πέσει και ο πρώην Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, η Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ, αλλά και ο Έλτον Τζον.

Τράπεζες: Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαίωσαν ότι οι τράπεζες μπορούν άνετα να επιτύχουν ή και να υπερβούν τους στόχους τους, εμφανίζοντας ανθεκτική λειτουργική κερδοφορία και διψήφια ανάπτυξη στα εταιρικά δάνεια, σύμφωνα με την Eurobank Equities, η οποία δηλώνει «αγοραστής». Η Alpha Bank αναδεικνύεται πλέον ως η κορυφαία επιλογή (top pick) της Eurobank Equities για το δεύτερο μισό του 2026, καθώς το discount αποτίμησής της θεωρείται αδικαιολόγητο με δεδομένο ότι η διαφορά στην κερδοφορία της έναντι των υπολοίπων έχει κλείσει αισθητά. Για την Alpha Bank δίνει τιμή-στόχο τα 4,95 ευρώ, για την Εθνική τα 18,70 ευρώ, για την Πειραιώς τα 11,10 ευρώ, για την Optima Bank τα 11,60 ευρώ και για την Κύπρου τα 11,60 ευρώ.

ΟΟΣΑ - Βrain drain: Αναστρέφεται το brain drain. Επιστρέφουν οι Έλληνες του εξωτερικού, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Μετά από χρόνια μαζικής φυγής στο εξωτερικό, η Ελλάδα βλέπει το brain drain να αλλάζει φορά: σχεδόν 98.000 Έλληνες επέστρεψαν τη διετία 2023-2024, περισσότεροι από όσους έφυγαν. Η μελέτη καταγράφει ότι από το 2010 έως το 2024 έφυγαν από την Ελλάδα 773.296 Έλληνες πολίτες. Την ίδια περίοδο επέστρεψαν 473.044, γεγονός που δείχνει ότι περίπου έξι στους δέκα από όσους μετανάστευσαν έχουν ήδη επαναπατριστεί.

Υ.Γ: Δημόσιος ραβδισμός γυναίκας στην Ινδονησία επειδή φίλησε τον σύντροφό της σε live στο TikTok. Ούτε μεσαίωνας. Οι φεμινίστριες της χώρας, για μία ακόμη φορά δεν καταδέχθηκαν να καταδικάσουν το συμβάν. Τόσο Ισλαμολάγνες είναι;