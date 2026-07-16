Διαβάστε στο Nextdeal που κυκλοφορεί και ηλεκτρονικά - Τα συμπεράσματα της έρευνας για τις ασφαλίσεις ζωής και υγείας και πολυσέλιδο αφιέρωμα στις βραβεύσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής

Με πρώτο θέμα τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας και με τρία ένθετα –το Nextdeal Health, το Bancassurance & Banking και το Nextdeal Cyprus– κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας η εφημερίδα Nextdeal.

Διαβάστε γιατί, ενώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 25,3%, οι παραδοσιακές ασφαλίσεις ζωής υποχώρησαν, καθώς και γιατί, παρότι η αγορά αναπτύχθηκε σε επίπεδο ασφαλίστρων, δεν καταγράφεται γενικευμένη ενίσχυση της ασφαλιστικής προστασίας.

Διαβάστε ακόμη πού οφείλεται η θετική εικόνα των αυτόνομων ατομικών ασφαλίσεων υγείας, ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς και πόσο επηρέασαν την αγορά οι ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις.

Διαβάστε επίσης για τον ρόλο των τραπεζών και γιατί η συμβολή του τραπεζικού δικτύου στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων θεωρείται καθοριστική.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Πολυσέλιδο φωτογραφικό αφιέρωμα στις βραβεύσεις του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία περίπου 700 συνεργατών, στελεχών και προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα, συνδύασε την αναγνώριση των κορυφαίων επιδόσεων των συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον εορτασμό της μακρόχρονης ιστορίας και της διαχρονικής προσφοράς της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε το 1891 και σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωταγωνιστεί στον ασφαλιστικό κλάδο.

Διαβάστε το Nextdeal (Τεύχος 584) που κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)

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Στην υπόλοιπη ειδησεογραφία

Εν ολίγοις… προπαγανδιστικά, καλοκαιριάτικα και ασφαλιστικά

Γράφει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου

NN HELLAS

Επιβραβεύει τους συνεργάτες των δικτύων της με μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες

Στο μαγευτικό Μαρακές οι κορυφαίοι συνεργάτες του δικτύου της. Στο εξωτικό Βιετνάμ επιλεγμένοι συνεργάτες του δικτύου ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών.

EUROLIFE FFH

Η εμπειρία της ασφαλιστικής αγοράς στην εκπαίδευση

Η εταιρεία συνεργάστηκε με το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας προσομοίωσης της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία έδωσε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να μάθουν στην πράξη πώς λειτουργεί μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία.

ALLIANZ

Στηρίζει την εκπαίδευση, την επιστήμη και την καινοτομία

Η Allianz στηρίζει έμπρακτα την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των νέων στην Ελλάδα,συμμετέχοντας ως Χρυσός Χορηγός στην 6η Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα, τον μεγαλύτερο μαθητικό διαγωνισμό οικονομικών γνώσεων της χώρας.

GENERALI

Ενδυναμώνει τους ανθρώπους της για ένα ασφαλέστερο και πιο αισιόδοξο μέλλον

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Culture Month 2026.

SHORT DRIVE ΤΗΣ ANYTIME

Ασφάλιση με βάση τα χιλιόμετρα

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ

Γράφουν:

Γεώργιος Νίκος

Νικόλαος Κόκκινος

Λάμπρος Καραγεώργος

SYNDEA

47η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Στους μετόχους παρουσιάστηκαν η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα 30,38 εκατ. ευρώ, η ανθεκτικότητα του κλάδου και η έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυβερνοασφάλεια.

BROKERS UNION

«15 χρόνια ζωής, 50 χρόνια εμπειρίας»

Κοινωνική Ασφάλιση

Επαγγελματικά Ταμεία

Πώς θα συσταθούν τα «Ανοιχτά Ταμεία» και τι αλλάζει στο καθεστώς φορολόγησης

Nextdeal Health

Medifirst

Ποιότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας

Με επιτυχία ολοκλήρωσαν τα Medifirst τις ετήσιες επιθεωρήσεις των συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζουν, διατηρώντας τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN 15224:2017 για την ποιότητα και την ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας, ενώ παράλληλα απέκτησαν για πρώτη φορά την πιστοποίηση ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Επίσημος ιατρικός υποστηρικτής του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Bancassurance & Banking

Fitch

Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών παρέχει η Fitch Ratings, αναβαθμίζοντας το λειτουργικό περιβάλλον (Operating Environment - OE) της Ελλάδας σε «BBB» από «BBB-», με σταθερό outlook.

Nextdeal Cyprus

Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά

Νέα ενιαία εποπτική αρχή για επαγγελματικά ταμεία και ασφαλιστικές ζητεί η Κεντρική Τράπεζα

Παρά τη σημαντική συρρίκνωση που κατέγραψε τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων στην Κύπρο, η χώρα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πλέον κατακερματισμένες αγορές της Ευρωζώνης. Στο τέλος του 2025 λειτουργούσαν λιγότερα από 600 επαγγελματικά ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται συνολικό ενεργητικό ύψους περίπου 4,8 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 13% του κυπριακού ΑΕΠ. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του ανταποκριτή μας στην Κύπρο, Γιάννη Σεϊτανίδη.

Και, όπως πάντα, ρεπορτάζ, μελέτες, άρθρα, ειδήσεις, η δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών και τα νέα των τραπεζών, με το κύρος των δημοσιογράφων του Nextdeal.