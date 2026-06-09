Θεόδωρος Καρούτζος - Affidea

Σχόλιο στην στήλη “Ξέρετε ότι” στο Health Next Generation (Τεύχος 32) που κυκλοφορεί

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη, με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2005 και σήμερα διαθέτει 40 ιατρικές μονάδες, εξυπηρετεί περίπου 1.000.000 εξεταζόμενους ετησίως και στηρίζεται σε περισσότερους από 1.200 εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Η εντυπωσιακή αυτή ανάπτυξη βασίστηκε σε στοχευμένες επενδύσεις, διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και συνεχή αναβάθμιση του ιατρικού εξοπλισμού, πάντα με γνώμονα την ποιότητα, την ασφάλεια και την κορυφαία εμπειρία του εξεταζόμενου. Πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Affidea, Θεόδωρος Καρούτζος, παρουσίασε το Affidea neuraCare Athens, εισάγοντας μια νέα εποχή στη διάγνωση και την παρακολούθηση των νευρολογικών παθήσεων. Ο Θεόδωρος Καρούτζος, με μια σειρά από καινοτομίες, είναι εκείνος που έχει φέρει την αλλαγή στα διαγνωστικά κέντρα της γειτονιάς και έχει δώσει υπεραξία στο έργο των ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι ένας άνθρωπος ευγενέστατος στην αγορά, καλοσυνάτος στις ανθρώπινες σχέσεις του, κοινωνικά ευαίσθητος, στηρίζοντας με δωρεές πολλούς οργανισμούς, ενώ παράλληλα ανεβάζει διαρκώς ψηλά τον πήχυ της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.